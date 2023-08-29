Система EGR в автомобиле: глушить или нет?

Что такое система рециркуляции отработавших газов (EGR) и стоит ли ее отключать, рассказывают эксперты «За рулем».

Система рециркуляции отработавших газов обозначается английской аббревиатурой EGR (Exhaust Gas Recirculation). Принцип ее работы – возврат отработавших газов (ОГ) в камеру сгорания для снижения температуры в цилиндре.

Система EGR может иметь два исполнения:

с внутренней рециркуляцией, обеспечиваемой подбором и регулировкой фаз газораспределения. При этом на определенных режимах часть ОГ просто остается в цилиндре ;

обеспечиваемой подбором и регулировкой фаз газораспределения. При этом на определенных режимах часть ОГ просто остается в цилиндре с внешней рециркуляцией, осуществляемой управляемыми клапанами.

Поскольку на первое исполнение можно повлиять только значительно вмешавшись в конструкцию и настройку двигателя, мы сегодня обсудим внешнюю рециркуляцию. Тем более что множество споров в среде автолюбителей идет именно о такой системе – предложений заткнуть внешнюю рециркуляцию хоть отбавляй.

Двигатель Chevrolet Cobalt почему-то укомплектован системой EGR. А, например, Hyundai Solaris, как и большинство простых автомобилей, прекрасно обходится без такого «довеска».

Принцип работы

Система внешней рециркуляции представляет собой трубопровод, забирающий часть ОГ из выпускной системы и направляющий его на впуск двигателя. Поток газов может открывать, закрывать и, в современных системах, регулировать клапан EGR.

Зачем снижать температуру?

Высокая температура при сгорании топлива и рабочем ходе полезна с точки зрения повышения КПД. Однако слишком высокие температуры, присущие современным моторам, могут повредить ряд деталей двигателя, таких как выпускные клапаны и каталитический нейтрализатор. Большие температуры в камере сгорания могут приводить к ранней и сильной детонации бензиновых моторов. Наконец, при высокой температуре происходит реакция азота с кислородом, приводящая к выбросам крайне вредных соединений NO x .

Надежным способом понижения температуры стало разбавление свежего заряда в цилиндре отработавшими газами. Не удивляйтесь, что подача вроде бы горячих ОГ снижает температуру. Дело в том, что это газ, неспособный реагировать с кислородом, и вместе с тем замещающий собой часть свежей смеси.

Изменение эмиссии вредных веществ в зависимости от температуры отработавших газов:

Как в дизеле?

EGR работает при небольших нагрузках, когда наблюдается избыток кислорода. При максимальных режимах рециркуляция отключается.

С системой EGR можно установить меньший угол опережения впрыска топлива, что делает работу мотора более тихой, мягкой и с меньшей вибрацией. И экологическую пользу никто не отменял. Для повышения точности регулирования потребовалось использовать клапан с обратной связью, позволяющий плавно менять расход газов.

Кроме того, имеющие высокую температуру ОГ стали направлять в теплообменник, где они подогревают охлаждающую жидкость двигателя. Это одновременно снижает температуру газов и улучшает прогрев дизеля после пуска и при работе на холостых.

Клапан EGR с теплообменником – запчасть недешевая.

Как в двигателе с искровым зажиганием?

Массовое применение системы рециркуляции началось примерно с рубежа XX–XXI веков. Она позволила снизить насосные потери, ведь на малых режимах дроссельная заслонка прикрыта – возникает большое разрежение. Подача ОГ способствовала повышению КПД, снижению расхода топлива и уменьшению нагрузки на детали двигателя. Полезна и ликвидация детонации.

Какие бывают клапаны EGR

Изначально использовались простые клапаны с пневмоприводом от разрежения во впускном трубопроводе, управляемые электромагнитным клапаном. Затем появились клапаны с шаговым электродвигателем и возможностью регулировать сечение канала, но не имеющие обратной связи. Самые современные клапаны имеют электропривод и обратную связь по положению запирающего элемента.

Вариант схемы системы EGR.

ПЕРВЕНЕЦ Впервые на отечественном автомобиле для внутреннего рынка серийно применили систему рециркуляции отработанных газов на Ниве ВАЗ‑21213 с двигателем объемом 1,7 л. Дело было в середине 90‑х годов. Металлическая трубка с вакуумным клапаном соединяла выпускной коллектор с впускным трубопроводом. Управлялся клапан разрежением, отбираемым из специальных каналов в карбюраторе. Большинство владельцев не понимало смысл системы и сразу глушили ее.

Ужастики

Некоторые автолюбители считают, что рециркуляция газов приводит к засорению трубки подачи, клапана и впускного тракта толстым слоем нагара. В доказательство показывают фотографии с забитыми черным маслянистым нагаром клапанами EGR. Но дело в том, что ОГ не несут частиц масла. У исправного двигателя на выпуске могут наблюдаться только мелкие частицы сажи – осмотрите выпускной коллектор исправного мотора. И вообще, чистая сажа – это частицы аморфного углерода, по сути, главная составляющая графитовой смазки.

А вот толстенные маслянистые отложения на стенках впускного трубопровода и на самом клапане образуются от попадания масла. Источников масла всего два – большое количество картерных газов в сочетании с плохой работой маслоотделителей и утечки сквозь уплотнения турбокомпрессора. Здесь нужно не винить и отключать EGR, а ремонтировать соответствующие системы двигателя.

Клапан EGR зарос отложениями сажи, смешанной с маслом.

Поэтому на новых двигателях система EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует обслуживания, состоящего в демонтаже и промывке. Далее при условии применения качественного топлива и моторного масла система может благополучно прослужить до 150–180 тысяч км.

Но если систему можно промывать сколько угодно раз, то ресурс клапана обычно ограничен названными выше пробегами.

Решаем проблему

При выходе из строя клапан можно заменить на новый оригинальный, что дорого, либо на китайский аналог. Можно удалить систему EGR одновременно с программным отключением. Каналы перекрывают надежными заглушками, а с софтом всё непросто.

Хорошо, если в природе существует такой же, как у вас, мотор в исполнении без EGR – например, рассчитанный на развивающиеся страны. Тогда можно использовать прошивку от него. Иначе нужна тонкая настройка программы управления двигателем, которая не просто погасит индикатор Check Engine, но и учтет изменения по воздуху.

Стоит ли глушить заранее?

Ни в коем случае. Даже если вам плевать на экологию, что нехорошо. Заглушив систему рециркуляции, вы тем самым расстроите работу слаженного «оркестра» – а современные системы управления двигателем могут не простить таких вольностей. Будет постоянно гореть сигнализатор неисправности, мотор может уйти «в защиту», не развивая мощности и перерасходуя топливо. Простые способы типа «стереть ошибки по EGR» тоже не дадут правильного результата.

Выводы

Для современного дизеля система EGR полезна и необходима. Выверенная настройка мотора на работу без этой системы сложна и дорогостояща.

Бензиновый мотор, спроектированный под систему с внешней рециркуляцией, без нее сможет нормально работать только после «заливки» новой программы управления двигателем. Двигатели, у которых нет системы внешней рециркуляции, являются более совершенными, простыми и удобными в эксплуатации. Нет системы – нет проблемы.

Ответы на часто задаваемые вопросы о системах управления двигателем тут.