Уникальные Нивы 90-х: сейчас таких не делают!

О том, каким переделкам в бурную эпоху 1990-х подвергались внедорожники УАЗ, мы рассказали тут.
Полюбуйтесь: тюнинг — отпадный!
Чего не хватало Ниве
Популярность Нивы подстегнула многих умельцев к ее модернизации.
Опытно-промышленное производство ВАЗа занялось удлиненными в базе аж на 500 мм сначала трехдверной, потом пятидверной версиями.
Немного по другому пути пошла тольяттинская фирма «Бронто», ставшая самостоятельной в 1998 году.
Начали с инкассаторских версий ВАЗ‑21213. Потребность в подобных машинах в 1990‑е, когда деньги стали главным товаром для перевозки, была очень высока.
Именно от инкассаторского автомобиля в 1995 году родился удачный компромисс — ВАЗ‑21218 Бронто с приподнятой над задними сиденьями крышей, увеличенной на 300 мм (до 2500 мм) базой и соответственно удлиненными дверями.
Машины с двигателями 1,7 л и 1,8 л украшали кенгурятником, иными бамперами и колесами. За десять лет производства собрали чуть более 5000 экземпляров — для тюнинговой машины совсем не плохо.
И лишь 25 экземпляров экзотических ВАЗ‑212183 Ландоле с такой же базой, но открытым пляжным кузовом. Подобные версии при нашем климате, понятно, большим спросом не пользуются.
Еще одна экзотическая Нива фирмы «Бронто» — ВАЗ‑1922 Марш 1996 года. Правда, это была уже не совсем Нива: рама — от УАЗ‑31512 (база 2685 мм). Но агрегаты — от ВАЗ‑21213. Эта машина с гидроусилителем руля, огромными шинами сверхнизкого давления и «ростом» 2430 мм уже, правда, не совсем автомобиль в классическом понимании.
Подобную же рамную конструкцию соорудила в середине 1990‑х и фирма «Мега-Лада» — у нее тоже был усилитель руля и подвески с огромными ходами.
Ближе к народу, хотя и весьма дорогой, стала Нива с дизелем Peugeot. О такой мечтали многие. Французский мотор на ВАЗ‑21215 развивал 65 л. с. при 4600 об/мин и момент 135 Н.м уже при 2250 об/мин. Такую модификацию задумали как экспортную. Но машины, собранные на небольшом предприятии в подмосковном Чехове, продавали и в России. Увы, серийного дизеля Нива не дождалась до сих пор.
Сельские Нивы
Тюнингом в 1990‑е годы занялись и фирмы, близкие к НАМИ, который к тому времени потерял львиную долю своего влияния на отечественный автопром и соответственно — фронт работ.
Нива по имени Улан отличалась только внешним обвесом и выглядела по тем временам свежо и симпатично. Удивительное, страшноватое создание под названием Былина сделали, как говорили, под конкретного заказчика. А он, как известно, всегда прав.
И иностранцы туда же!
В Западной Европе, да и в других странах, тюнингом наших внедорожников озаботились еще раньше, чем у нас.
В Италии фирма Martorelli торговала доработанными УАЗами. Машины перекрашивали, ставили иные сиденья и колеса, на некоторые версии приделывали жесткие крыши. Предлагали самые разные бензиновые и дизельные моторы, вплоть до 112‑сильного Fiat для модификации Racing.
В Польше и Чехословакии на УАЗы монтировали двигатели Andoria и жесткие крыши.
Самым забавным стал вариант некой фирмы «UAZ of America», которая в 1990‑е планировала продавать в США автомобили с двигателем V6 4.3 (184 л. с.), знакомым нам по внедорожнику Chevrolet Blazer.
Начинку Нивы за рубежом обычно не меняли, но украшали автомобили внешним «обвесом». В разных странах делали несколько вариантов автомобилей со съемной крышей и пикапы, в том числе с увеличенным задним свесом.
О том, как реализовывали в жизнь мечты о полноприводных машинах повышенной проходимости на базе обыкновенных отечественных легковушек, мы еще расскажем. Заходите почаще!
Фото: из архива «За рулем»