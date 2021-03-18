Секретная машина КГБ: ретротест Волги ГАЗ‑23

Карл — «призрак шоссе»
На обычные Волги ГАЗ‑21 в теплый сезон на улицах даже сейчас не очень-то обращают внимание. Таких машин, в той или иной степени профессионально отреставрированных или чудом сохраненных, немало. Вот — еще одна голубая Волга. Ничего особенного.
Но если продавить тугую педаль газа поглубже, неприметная машина, выплюнув в выхлопную трубу остатки перемешанной в огромном четырехкамерном карбюраторе и погулявшей по восьми цилиндрам сгоревшей топливной смеси, ускоряется так, что… Конечно, по нынешним меркам этот разгон далеко не рекордный, но от массивной и вальяжной Волги его уж точно никто не ожидает.
В романе Ремарка «Три товарища» автомобиль по прозвищу Карл — «призрак шоссе» — облезлый рыдван, скрывающий под неуклюжим кузовом гоночный компрессорный мотор, на шоссе внезапно обставлял любой, самый пижонский автомобиль. У ремарковского Карла и у этой Волги есть нечто общее.
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ТОВАРИЩ ИКС
Волги ГАЗ‑23 мелкосерийно производили с 1962 по 1970 год. Оснащали двигателем V8 мощностью 195 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Делали версии с разной отделкой. Собрали лишь один восьмицилиндровый универсал ГАЗ‑22, который отправили в одно из советских посольств куда-то в Азию. Всего изготовили 603 экземпляра ГАЗ‑23.
Посторонним вход воспрещен
Задание на создание необычного автомобиля конструкторы Горьковского завода получили в 1959 году, когда в серию пошла Чайка ГАЗ‑13 — один из символов оттепельного подъема советской промышленности и космической эры. Помимо единичных лимузинов ЗИЛ, ни один советский автомобиль по динамике с ГАЗ‑13 сравниться не мог. Чайка достигала 100 км/ч за 18 секунд.
Прежде для спецслужб делали Победы ГАЗ-М20Г с шестицилиндровыми моторами от ГАЗ‑12 ЗИМ. Но на рубеже 1960‑х в основу секретной машины решили положить Волгу ГАЗ‑21.
«Секретность» — вовсе не фигура речи. О таких машинах никогда не писали в прессе, их не было ни в одном автомобильном справочнике, а на инструкциях по эксплуатации, существовавших только на соответствующих автобазах, стоял штамп «для служебного пользования».
Ведущим конструктором ГАЗ‑23 стал Борис Дехтяр — специалист по автоматическим трансмиссиям, участвовавший в создании ГАЗ‑13 и ГАЗ‑18. Чтобы уместить под капот Волги двигатель от Чайки (V8 рабочим объемом 5,52 л), его пришлось наклонить на 2 градуса. Но зазоры все равно оставались минимальными. В итоге методом проб и ошибок добились, что мотор устанавливали в автомобиль с точностью до 1 мм!
Нареканий от придирчивого заказчика не было — даже по поводу уже поездивших машин с просевшими подушками двигателя. Мотор работал с трехступенчатой автоматической коробкой передач от той же Чайки. Только, в отличие от нее, у Волги было не кнопочное управление коробкой, а такой же рычаг, как на обычных ГАЗ‑21 с механической коробкой. Ведь одним из основных требований заказчика была внешняя неотличимость ГАЗ‑23 от стандартной массовой Волги. Так что, даже заглянув в салон (что маловероятно), прохожий не сразу разобрался бы, что это не обычная машина. А хитростей маленьких и больших в ее конструкции совсем немало.
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ДАЕШЬ РЕКОРД!
Конечно, ГАЗ‑23 не планировали ни к продаже, ни, тем более, на экспорт. Однако интересно сравнить его с самыми мощными европейскими седанами подобного класса начала 1960‑х. Наша Волга по мощности занимает в этом ряду почетное место.
