5 хитрых приемов, чтобы сбить цену при покупке б/у автомобиля

1. Торгуйтесь возле машины, а не по телефону
Торговаться по телефону, во-первых, неудобно, а во-вторых, неэффективно. Мало какой продавец захочет иметь дело с покупателем, который начинает торговаться, даже не увидев машину.
Лучше всего пытаться сбить цену рассматривая автомобиль на месте.
2. Не ведите базарный торг напролом
Лучше найдите общие увлечения с продавцом.
Психологи утверждают, что получить скидку проще от человека, с которым установились дружеские взаимоотношения. Попытайтесь узнать, что нравится продавцу так же, как и вам: рыбалка, охота, дача и т. д.
3. Дайте понять, что машина почти в идеальном состоянии, если бы не один нюанс
Не спешите выражать восторг, отыскав хороший автомобиль. Постарайтесь сдержать свои эмоции и задумчиво произнести нечто подобное:
- «Жаль, цвет немного не тот»
- «Мне бы универсал больше подошел»
- «Здесь коробка автомат, а я предпочитаю механику»
Для продавца это будет означать, что вы готовы купить машину, и чтобы еще больше заинтересовать вас в этом, охотнее согласится уступить цену.