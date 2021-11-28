Многие отечественные тюнеры взялись за Оку — динамика=то у нее была слабенькой! Сам собой напрашивался украинский мотор МеМЗ‑245 объемом 1,1 л, мощностью 49 л.с. Некоторые фирмы экспериментировали и с системой впрыска для этого мотора. Скорость машин с мотором МеМЗ возросла до 150 км/ч.

Тут и смелым стало ясно, что надо что-то делать и с остальным. Ведь тормоза даже стандартной Оки при относительно резкой езде были склонны к перегреву и деформации дисков. На микролитражку приспосабливали тормоза от Самары и 13‑дюймовые колеса. Заодно уж меняли ШРУСы и амортизаторы. По несколько десятков подобных микролитражек в месяц делала, в частности, фирма «Астро-Кар». Эта же компания совместно с ЗМА КамАЗ построила и удлиненную версию Алсу. До бизнес-класса, к счастью, не дошло! Машину удлинили всего на 120 мм, а попутно снабдили мотором в 49 л.с. Но дело в 2000 году ограничилось несколькими опытными образцами.

Челнинская компания РИАТ, занимающаяся, в основном, грузовиками КАМАЗ, тоже внесла вклад в дело улучшения Оки, соорудив версию с доработанным двухцилиндровым впрысковым мотором ВАЗ, развивающим 40 л.с., и игривым пестреньким, «плюшевым» салоном.

Фирма Виста не только меняла внешность Оки, но и ставила в микролитражки импортные ­двигатели.

Дальше всех в деле «убыстрения» Оки пошла московская фирма Виста, ставивщая опыты над микролитражками Серпуховского завода. Виста смело заправляла под капот британские моторы Rover: литровый мощностью 44 л.с., а позднее и 63‑сильный рабочим объемом 1.3 л. Но всё это могло существовать, лишь пока существовала сама Ока. А спрос на нее в начале 2000‑х совсем упал.

Волга: с мотором Rover и Toyota

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На другом полюсе отечественного тюнинга стояла Волга. Даже с появлением 130‑сильного двигателя ЗМЗ‑406, сделавшего автомобиль заметно резвее, желание придать нижегородским седанам больше прыти не исчезло. Тем более, что под капот Волги некогда умещали и моторы V8. До этого на сей раз дело не дошло. Но импортные двигатели в ГАЗ‑3110 и ГАЗ‑3102 ставили с энту­зиазмом.





Заводские испытатели относились к таким изделиям с сарказмом. Ведь они отлично понимали: плодами тюнинга надо еще и как-то управлять. А у Волги с управляемостью и так было не всё благополучно.

Пример «скрытого» тюнинга — неотличимая внешне Волга ГАЗ‑3102 с британским двигателем Rover.

Самыми скромными для Волг стали 2‑литровые агрегаты Rover мощностью 130–135 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач и импортным сцеплением. Такие машины делала фирма «Техноволга». Максимальная скорость ГАЗ‑3102 составляла уже 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 11 с, против паспортных 17 с со стандартным мотором.





Компания «Техносервис» предлагала двигатели Toyota: 152‑сильный, четырехцилиндровый объемом 2,7 л и даже V6 в 3,4 л мощностью 190 л.с., с механической или автоматической коробками передач. Скорость самых мощных версий переваливала за 200 км/ч. Поэтому на них повадились ставить еще и задние мосты Volvo.

Помимо автомобилей с заметно измененной внешностью, чаще делали Волги, почти не отличимые с первого взгляда от стандартных. Ведь они не вызывали повышенного интереса окружающих, поэтому подходили чиновникам, в те годы еще стеснявшимся демонстрировать свое богатство.





Сумасшедшая Волга

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Довелось близко познакомиться и с неприметной внешне Волгой ГАЗ‑3110 не с импортным, а с тюнинговым отечественным двигателем ЗМЗ‑4064. Наддувный агрегат мощностью 200 л.с. при 5200 об/мин работал с импортным сцеплением, задним мостом от Volvo и штатной пятиступенчатой коробкой передач. Сумасшедшая Волга на полигоне достигла 100 км/ч за 9,6 с (машина с серийным ЗМЗ‑4062 — 14,7 с) и набрала в итоге 197,2 км/ч. Но всё это пиршество закончилось прогаром прокладки головки блока. Как сознался владелец — не первым.

ВАЗ: «Желтая акула», роторная Самара...

Конечно, больше всего умельцы работали с Ладами. Тон задал сам завод, показав в 1996‑м ВАЗ‑21106 по имени Желтая Акула (прототип был, действительно, желтым) с 1,8‑литровым 150‑сильным двигателем Opel. Машина со спортивным, вполне гармоничным, обвесом достигала 205 км/ч.

ВАЗ‑21106, он же «Желтая акула», — ­один из первых примеров профессионального, грамотного тюнинга.

ВАЗ‑21106, в том числе и в двухдверном варианте, позднее мелкосерийно выпускала фирма «Моторика».

Двухдверные ВАЗ‑21106 с моторами Opel в небольших количествах делали под заказ. Под капотом «десятки» плотно расположили 150‑сильный двигатель Opel.

Скромнее были мелкосерийные трехдверные хэтчбеки ВАЗ‑21123, на которые ставили отечественные двигатели 1,6–1,8 л.

ВАЗ‑21123 выпускали малыми партиями с отечественными моторами рабочим объемом 1,6 л-1,8 л.

Пример заводского, по сути, тюнинга — мелкосерийные Самары с роторными моторами. Двухсекционный агрегат в 140 л.с. при 6000 об/мин обеспечивал максималку 190 км/ч. Внешне автомобили не отличались от серийных. Что придавало им даже дополнительный шарм, поскольку поведение роторной Самары для окружающих становилось сюрпризом.





Довольно скромно, но гармонично выглядели Самары тюнинговой фирмы Lada Engineering. Основной упор делали именно на грамотную технику. Фирма разработала несколько вариантов двигателей с измененными фазами газораспределения, импортными поршнями и иными изменениями: объемом от 1,5 до 1,7 л и мощностью 92–130 л.с. Самые мощные моторы для полупрофессионального и даже профессионального спорта имели, соответственно, невеликий ресурс.

«Восьмерка» от Lada Engineering в комплектации Sport с мотором 1,7 л с двумя карбюраторами Weber и дисковыми тормозами «по кругу».

Иные двигатели вполне подходили и для ежедневной езды. Под моторы грамотно подбирали и передаточные числа трансмиссии. Устанавливали передние четырехпоршневые суппорты Lockheed, а на самые мощные версии — и задние дисковые тормоза. Конечно, занимались и подвеской. В общем, это был нечастый пример профессионального тюнинга — автомобили для умелой езды, а не борьбы мотора с шасси и водителем.

Продолжение — на следующей странице.