Тюнинг - отпад! Как у нас переделывали УАЗы

В 90-е годы созданием машин повышенной проходимости на основе серийных кузовов, узлов и агрегатов приходилось заниматься по необходимости.

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В бурную эпоху, на которую пришелся расцвет отечественного тюнинга — иногда смелого, порой причудливого и даже забавного, помимо обычных легковых автомобилей, объектом для доработок стали и отечественные внедорожники.

Выбор был невелик: Нива да УАЗ. Но вторым направлением внедорожного тюнинга тех лет стало создание новых, по сути, моделей повышенной проходимости на основе серийных кузовов, узлов и агрегатов.

Свирепый Койот

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Об УАЗе в СССР мечтали многие, а владели им — единицы. А когда автомобиль стал, наконец, доступен всем желающим, даже самые стойкие быстро поняли: для эксплуатации не только в полях машина сложна во всех смыслах — она несовершенна ни по ездовым качествам, ни по комфорту, ни по надежности.

Первый пункт доработок УАЗов в рекламных листовках того времени включал обычно всего лишь аккуратную сборку автомобиля из заведомо приличных деталей. Об этом, в частности, писали и в связи с УАЗ‑31519 со свирепым именем Койот, созданным совместно фирмами «Астро-Авто» и «Северная Пальмира».

Койот — собранный из нормальных деталей и доработанный УАЗ‑31514.

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Переборка и настройка двигателя УМЗ‑4218.10 объемом 2,9 л, по утверждению компаньонов, увеличила его мощность почти на 20 сил — до 122 л. с. В коробку и раздатку ставили доброкачественные подшипники и сальники. Оставалась самая «малость»: перекрасить автомобиль, немного изменить дизайн, улучшить, насколько можно без больших затрат, внутреннюю отделку, отодвинуть заднее сиденье на 100 мм, расставшись с откидными «стульчиками» сзади.

Получался вполне приличный по тем временам автомобиль. Правда, заметно дороже заводского.

ЛЛД

Примерно тем же занималась довольно известная в середине 1990‑х годов фирма «ЛЛД». Правда, ее спецы шли дальше. Делали не только УАЗы с пластиковым обвесом и высокими надстройками в стиле Land Rover Discovery, но даже пикапы. В том числе удлиненные — с колесной базой 3000 мм и с двухрядной кабиной.

Первый российский пикап с двойной кабиной — длиннобазный УАЗ фирмы «ЛЛД».

Едва ли, кстати, не первый подобный отечественный автомобиль. Фирма «ЛЛД» предлагала и импортные двигатели, но немногочисленные проданные автомобили были всё же с отечественными моторами. Импортный поднимал цену УАЗа едва ли ни вдвое.

УАЗ-ЛЛД предлагали с отечественными и импортными двигателями, но спрос был, в основном, на недорогие — отечественные.

И тем не менее, установка на УАЗ зарубежных двигателей стала в те годы модным трендом. Ульяновская фирма «Универсал‑2000», например, монтировала 75‑сильные польские моторы Andoria. Подобные агрегаты, кстати, уже ставили на УАЗы тюнинговые фирмы Польши и Чехословакии. Кроме того, фирма «Универсал‑2000» украшала машины пластиковым обвесом, дооснащала жигулевской печкой, приборами от Волги ГАЗ‑31029.

Один из вариантов облагораживания вазовскими элементами интерьера внедорожника УАЗ‑3151.

Ставили на УАЗы и двигатели Toyota. Дизель с турбонаддувом объемом 2,45 л развивал 91 л. с. при 4200 об/мин — на 15 сил больше стандартного отечественного бензинового. Японский дизель выдавал момент 226 Н·м при 2500 об/мин. К этому мотору предлагали коробку передач и раздатку от внедорожника Toyota 4Runner.

Двигатель Toyota рабочим объемом 3,4 л под капотом нового тогда УАЗ‑3160.

Мастерские в Ульяновске, а также фирма «Техносервис» в Нижнем Новгороде на УАЗы серии 3151 устанавливали даже 152‑сильный бензиновый двигатель Toyota рабочим объемом 2,7 л. Такой мотор при 4000 об/мин выдавал уже 240 Н·м. По нашим замерам до 100 км/ч машина разгонялась за 14,3 с. Вроде и немного, но для УАЗа уже довольно резво.

Дальше — больше. В едва появившийся УАЗ‑3160 поставили даже 6‑цилиндровый мотор Toyota. При рабочем объеме 3,4 л он развивал 205 л. с. при 4800 об/мин и 316 Н·м при 3600 об/мин. До 100 км/ч УАЗ разгонялся за 13,2 с. В общем, тюнинговые фирмы принимали в те годы смелые решения. Не менее отважны были и те, кто садился за руль таких машин.

Это было нужно

Впрочем, если не пытаться ездить на УАЗе, как на гоночном автомобиле, в подобных моторах определенно был смысл.

Тюнинговый УАЗ‑31514 по дизайну — предшественник заводского Хантера.

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Некогда мы придирчиво испытывали УАЗ‑3162 с мелкосерийным двигателем ЗМЗ‑4054.10. Агрегат с турбонаддувом выдавал на стенде 200–210 л. с. и 340–366 Н·м. По нашим замерам, 100 км/ч автомобиль достиг за 16,7 с. Стандартный УАЗ с двигателем ЗМЗ‑4092.10 — за 19,9 с. Максималка выросла всего на 4 км/ч — до 154 км/ч. Зато очень понравилась эластичность. Разгон от 60 до 100 км/ч вместо 23,6 с со стандартным ЗМЗ‑4092.10 составил всего 12,9 с. Так что наддувный ЗМЗ поставили на УАЗ «по делу». Другое дело, что надежностью этот двигатель не блистал — и вскоре о нем практически забыли.

Уже в начале нынешнего века появились УАЗы с китайским дизелем 4JP1 объемом 2,8 л мощностью 92 л. с. при 3600 об/мин. Но даже с этим мотором ульяновские автомобили получались дорогими. Заводу такие модификации не интересны — мал спрос. А любой отечественный тюнинг с каждым годом отягощается непробиваемой бюрократической волокитой.

О том, как переделывали Нивы, мы еще расскажем. Заходите почаще!

Большое собрание редких внедорожников находится в Ульяновске. Самые яркие образцы мы собрали тут.

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Фото: из архива «За рулем»