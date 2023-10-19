Простая и надежная немецкая легковушка (но повнимательнее с моторами)

«За рулем» изучил проблемы самых массовых двигателей Volkswagen и Skoda

Седан Polo разработали специально для России и выпускали в Калуге с 2010 года. Продано свыше 400 тысяч машин. По шасси он близкий родственник Шкоды Rapid, набор главных агрегатов у них также схожий.

Атмосферник 1.6 представлен в четырех вариантах мощности. При выборе исходить можно из того, что чем меньше «лошадей» (соответственно, и нагрузок на механическую часть), тем более спокойный и живучий агрегат. Но в случае с Polo не повредит учесть все конструктивные особенности и типовые недуги.

До рестайлинга (2015) на Polo трудился двигатель 1.6 семейства EA111 в двух версиях, затем ему на смену пришла пара семейства EA211. А еще через год гамму дополнил наддувный 1.4.

Достоинства модели: простая, неприхотливая, удобная, живучие кузов и подвеска. Цена на десятилетние машины с небольшими пробегами (50-100 тысяч км) – 800-950 тысяч рублей. За трехлетки доходит до 1,6 млн.

Наддувный CZCA 1.4 (125 л.с.)

Встречается менее чем на 10% машин и обеспечивает наилучшую динамику. За нее придется доплачивать при обслуживании – мотор чрезвычайно требователен к качеству топлива и масла.

Полностью алюминиевый, есть гидрокомпенсаторы, фазорегулятор на впуске.

Результат глубокой модернизации крайне неудачного 1.4 TSI/TFSI с цепным приводом ГРМ. В поколении EA211, пришедшем на Polo в 2016-м, ненадежную цепь заменили ремнем и переработали поршневую группу, сгладив проблему залегания колец и масложора.

Тем не менее, впрыск здесь прямой, топливная аппаратура нежная, в идеале заливать АИ-98 вместо рекомендованного АИ-95. И сократить интервал замены масла хотя бы до 10 тысяч км. А если машина не покидает город, то до 7-8 тысяч км.

Поршневые кольца по-прежнему накапливают нагар – периодическая борьба с ним неизбежна. Часто ломается актуатор турбины и подтекает насос системы охлаждения, составляющий единый узел с двумя термостатами, плохо поддающийся ремонту (заводом рекомендована замена в сборе).

Ресурс мотора пока не установлен. Есть экземпляры, преодолевшие 250 тысяч км. И, похоже, это близко к пределу.

Дружит этот двигатель с механической КП либо 7-ступенчатым роботом DQ200 — прекрасный дуэт, пока машина на гарантии. Робот также многократно модернизировали.

В той ипостаси, что стоит на Polo, он почти перестал досаждать поломками в интервале 50-100 тысяч км. Но ресурс сцепления здесь по-прежнему непредсказуем.

При больших пробегах и 1.4 TSI, и робот могут внезапно потребовать очень серьезных затрат на ремонт. Единственная радость — запчасти для массовых агрегатов VW большим дефицитом пока что не являются, и выпускают их в Китае.

Атмосферный CFNB/CFNA 1.6 (85/105 л.с.)

Главная тонкость – на порталах частных объявлений крайне сложно найти 85-сильную версию. Почти во всех случаях продавцы уверенно выдают ее за 105 л.с. Требуйте ПТС!

Алюминиевый блок с чугунными гильзами, есть гидрокомпенсаторы, фазовращателя нет. Впрыск – распределенный.

Механическая часть CFNB и CFNA идентична, единственное их отличие – блоки управления и программы в них. Ушлые владельцы пытались запихнуть в 85-сильный ЭБУ прошивку под 105 сил (с сохранением в документах выгодной налоговой мощности).

Но кустарный прямой подход приводит к различным ошибкам, и часто электроника попросту блокирует запуск. Тем не менее, переделка возможна, хотя лучше доверить ее специалистам.

Обоим версиям присущ стук юбок поршней при перекладке – дилеры проводили ремонт по гарантии. Но стук через определенное время возвращался. И, похоже, радикального решения тут нет.

Хотя стук в большинстве случаев не прогрессирует и к фатальным повреждениям приводит редко. На части моторов стук по непонятным причинам не возникал вообще. Видимо, результат постоянного применения АИ-95 – «девяносто второй» мотору не по вкусу.

Еще одна распространенная болячка — растрескивание выпускного коллектора. Лечится завариванием щелей.

Ресурс цепи ГРМ относителен – уже после 100 тысяч за ней надо присматривать. Иногда замена необходима в районе 150 тысяч, а иногда натяжитель успешно компенсирует растяжение до 180-200 тысяч км. Замена цепи здесь недорогая.

Заявленный ресурс мотора – 200 тысяч км. Это слишком пессимистичная оценка: в реальности при нормальном уходе служит свыше 300 тысяч. А отдельные экземпляры прошли отметку «400».

85-сильный мотор сочетается только с механической пятиступкой (отличный агрегат, но желательна замена масла хотя бы каждые 80 тысяч км). 105-сильный – с ней же или гидроавтоматом AQ160 (адаптированная версия Aisin TF 60SN, ресурс свыше 250 тысяч км).

Атмосферный CWVB/CWVA 1.6 (90/110 л.с.)

Отличия между двумя версиями двигателя также только в прошивке – механическая и электрическая части идентичные. Сборку двигателя открыли в Калуге в 2015 году.

Алюминиевый блок с чугунными гильзами, есть гидрокомпенсаторы, фазовращатель на впуске. Впрыск – распределенный. Привод ГРМ – ремень.

Разработан не на базе предшественника, как можно было ожидать, — с ним его роднят только межцентровые расстояния цилиндропоршневой группы. Ряд модулей заимствован у наддувного 1.4. Головка блока цилиндров объединена с выпускным коллектором, а термостаты и водяной насос образуют единый блок.

Проблемы со стуком нет, но ее успешно заместила массовая проблема масложора с бонусом в виде подтекающей водяной помпы.

Высокий расход масла здесь вызван не столько закоксовкой поршневых колец, сколько иными провоцирующими факторами: зауженными масляными каналами и неоднородным нагревом деталей цилиндропоршневой группы.

Проявляется не на всех моторах, а иногда после ошеломляющего прогресса наступает рецессия – по мере роста пробега угар снижается до нормальных значений. Это прямо связано с качеством и чистотой масла, которое желательно менять вдвое чаще, чем предписано заводом. Ну и с применением нежелательного АИ-92 – двигатель на него реагирует плохо.

Иных системных заморочек у мотора нет, и ходит он 300-350 тысяч км.

Сочетания с трансмиссией: 90 л.с. – только с механикой, 110 л.с. – с механикой или автоматом AQ160.

Финальные выводы

Откровенно провальных моторов у Polo нет. А выбор зависит от суммы, которую вы готовы вложить в подержанную машину.

На «дорестайле» он сводится только к выбору мощности: 85-сильному недостает динамики, но, в теории, при меньших нагрузках он более ресурсный. Если нужен именно автомат, то выбора нет – только мотор 105 л.с.

На рестайлинговых машинах с точки зрения затрат на обслуживание и потенциального ресурса атмосферный 1.6 предпочтительнее наддувного 1.4.

Важно: попытки лить АИ-92 во все моторы в конечном итоге никакой экономии не дадут – их просто чаще придется подлечивать.

И не торопитесь брать машины после службы в такси и каршеринге. Их часто отдают дешевле «среднерыночной цены» не просто так.

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