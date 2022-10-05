Названы главные проблемы Kia Rio с пробегом — журнал За рулем

Названы главные проблемы Kia Rio с пробегом

Речь идет о наиболее популярном на вторичном рынке седане третьего поколения.

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Kia Rio третьего поколения сделан на базе версии для Китая — Kia K2 — и адаптирован для России. Выпускали машину на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге и продавали с октября 2011 года. Это была вторая по популярности иномарка в стране после брата-близнеца Hyundai Solaris.

В 2015 году провели существенный рестайлинг Kia Rio, во время которого также были исправлены некоторые недочеты автомобиля.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников перечислил главные недостатки Kia Rio третьего поколения.

Названы главные проблемы Kia Rio с пробегом

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Kia Rio с пробегом — частые неисправности

  • Усиленный обогрев зеркал в сильный мороз может испортить зеркальные элементы (они просто трескаются), поэтому, прежде чем включить обогрев, следует очистить зеркала ото льда вручную.
  • Лобовое стекло быстро затирается «дворниками». Чтобы этого не происходило, экономить на омывайке и щетках стеклоочистителя не стоит.
  • Резиновая защита кнопки открывания багажника может треснуть, открыв воде дорогу к контактам.

Названы главные проблемы Kia Rio с пробегом

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  • Моторчик отопителя — не самый надежный элемент и может требовать замены каждые три года.
  • Механическая пятиступенчатая коробка менее надежна, чем шестиступенчатая. Хруст и проблемы с переключениями говорят об износе синхронизаторов. Не исключен проворот обоймы подшипника первичного вала в корпусе.
  • При пробегах более 100 тысяч км каталитический нейтрализатор начинает представлять опасность для мотора. При этом пробеге он может начать разрушаться, а керамические частицы из него полетят в цилиндры, образуя там задиры.

Мнение специалиста

Алексей Стрельников, эксперт «За рулем»

— Более привлекателен для покупки Kia Rio не старше 2015 года — после рестайлинга, устранившего большую часть недоработок и превратившего Rio в хорошиста по надежности. Но и в этом случае нелишне убедиться в исправности как нейтрализатора, так и самого двигателя.

К тому же в 2015 году после существенного рестайлинга обновились фары и противотуманки с ходовыми огнями, бамперы и решетка радиатора, задние фонари. Изменились приборы, руль и блок климатической установки.

О других слабых местах Kia Rio читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «По простоте», опубликованной в №10 журнала «За рулем».

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Rio (8)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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