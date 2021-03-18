Секретная машина КГБ: ретротест Волги ГАЗ‑23

Но если продавить тугую педаль газа поглубже, неприметная машина, выплюнув в выхлопную трубу остатки перемешанной в огромном четырехкамерном карбюраторе и погулявшей по восьми цилиндрам сгоревшей топливной смеси, ускоряется так, что… Конечно, по нынешним меркам этот разгон далеко не рекордный, но от массивной и вальяжной Волги его уж точно никто не ожидает.





В романе Ремарка «Три товарища» автомобиль по прозвищу Карл — «призрак шоссе» — облезлый рыдван, скрывающий под неуклюжим кузовом гоночный компрессорный мотор, на шоссе внезапно обставлял любой, самый пижонский автомобиль. У ремарковского Карла и у этой Волги есть нечто общее.





Волга ГАЗ‑23

ТОВАРИЩ ИКС Волги ГАЗ‑23 мелкосерийно производили с 1962 по 1970 год. Оснащали двигателем V8 мощностью 195 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Делали версии с разной отделкой. Собрали лишь один восьмицилиндровый универсал ГАЗ‑22, который отправили в одно из советских ­посольств куда-то в Азию. Всего изготовили 603 экземпляра ГАЗ‑23.

Посторонним вход воспрещен

Задание на создание необычного автомобиля конструкторы Горьковского завода получили в 1959 году, когда в серию пошла Чайка ГАЗ‑13 — один из символов оттепельного подъема советской промышленности и космической эры. Помимо единичных лимузинов ЗИЛ, ни один советский автомобиль по динамике с ГАЗ‑13 сравниться не мог. Чайка достигала 100 км/ч за 18 секунд.

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Партийным и государственным чиновникам, которых предстояло возить на ГАЗ‑13, нужно было сопровождение. А Чаек на всех охранников не напасешься. Кроме того, КГБ быстрые автомобили, сравнимые по скорости с иномарками, на которых по городам СССР ездили дипломаты и прочие западные деятели, нужны были и для других целей — для скрытного наблюдения. А, к слову, западногерманские автомобили Mercedes-Benz 220 SE и Opel Kapitan достигали 100 км/ч примерно за 16 секунд — на чём за ними гнаться, если что?





Прежде для спецслужб делали Победы ГАЗ-М20Г с шестицилиндровыми моторами от ГАЗ‑12 ЗИМ. Но на рубеже 1960‑х в основу секретной машины решили положить Волгу ГАЗ‑21.





«Секретность» — вовсе не фигура речи. О таких машинах никогда не писали в прессе, их не было ни в одном автомобильном справочнике, а на инструкциях по эксплуатации, существовавших только на соответствующих автобазах, стоял штамп «для служебного пользования».





Упихать в моторный отсек Волги огромный V8 — немалое искусство.

Ведущим конструктором ГАЗ‑23 стал Борис Дехтяр — специалист по автоматическим трансмиссиям, участвовавший в создании ГАЗ‑13 и ГАЗ‑18. Чтобы уместить под капот Волги двигатель от Чайки (V8 рабочим объемом 5,52 л), его пришлось наклонить на 2 градуса. Но зазоры все равно оставались минимальными. В итоге методом проб и ошибок добились, что мотор устанавливали в автомобиль ­с точностью до 1 мм!





Нареканий от придирчивого заказчика не было — даже по поводу уже поездивших машин с просевшими подушками двигателя. Мотор работал с трехступенчатой автоматической коробкой передач от той же Чайки. Только, в отличие от нее, у Волги было не кнопочное управление коробкой, а такой же рычаг, как на обычных ГАЗ‑21 с механической коробкой. Ведь одним из основных требований заказчика была внешняя неотличимость ГАЗ‑23 от стандартной массовой Волги. Так что, даже заглянув в салон (что маловероятно), прохожий не сразу разобрался бы, что это не обычная машина. А хитростей маленьких и больших в ее конструкции совсем немало.





