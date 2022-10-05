Названы главные проблемы Kia Rio с пробегом

Речь идет о наиболее популярном на вторичном рынке седане третьего поколения.

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Kia Rio третьего поколения сделан на базе версии для Китая — Kia K2 — и адаптирован для России. Выпускали машину на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге и продавали с октября 2011 года. Это была вторая по популярности иномарка в стране после брата-близнеца Hyundai Solaris.

В 2015 году провели существенный рестайлинг Kia Rio, во время которого также были исправлены некоторые недочеты автомобиля.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников перечислил главные недостатки Kia Rio третьего поколения.

Kia Rio с пробегом — частые неисправности

Усиленный обогрев зеркал в сильный мороз может испортить зеркальные элементы (они просто трескаются), поэтому, прежде чем включить обогрев, следует очистить зеркала ото льда вручную.

Лобовое стекло быстро затирается «дворниками». Чтобы этого не происходило, экономить на омывайке и щетках стеклоочистителя не стоит.

Резиновая защита кнопки открывания багажника может треснуть, открыв воде дорогу к контактам.



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Механическая пятиступенчатая коробка менее надежна, чем шестиступенчатая. Хруст и проблемы с переключениями говорят об износе синхронизаторов. Не исключен проворот обоймы подшипника первичного вала в корпусе.

и проблемы с переключениями говорят об износе синхронизаторов. Не исключен проворот обоймы подшипника первичного вала в корпусе. При пробегах более 100 тысяч км каталитический нейтрализатор начинает представлять опасность для мотора. При этом пробеге он может начать разрушаться, а керамические частицы из него полетят в цилиндры, образуя там задиры.

Мнение специалиста

Алексей Стрельников, эксперт «За рулем»

— Более привлекателен для покупки Kia Rio не старше 2015 года — после рестайлинга, устранившего большую часть недоработок и превратившего Rio в хорошиста по надежности. Но и в этом случае нелишне убедиться в исправности как нейтрализатора, так и самого двигателя.

К тому же в 2015 году после существенного рестайлинга обновились фары и противотуманки с ходовыми огнями, бамперы и решетка радиатора, задние фонари. Изменились приборы, руль и блок климатической установки.

О других слабых местах Kia Rio читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «По простоте», опубликованной в №10 журнала «За рулем».

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Фото: Kia