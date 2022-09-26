5 хитрых приемов, чтобы сбить цену при покупке б/у автомобиля — журнал За рулем

5 хитрых приемов, чтобы сбить цену при покупке б/у автомобиля

По статистике, более 60% покупателей машин даже не пытаются торговаться. Однако сбить цену как минимум тысяч на пять вполне реально. При хорошем раскладе сэкономите несколько десятков тысяч.

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1. Торгуйтесь возле машины, а не по телефону

Торговаться по телефону, во-первых, неудобно, а во-вторых, неэффективно. Мало какой продавец захочет иметь дело с покупателем, который начинает торговаться, даже не увидев машину.

Лучше всего пытаться сбить цену рассматривая автомобиль на месте.

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2. Не ведите базарный торг напролом


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Лучше найдите общие увлечения с продавцом.

Психологи утверждают, что получить скидку проще от человека, с которым установились дружеские взаимоотношения. Попытайтесь узнать, что нравится продавцу так же, как и вам: рыбалка, охота, дача и т. д.

5 хитрых приемов, чтобы сбить цену при покупке б/у автомобиляНа минуточку представьте себя продавцом. Вы охотнее уступите в цене человеку, который клещами тянет из вас скидку, или общительному и дружелюбному? Ответ очевиден.
На минуточку представьте себя продавцом. Вы охотнее уступите в цене человеку, который клещами тянет из вас скидку, или общительному и дружелюбному? Ответ очевиден.

3. Дайте понять, что машина почти в идеальном состоянии, если бы не один нюанс

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Не спешите выражать восторг, отыскав хороший автомобиль. Постарайтесь сдержать свои эмоции и задумчиво произнести нечто подобное:

  • «Жаль, цвет немного не тот»
  • «Мне бы универсал больше подошел»
  • «Здесь коробка автомат, а я предпочитаю механику»

Для продавца это будет означать, что вы готовы купить машину, и чтобы еще больше заинтересовать вас в этом, охотнее согласится уступить цену.

Еще два действенных приема — на следующей странице

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