ДАЕШЬ РЕКОРД! Конечно, ГАЗ‑23 не планировали ни к продаже, ни, тем более, на экспорт. Однако интересно сравнить его с самыми мощными европейскими седанами подобного класса начала 1960‑х. Наша Волга по мощности занимает в этом ряду почетное место. Самый мощный в начале 1960‑х седан Mercedes-Benz 220 SE оснащали мотором 2,2 л мощностью 115 л.с. Opel Kapitan и вовсе имел всего лишь 90‑сильный двигатель в 2,6 л Мотор немецкого BMW 3200 L при рабочем объеме 3,2 л выдавал 140 л.с. Топовый Jaguar MK II 3.8 вооружили двигателем мощностью 220 л.с. при 5500 об/мин

Добро пожаловать

Открывая капот, испытываю чувство сродни тому, что испытали герои «Золотого ключика» перед потайной дверью в каморке папы Карло. Это — совсем другая Волга!





За более мощной, чем у стандартной машины, передней панелью чудом «утрамбованный» в моторный отсек огромный двигатель V8 со всем, чему положено быть вокруг него. А ведь сзади, в отличие от Чайки, у ГАЗ‑23, кстати, лишь одна выхлопная труба. Тоже — требование заказчика! Инженерам и тут пришлось помудрить, организуя нормальный выхлоп V‑образного мотора.





Подслеповатая шкала управления автоматической коробкой передач снаружи практически не видна. В ГАЗ‑23 стоит стандартный штатный волговский радиоприемник. Под обычными, как у ГАЗ‑21, часами не менее обычная пепельница.

Салон ГАЗ‑23 трудно отличить от стандартного. Но тоннель на полу — заметно шире.

В салоне — две педали, которых с улицы, понятно, не видно. А на рулевой колонке маленькая подслеповатая шкала управления автоматической коробкой передач. Как и на многих иномарках тех лет, положения «паркинг» здесь не предусмотрено. На стоянке рычаг ставят в нейтраль и, соответственно, обязательно пользуются ручным тормозом. В ином положении селектора мотор не запустить.





Буква П на шкале есть, но она — не про паркинг. По инструкции рычаг в это положение следовало переводить для торможения двигателем. Тогда на скорости менее 20 км/ч оставалась включенной первая передача. При повышении скорости выше 40 км/ч включается вторая. А для перехода на третью нужно перевести рычаг в положение Д. В оснащение машины не входила заводная ручка. Но, как вещает инструкция, автомобиль можно заводить с буксира или с «толкача», установив селектор, опять же, в режим П.





Вот уж чего точно было не видно снаружи: две педали вместо привычных трех. Тумблерами справа включали отдельно фары и подфарники в разных, самых причудливых сочетаниях. Скажем, левая фара с правым подфарником. Нечто похожее на сигналы «свой-чужой».

Еще одно видимое в салоне отличие — характерная «припухлость» пола спереди справа от трансмиссионного тоннеля.





Наружная кнопка багажника — камуфляж, а открывают крышку с помощью ручки, притаившейся справа между спинкой и подушкой заднего сиденья. В остальном же изнутри это обычная Волга — солидная, уютная, отделанная не роскошными, но добротными материалами.

Безумству храбрых

При некоем опыте даже на холостых оборотах нетрудно догадаться, что под капотом этой Волги «что-то не то». Звук «восьмерки» более низкий, басовитый. К радости водителя, впервые севшего за руль этого чуда (или чудовища?), всё происходит очень плавно. Педаль газа тугая, но, к счастью, позволяет дозировать тягу понемногу. Под капотом-то не 75 сил стандартного мотора, а 195!





Удобный задний диван специальной Волги от стандартного не отлича­ется. Почти…

Задняя пепельница в ГАЗ‑23 столь же удобна и красива, как и в стандартной Волге. Хитрым рычажком справа между подушкой и спинкой заднего дивана открывали багажник.





Волга от этого не перестала быть Волгой. Притормаживая даже на небольших скоростях и ощущая тугую, требующую развитой мускулатуры правой ноги педаль, невольно думаешь, как барабанные тормоза без усилителя будут сдерживать 1860 кг снаряженной и 2235 кг полной массы этой Волги, если дать волю V‑образной «восьмерке».





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Чтобы при резком старте меньше пробуксовывали задние колеса, под ковриком багажника лежит штатная панель массой 120 кг. Паспортный разгон ГАЗ‑23 до «сотни» — 16 секунд. На две секунды быстрее, чем Чайка ГАЗ‑13. Так что задачу, поставленную заказчиком, на Горьковском заводе выполнили: автомобиль сопровождения разгонялся быстрее основного — второму-то всегда сложнее.





