Почему исчезли двигатели-миллионники — 7 технических причин

Эксперт назвал основные факторы существенного падения ресурса современных моторов

Полвека назад в мировом двигателестроении наметилась хорошая тенденция. Разработчики начали уделять больше внимания надежности. Появились технологии и материалы, которые позволили существенно увеличить ресурс моторов.

Двигатели стали служили 500 тысяч километров без капремонта. А некоторые без проблем выезжали и за заветный миллион.

Но со временем приоритеты менялись. Ресурс перестал быть главной целью.

И вот результат: некоторые сегодняшние моторы требуют вмешательства даже до окончания гарантийного срока.

Mercedes-Benz W123 комплектовался очень ресурсными двигателями. Форсировка была незначительной. Двухлитровый бензиновый двигатель развивал 109 л.с., а дизельный трехлитровый (естественно, без наддува) – 80 л.с.

Системы снижения токсичности

Жесткие экологические требования подталкивают автопроизводителей снабжать моторы дополнительными системами, снижающими количество вредных выбросов в отработавших газах. Например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, системы AdBlue и EGR.

Все эти устройства усложняют конструкцию двигателя. И не влияют на ресурс, только пока работают без сбоев. Например, при заправке некачественным топливом каталитический нейтрализатор может оплавиться. Возрастет сопротивление на выпуске, что может привести к повышению температуры в головке блока цилиндров и, как следствие, ускоренному износу клапанов, появлению трещин на выпускном коллекторе, задирам поршневой группы.

Сложная конструкция

Системы изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, масляные насосы переменной производительности, отключаемые насосы охлаждающей жидкости, электронные термостаты повышают мощность мотора, снижают расход топлива, улучшают экологические показатели.

Но из-за сложной конструкции эти устройства ненадежны. А их поломки могут привести к выходу из строя двигателя.

Сложнейший модуль насоса охлаждающей жидкости отключается при необходимости по команде управляющей электроники. Иногда выходит из строя раньше 100 000 км. При его поломке двигатель начинает перегреваться. И если неисправность вовремя не отследить, дорогого ремонта не избежать.

Турбонаддув

Этот способ форсировки моторов дает прекрасные результаты: повышаются мощность, крутящий момент, снижается расход топлива. Но одновременно наддув усложняет конструкцию, увеличивает расход масла и повышает тепловую и механическую напряженность мотора.

Некоторые турбодвигатели созданы на основе атмосферников – их ресурс еще ниже.

Наддув обеспечивает великолепные показатели двигателя. И одновременно снижает ресурс.

Алюминий вместо чугуна

Основная причина массового применения алюминия при изготовлении блоков цилиндров – снижение массы. Ведь алюминий в 2,7 раза легче чугуна.

Однако ресурс двигателей с ажурными легкосплавными блоками получается ниже. Их цилиндры постепенно деформируются. Порой при пробеге 100 тысяч км на них не остается следов хона и даже появляются задиры. Особенно часто это бывает с наддувными моторами.

Облегчение и удешевление

В моторе лишние килограммы снимают не только с блока цилиндров. Множество ответственных деталей изготавливают из пластмасс. Со временем они деформируются, возникают течи масла и антифриза, подсос воздуха.

Коленчатые валы для 4-цилиндровых двигателей снабжают четырьмя противовесами вместо восьми. Такой вал имеет меньшую жесткость, прогибается под нагрузкой, из-за чего снижается ресурс подшипников.

Облегченные «короткие» поршни имеет меньшую площадь контакта с цилиндром, а потому и изнашиваются быстрее.

В современные двигатели не устанавливают гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Поэтому зазоры надо регулярно проверять и регулировать. Иначе повышается риск прогара клапана.

Регулировка клапанов на двигателе Chevrolet Cruze. Надо снять ремень ГРМ, поднять распределительные валы, только тогда вынуть регулировочные стаканчики. А подходящие, с другой высотой, еще надо найти. Или шлифовать старые.

Выше рабочая температура

На прежних моторах рабочая температура составляла 80-85 °С. В современных агрегатах ее повысили до ста с лишним градусов. Естественно, более эффективными стали системы охлаждения двигателей.

Но если случается сбой, двигатель вскипает мгновенно. И вероятность его поломки выше, чем у менее «горячего» старого мотора.

Дополнительная нагрузка

В прошлом веке кондиционеры в автомобилях были редкостью. Сегодня их устанавливают почти на все машины, даже с маломощными моторами.

Кондиционер дополнительно нагружает двигатель, а его теплообменник ухудшает обдув основного радиатора. В итоге увеличивается тепловая нагрузка на мотор, что пагубно сказывается на его здоровье.

Для снижения расхода топлива число ступеней в автоматических коробках увеличили. Управляющая электроника как можно раньше старается подключить более высокую передачу. При этом обороты двигателя маленькие, а нагрузка большая. В таком режиме быстрее изнашиваются подшипники коленвала и детали поршневой группы.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»

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