Самый мощный в начале 1960‑х седан Mercedes-Benz 220 SE оснащали мотором 2,2 л мощностью 115 л.с.
Opel Kapitan и вовсе имел всего лишь 90‑сильный двигатель в 2,6 л
Мотор немецкого BMW 3200 L при рабочем объеме 3,2 л выдавал 140 л.с.
Топовый Jaguar MK II 3.8 вооружили двигателем мощностью 220 л.с. при 5500 об/мин
Добро пожаловать
Открывая капот, испытываю чувство сродни тому, что испытали герои «Золотого ключика» перед потайной дверью в каморке папы Карло. Это — совсем другая Волга!
За более мощной, чем у стандартной машины, передней панелью чудом «утрамбованный» в моторный отсек огромный двигатель V8 со всем, чему положено быть вокруг него. А ведь сзади, в отличие от Чайки, у ГАЗ‑23, кстати, лишь одна выхлопная труба. Тоже — требование заказчика! Инженерам и тут пришлось помудрить, организуя нормальный выхлоп V‑образного мотора.
В салоне — две педали, которых с улицы, понятно, не видно. А на рулевой колонке маленькая подслеповатая шкала управления автоматической коробкой передач. Как и на многих иномарках тех лет, положения «паркинг» здесь не предусмотрено. На стоянке рычаг ставят в нейтраль и, соответственно, обязательно пользуются ручным тормозом. В ином положении селектора мотор не запустить.
Буква П на шкале есть, но она — не про паркинг. По инструкции рычаг в это положение следовало переводить для торможения двигателем. Тогда на скорости менее 20 км/ч оставалась включенной первая передача. При повышении скорости выше 40 км/ч включается вторая. А для перехода на третью нужно перевести рычаг в положение Д. В оснащение машины не входила заводная ручка. Но, как вещает инструкция, автомобиль можно заводить с буксира или с «толкача», установив селектор, опять же, в режим П.
Еще одно видимое в салоне отличие — характерная «припухлость» пола спереди справа от трансмиссионного тоннеля.
Наружная кнопка багажника — камуфляж, а открывают крышку с помощью ручки, притаившейся справа между спинкой и подушкой заднего сиденья. В остальном же изнутри это обычная Волга — солидная, уютная, отделанная не роскошными, но добротными материалами.
Безумству храбрых
При некоем опыте даже на холостых оборотах нетрудно догадаться, что под капотом этой Волги «что-то не то». Звук «восьмерки» более низкий, басовитый. К радости водителя, впервые севшего за руль этого чуда (или чудовища?), всё происходит очень плавно. Педаль газа тугая, но, к счастью, позволяет дозировать тягу понемногу. Под капотом-то не 75 сил стандартного мотора, а 195!
Волга от этого не перестала быть Волгой. Притормаживая даже на небольших скоростях и ощущая тугую, требующую развитой мускулатуры правой ноги педаль, невольно думаешь, как барабанные тормоза без усилителя будут сдерживать 1860 кг снаряженной и 2235 кг полной массы этой Волги, если дать волю V‑образной «восьмерке».
Чтобы при резком старте меньше пробуксовывали задние колеса, под ковриком багажника лежит штатная панель массой 120 кг. Паспортный разгон ГАЗ‑23 до «сотни» — 16 секунд. На две секунды быстрее, чем Чайка ГАЗ‑13. Так что задачу, поставленную заказчиком, на Горьковском заводе выполнили: автомобиль сопровождения разгонялся быстрее основного — второму-то всегда сложнее.
Максимальная скорость Волги ГАЗ‑23 — 170 км/ч. Причем инструкция гласит: «не менее»! Учитывая, что каждый автомобиль на заводе обкатывали пробегом 1000 км и потом сдавали очень серьезному заказчику, думаю, паспортные параметры все собранные ГАЗ‑23 выдавали.
