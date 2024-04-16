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Долговечные агрегаты, крепкий кузов – автомобиль от 1 млн рублей почти без недостатков

«За рулем» изучил типичные неисправности седана Hyundai Solaris 2017-2022 года выпуска

В основе седана Hyundai Solaris второго поколения (2017–2022 г.в.) – модель Hyundai Accent/Verna, которую переработали специально под российские условия: иные бамперы, увеличенный клиренс, другие настройки. Сборка – Санкт-Петербург.

Рестайлинг 2020 года принес косметические изменения снаружи и внутри. Обновили мультимедиасистему, добавили регулировку поясничного упора водительского кресла.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
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Hyundai Solaris с пробегом: 4 плюса, 3 минуса и 4 проблемы

Достоинства

  • Кузов не склонен к коррозии.
  • Простая и надежная машина.
  • Хорошо изученные агрегаты.

Недостатки

  • Слабая шумоизоляция.
  • Тонкое ЛКП.
  • Дефицит многих запчастей и завышенные цены.
Заявленная емкость багажника 480 л – в точности как у Весты, длина кузова тоже совпадает (разница в 5 мм). При этом Solaris упрекают в недостатке места для ног на заднем ряду.
Заявленная емкость багажника 480 л – в точности как у Весты, длина кузова тоже совпадает (разница в 5 мм). При этом Solaris упрекают в недостатке места для ног на заднем ряду.

Моторы

Солярис второго поколения получил двигатели новых генераций. Младший G4LC 1.4 (100 л. с.) семейства Kappa явился на свет в 2014 году: у него два фазовращателя, впускной трубопровод изменяемой геометрии и гидрокомпенсаторы. Показатель мощности, похоже, занизили под выгодную налоговую ставку. У прежнего мотора было 107 л. с.

Старший G4FG 1.6 (123 л. с.) встречается в пять раз чаще. Он – модернизация прежнего мотора G4FC: добавлены второй фазорегулятор и сложный впускной трубопровод. Переиначили конструкцию цепного привода ГРМ – он стал более долговечным. А гидрокомпенсаторы не появились, и регулировать зазоры по-прежнему надо.

Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

У обоих моторов снизили риск задиров – на 1.4 внедрены масляные форсунки и увеличено расстояние от нейтрализатора до камеры сгорания, на 1.6 – более эффективный масляный насос. Проблема задиров не исчезла, но проявляется реже и менее ярко.

Профилактика: минимизировать применение разрешенного АИ‑92, его качество у нас нестабильно. А скверное топливо ускоренно губит соты нейтрализатора. Полезно прогревать моторы перед началом движения и, разумеется, менять масло – причем интервал 15 тысяч км явно великоват, особенно при эксплуатации в большом городе.

Заявленный ресурс моторов – 200 тысяч км, на практике ходят в полтора-два раза больше. Высоким угаром масла не страдают, ограничиваясь хандрой катушек зажигания – опять-таки на подозрении 92‑й бензин.

Коробки передач

Просторно и надежно – 4 варианта автомобиля за 800 тысяч

Оба мотора сочетаются с шести­ступенчатыми МКП либо АКП.

Механика служит свыше 300 тысяч км. Узел сцепления слабоват, может потребовать замены после 100 тысяч км. В возрасте текут сальники первичного вала. Замена масла каждые 80 тысяч км благотворно влияет на ресурс подшипников.

К гидроавтомату A6GF1 также нет особых нареканий, выдерживает порядка 350 тысяч км. В теории, с мотором 1.4 работает дольше – ниже нагрузки. У слишком активных водителей переборка назревает к 150–200 тысячам км. И по нынешним ценам стоит дороже 100 тысяч рублей.

Эксплуатационные болячки

  • При бережном отношении все элементы подвески, кроме ступичных подшипников, выдерживают свыше 150 тысяч км. Срок появления люфтов и стуков в рулевом механизме также зависит от качества дорог – и скорости езды по ним.
  • Регулярных и массовых жалоб на поломки, в общем, нет. На некоторых машинах слишком часто перегорают лампочки – возможно, это также связано с состоянием дорог. Действительно рано сдаются ограничители положения дверей – водительский может ослабнуть еще до 100 тысяч км. Но ремонт здесь копеечный.
  • А нарекания к качеству пластика и быстро облезающему рулю естественны ныне для большинства «бюджетников», в том числе немецких и японских.

Крепкий ресурсный «кореец», и кузов не ржавеет – нашли оптимальную версию

Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: Solaris 1.6 АКП

Оптимальный выбор: Solaris 1.4 МКП или АКП

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За РулемЗиновьев Сергей
Фото:Hyuhdai
Количество просмотров 3
16.04.2024
Фото:Hyuhdai
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+4