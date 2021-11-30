Год на Renault Logan Stepway: реальная стоимость эксплуатации

Автомобили такого типа называют бюджетными. Оправданно ли это, особенно в текущих условиях? «За рулем» нашел водителя, который считал все расходы.

Дмитрий Дорофеев из Подмосковья любит марку Renault и постоянно ездит на ее автомобилях. В этом году ему представилась возможность основательно поездить на Renault Logan Stepway City в комплектации Drive. Автомобиль был новым, а пробег за год составил среднестатистические 20 000 км. Дмитрий подсчитал для нас, во сколько ему обошлось годовое содержание, и сравнил результат с данными по одноклассникам.

Досье водителя

Дмитрий Дорофеев, 44 года

Непрерывный стаж вождения 22 года. Основные категории — B и С.

Является руководителем одного из муниципальных учреждений Московской области, деятельность которого связана с общественной безопасностью.

Покупка (в расчет не входит: несколько причин)

Теоретически при расчете всех трат на автомобиль следует учитывать и начальную цену автомобиля, и его остаточную стоимость. Но цены на новые и старые машины растут стремительнее любой инфляции — это первое. И второе: неизвестно, сколько автовладельцу придется проездить на одном автомобиле. Может, год, а может, и десять. Так что включать эти данные в расчет некорректно. Мы будем говорить только о стоимости эксплуатации.

Кроме того, автокомпании периодически пересматривают комплектации автомобилей. Renault сегодня предлагает только две версии Logan Stepway — Life и Drive, с разными версиями силового агрегата. Схожий Renault Logan Stepway в комплектации Drive со 113-сильным двигателем 1.6 и вариатором X-Tronic стоит сейчас от 1 059 000 рублей. Дизайн-пакет City доступен в качестве опции.

Страховка и налог

Без ОСАГО ездить в принципе нельзя, а каско вам настоятельно порекомендуют приобрести при покупке автомобиля. Многие дилеры вообще отказываются продавать машины без страховки. Разумеется, стоимость страховки рассчитывается индивидуально. «С моими данными, — рассказывает Дмитрий, — каско на Renault Logan Stepway в первый год владения стоит около 14 000 рублей. ОСАГО — 9488 рублей (при первой покупке страховки)».

Транспортный налог за автомобиль с двигателем мощностью 113 л.с., принадлежащий физическому лицу, — 2825 рублей.

Колеса и шины

В большей части России невозможно ездить без зимних колес. Но во многих случаях (точнее, в большинстве) зимние колеса предлагает в комплекте с автомобилем дилерский центр, так что их цену можно включить в стоимость автомобиля. Кроме того, они приобретаются не ежегодно, а в среднем раз в шесть лет — и то, в основном, автовладельцы меняют шины, а не диски.

Считаю, что зимой можно обойтись и штамповкой, а не «литьем»: какая красота, когда кругом грязь? А у стальных дисков есть два достоинства — возможность выправить небольшую деформацию кувалдой и цена. Они стоят по 2910 рублей за штуку. «Литье» минимум вдвое дороже.

А вот шины обязательно нужны хорошие (из победителей шинных тестов). Экономить на них, как и на обуви, считаю недопустимым. Тем более это вопрос безопасности. Зимние шины, заслуживающие внимания, — минимум по 8000 рублей.

Итого комплект колес обойдется в 43 640 рублей. Плюс к тому шиномонтаж и балансировка — округлим до 45 000 рублей. Но — напомню — эту сумму можно разделить на шесть (по числу потенциальных сезонов использования). В год выходит 7500 рублей на колеса.

Топливо и техобслуживание

Это, конечно, самая внушительная статья расходов. Stepway не ломался — ему и не положено, автомобиль новый. Производитель рекомендует производить техобслуживание раз в год, если годовой пробег автомобиля меньше 15 000 км. Мой годовой пробег — 20 000 км, так что можно суммировать ТО-1 и ТО-2. Цены у дилеров разные, в среднем ТО-1 стоит 10 000 рублей, ТО-2 — 14 000 рублей.

Средний расход топлива в смешанном цикле у меня ненамного больше заявленных 6,7 л на 100 км пути. Из-за пробок получается где-то 7,2 л на 100 км. Заправляюсь АИ-92 на проверенных (сетевых) АЗС. Цены на топливо также колеблются, причем всегда вверх. 92-й подорожал за этот год на 2 рубля. Будем считать по 44 рубля за литр. За год я потратил на топливо 61 600 рублей.

Прочие расходы

«Незамерзайки» тщательно считать не будем: предпочитаю покупать их с обочины, без чеков, и в расход не вношу. Пусть будет 10 канистр по 100 рублей. «Дворники» не покупал: до сих пор служат родные. Мойки также трудно сосчитать. Я пользуюсь самомойками, в зависимости от загрязнения автомобиля (по погоде). Автомобиль рабочий, так что каждый день не намываю. Может быть, пару раз в месяц (зимой). Летом — и того реже. Сполоснуть машину можно за несколько минут.

Цена километра

В общем, за год я потратил на содержание автомобиля 120 635 рублей. Больше половины — на топливо. Остальное — на страховки и налоги, колеса и расходники. На ТО ушла только пятая часть суммы. Цена километра, если округлять сотые и тысячные доли, — 6 рублей. Это очень скромно по сравнению со средней стоимостью километра пробега у частных автомобилей (всех классов).

Весной прошлого года я читал в соцсетях, что владельцы основного отечественного конкурента Renault Logan Stepway при аналогичных подсчетах получают результат в 7, а то и 8 рублей. Самые экономные тратят, по их словам, 5,5 рублей на километр — что возможно, если не считать каско, не учитывать стоимость колес и расходников. В регионах при менее плотном движении и топлива тратится меньше, и ОСАГО дешевле, и транспортный налог чуть меньше. И, конечно, стоимость техобслуживания у «нашемарки» чуть ниже, чем у Renault, но это все же «европеец».

При большом желании и на Renault можно сэкономить: не страховать, обслуживать не у дилера, а у «дяди Васи», покупать самые дешевые шины и бензин. Но я уверен, что такая экономия оборачивается во вред.

Разумно разве что ездить не по 20 000 в год, как я, а до 15 000. Тогда и ТО придется делать реже, и экономия на топливе окажется заметной. Впрочем, многие так и делают — стараются поменьше гонять машину, побольше ходить пешком, если позволяют образ жизни и работа. Но у меня работа разъездная, приходится мотаться по отдаленным уголкам области и в другие регионы. Пешком и на общественном транспорте туда не находишься и не наездишься. Да и в Москве я провожу много времени. В основном в пробках. А пробки — это повышенный расход.

Что касается сравнения с такси и каршерингом, километр на такси стоит втрое дороже. А каршеринг тарифицируется по минутам — 7,1 рубля за минуту. Неудивительно, что водители каршеринга носятся как ошпаренные: их стимулируют рублем. Так что все это не мои варианты.

Renault Logan Stepway после длительного тест-драйва подтвердил, что он мне по карману и заслуживает звания доступного и надежного автомобиля.

Фото: Depositphotos и «За рулем»