Такую машину надо не только останавливать — ею надо управлять! Невольно проникаешься уважением к тем, кто водил такие Волги не развлечения ради, а по службе. И короткой-то поездки достаточно, чтобы понять: повадки у 23‑й те же, что и у обычного ГАЗ‑21. В поворотах машина кренится ну, может, лишь чуть меньше обычной, поскольку пружины спереди иные. Но высокие шины ровно так же «подламываются». У рулевого — те же замедленные реакции. И руль заметно тяжелее из-за нагруженного передка. Много лет назад я еще застал на полигоне ветеранов, знакомых с такими машинами. Вместе с теми, кто на них работал, полигоновские спецы подбирали для Волг более-менее приемлемые импортные шины. Ведь сначала ездили на штатных высоченных «диагоналках». Даже зимой!
Конечно, ГАЗ‑23 — не совсем автомобиль в классическом понимании товарного продукта на колесах. Его, к счастью, не продавали. Ведь продажа охотничьих винтовок не подразумевает, что вот так же запросто следует выложить рядом с ними на прилавок автоматы и пулеметы. Чтобы ездить на такой Волге в полную ее силу, нужен очень подготовленный водитель. И, конечно же, она дитя именно того времени и именно той страны, в которой родилась.
Сегодня ГАЗ‑23 — антиквариат, редкость. Ездить на ней очень интересно. Но испытывать 195‑сильную Волгу, а заодно и себя на пределе совместных возможностей не позволяет элементарный здравый смысл. Да и владельцу такой редкости это вряд ли придется по душе.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Первые специальные, но не приметные внешне автомобили для спецслужб делали еще в 1930‑х на базе ГАЗ-М1. Вместо стандартных 50‑сильных моторов, не мудрствуя, ставили двигатели V8 Ford: объемом 3,6 л (65 л.с.) или 3,9 л (95 л.с.). На модернизированную «эмку» — ГАЗ‑11–73, оснащенную 6‑цилиндровым двигателем, скопированным с мотора Dodge, для НКВД ставили форсированную версию именно американского агрегата. Всего сделали около ста специальных «эмок».
ГАЗ-М20Г Победа
На ГАЗ-М20 Победу изначально задумывали ставить серийно шестицилиндровый мотор ГАЗ‑11. Но идею забраковали из-за высокого расхода топлива. Однако в 1956 году, создавая для спецслужб модификацию ГАЗ-М20Г, на нее поставили ту самую 90‑сильную «шестерку» от ЗИМа и его же трансмиссию с гидромуфтой.
Карданный вал получил промежуточную опору, а двигатель обзавелся масляным радиатором. Полная масса выросла до 1900 кг, а максималка по сравнению со стандартной Победой поднялась почти на 20 км/ч — до 132 км/ч.
Машины собирали без документации, по временным техническим условиям. Сделали около 100 экземпляров.
ГАЗ‑24–34 Волга
С 1973 года на базе новой Волги ГАЗ‑24 делали версию ГАЗ‑24–24. Причем моторы V8 ставили и на универсалы.
Это все тот же чайковский двигатель мощностью 195 л. с., который разгонял Волгу до 190 км/ч. Появился усилитель тормозов, но на всех колесах по-прежнему были барабаны. В салоне стоял внешне стандартный рычаг коробки передач. Выхлопная труба была по-прежнему одна.
ГАЗ‑31013 Волга
Секретные версии были и у ГАЗ‑3102, который во времена СССР свободно не продавали.
Первый прототип под индексом ГАЗ‑3101, сделанный еще в 1973 году, имел мотор V8 объемом 4,25 л, мощностью 115 л.с. Была и модификация ГАЗ‑31011 со 120‑сильным двигателем и 4‑ступенчатой механической коробкой.
Но в мелкую серию шли машины с мощными 195‑сильным или 220‑сильным двигателями и автоматами.
Редакция благодарит владельца ГАЗ‑23, предоставившего автомобиль на тест.
- Какой могла бы быть Волга ХХI столетия и могла ли она быть вообще? Об этом читайте здесь.
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