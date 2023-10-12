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Почему исчезли двигатели-миллионники — 7 технических причин

Эксперт назвал основные факторы существенного падения ресурса современных моторов

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Полвека назад в мировом двигателестроении наметилась хорошая тенденция. Разработчики начали уделять больше внимания надежности. Появились технологии и материалы, которые позволили существенно увеличить ресурс моторов.

Двигатели стали служили 500 тысяч километров без капремонта. А некоторые без проблем выезжали и за заветный миллион.

Но со временем приоритеты менялись. Ресурс перестал быть главной целью.

И вот результат: некоторые сегодняшние моторы требуют вмешательства даже до окончания гарантийного срока.

Mercedes-Benz W123 комплектовался очень ресурсными двигателями. Форсировка была незначительной. Двухлитровый бензиновый двигатель развивал 109 л.с., а дизельный трехлитровый (естественно, без наддува) – 80 л.с.
Mercedes-Benz W123 комплектовался очень ресурсными двигателями. Форсировка была незначительной. Двухлитровый бензиновый двигатель развивал 109 л.с., а дизельный трехлитровый (естественно, без наддува) – 80 л.с.
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Системы снижения токсичности

Не верьте инструкциям: как часто (теперь!) надо менять масло

Жесткие экологические требования подталкивают автопроизводителей снабжать моторы дополнительными системами, снижающими количество вредных выбросов в отработавших газах. Например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, системы AdBlue и EGR.

Все эти устройства усложняют конструкцию двигателя. И не влияют на ресурс, только пока работают без сбоев. Например, при заправке некачественным топливом каталитический нейтрализатор может оплавиться. Возрастет сопротивление на выпуске, что может привести к повышению температуры в головке блока цилиндров и, как следствие, ускоренному износу клапанов, появлению трещин на выпускном коллекторе, задирам поршневой группы.

Сложная конструкция

Все проблемы (и решения) двигателя 1.6 Lada, Nissan и Renault

Системы изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, масляные насосы переменной производительности, отключаемые насосы охлаждающей жидкости, электронные термостаты повышают мощность мотора, снижают расход топлива, улучшают экологические показатели.

Но из-за сложной конструкции эти устройства ненадежны. А их поломки могут привести к выходу из строя двигателя.

Сложнейший модуль насоса охлаждающей жидкости отключается при необходимости по команде управляющей электроники. Иногда выходит из строя раньше 100 000 км. При его поломке двигатель начинает перегреваться. И если неисправность вовремя не отследить, дорогого ремонта не избежать.
Сложнейший модуль насоса охлаждающей жидкости отключается при необходимости по команде управляющей электроники. Иногда выходит из строя раньше 100 000 км. При его поломке двигатель начинает перегреваться. И если неисправность вовремя не отследить, дорогого ремонта не избежать.

Турбонаддув

Этот способ форсировки моторов дает прекрасные результаты: повышаются мощность, крутящий момент, снижается расход топлива. Но одновременно наддув усложняет конструкцию, увеличивает расход масла и повышает тепловую и механическую напряженность мотора.

Некоторые турбодвигатели созданы на основе атмосферников – их ресурс еще ниже.

Наддув обеспечивает великолепные показатели двигателя. И одновременно снижает ресурс.
Наддув обеспечивает великолепные показатели двигателя. И одновременно снижает ресурс.

Алюминий вместо чугуна

Самая дорогая деталь мотора: прогноз ресурса от экспертов «За рулем»

Основная причина массового применения алюминия при изготовлении блоков цилиндров – снижение массы. Ведь алюминий в 2,7 раза легче чугуна.

Однако ресурс двигателей с ажурными легкосплавными блоками получается ниже. Их цилиндры постепенно деформируются. Порой при пробеге 100 тысяч км на них не остается следов хона и даже появляются задиры. Особенно часто это бывает с наддувными моторами.

Облегчение и удешевление

Как избежать перегрева мотора – краткая инструкция для автомобилистов

В моторе лишние килограммы снимают не только с блока цилиндров. Множество ответственных деталей изготавливают из пластмасс. Со временем они деформируются, возникают течи масла и антифриза, подсос воздуха.

Коленчатые валы для 4-цилиндровых двигателей снабжают четырьмя противовесами вместо восьми. Такой вал имеет меньшую жесткость, прогибается под нагрузкой, из-за чего снижается ресурс подшипников.

Облегченные «короткие» поршни имеет меньшую площадь контакта с цилиндром, а потому и изнашиваются быстрее.

В современные двигатели не устанавливают гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Поэтому зазоры надо регулярно проверять и регулировать. Иначе повышается риск прогара клапана.

Регулировка клапанов на двигателе Chevrolet Cruze. Надо снять ремень ГРМ, поднять распределительные валы, только тогда вынуть регулировочные стаканчики. А подходящие, с другой высотой, еще надо найти. Или шлифовать старые.
Регулировка клапанов на двигателе Chevrolet Cruze. Надо снять ремень ГРМ, поднять распределительные валы, только тогда вынуть регулировочные стаканчики. А подходящие, с другой высотой, еще надо найти. Или шлифовать старые.

Выше рабочая температура

На прежних моторах рабочая температура составляла 80-85 °С. В современных агрегатах ее повысили до ста с лишним градусов. Естественно, более эффективными стали системы охлаждения двигателей.

Но если случается сбой, двигатель вскипает мгновенно. И вероятность его поломки выше, чем у менее «горячего» старого мотора.

Дополнительная нагрузка

Какой антифриз залить и не угробить мотор – эксперт поделился секретами

В прошлом веке кондиционеры в автомобилях были редкостью. Сегодня их устанавливают почти на все машины, даже с маломощными моторами.

Кондиционер дополнительно нагружает двигатель, а его теплообменник ухудшает обдув основного радиатора. В итоге увеличивается тепловая нагрузка на мотор, что пагубно сказывается на его здоровье.

Для снижения расхода топлива число ступеней в автоматических коробках увеличили. Управляющая электроника как можно раньше старается подключить более высокую передачу. При этом обороты двигателя маленькие, а нагрузка большая. В таком режиме быстрее изнашиваются подшипники коленвала и детали поршневой группы.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»

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За РулемРевин Алексей
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