Максимальная скорость Волги ГАЗ‑23 — 170 км/ч. Причем инструкция гласит: «не менее»! Учитывая, что каждый автомобиль на заводе обкатывали пробегом 1000 км и потом сдавали очень серьезному заказчику, думаю, паспортные параметры все собранные ГАЗ‑23 выдавали.









Такую машину надо не только останавливать — ею надо управлять! Невольно проникаешься уважением к тем, кто водил такие Волги не развлечения ради, а по службе. И короткой-то поездки достаточно, чтобы понять: повадки у 23‑й те же, что и у обычного ГАЗ‑21. В поворотах машина кренится ну, может, лишь чуть меньше обычной, поскольку пружины спереди иные. Но высокие шины ровно так же «подламываются». У рулевого — те же замедленные реакции. И руль заметно тяжелее из-за нагруженного передка. Много лет назад я еще застал на полигоне ветеранов, знакомых с такими машинами. Вместе с теми, кто на них работал, полигоновские спецы подбирали для Волг более-менее приемлемые импортные шины. Ведь сначала ездили на штатных высоченных «диагоналках». Даже зимой!





Балласт в багажнике восьми­цилиндровой Волги спрятан под стандартным ковриком.





Конечно, ГАЗ‑23 — не совсем автомобиль в классическом понимании товарного продукта на колесах. Его, к счастью, не продавали. Ведь продажа охотничьих винтовок не подразумевает, что вот так же запросто следует выложить рядом с ними на прилавок автоматы и пулеметы. Чтобы ездить на такой Волге в полную ее силу, нужен очень подготовленный водитель. И, конечно же, она дитя именно того времени и именно той страны, в которой родилась.





Сегодня ГАЗ‑23 — антиквариат, редкость. Ездить на ней очень интересно. Но испытывать 195‑сильную Волгу, а заодно и себя на пределе совместных возможностей не позволяет элементарный здравый смысл. Да и владельцу такой редкости это вряд ли придется по душе.

О таких машинах никогда не писали в прессе, сведений о них не было ни в одном справочнике.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Первые специальные, но не приметные внешне автомобили для спецслужб делали еще в 1930‑х на базе ГАЗ-М1. Вместо стандартных 50‑сильных моторов, не мудрствуя, ставили двигатели V8 Ford: объемом 3,6 л (65 л.с.) или 3,9 л (95 л.с.). На модернизированную «эмку» — ГАЗ‑11–73, оснащенную 6‑цилиндровым двигателем, скопированным с мотора Dodge, для НКВД ставили форсированную версию именно американского агрегата. Всего сделали около ста специальных «эмок».

ГАЗ-М20Г Победа На ГАЗ-М20 Победу изначально задумывали ставить серийно шестицилиндровый мотор ГАЗ‑11. Но идею забраковали из-за высокого расхода топлива. Однако в 1956 году, создавая для спецслужб модификацию ГАЗ-М20Г, на нее поставили ту самую 90‑сильную «шестерку» от ЗИМа и его же трансмиссию с гидромуфтой. Карданный вал получил промежуточную опору, а двигатель обзавелся масляным радиатором. Полная масса выросла до 1900 кг, а максималка по сравнению со стандартной Победой поднялась почти на 20 км/ч — до 132 км/ч. Машины собирали без документации, по временным техническим условиям. Сделали около 100 экземпляров.

ГАЗ‑24–34 Волга С 1973 года на базе новой Волги ГАЗ‑24 делали версию ГАЗ‑24–24. Причем моторы V8 ставили и на универсалы. Это все тот же чайковский двигатель мощностью 195 л. с., который разгонял Волгу до 190 км/ч. Появился усилитель тормозов, но на всех колесах по-прежнему были барабаны. В салоне стоял внешне стандартный рычаг коробки передач. Выхлопная труба была по-прежнему одна. ГАЗ‑31013 Волга Секретные версии были и у ГАЗ‑3102, который во времена СССР свободно не продавали. Первый прототип под индексом ГАЗ‑3101, сделанный еще в 1973 году, имел мотор V8 объемом 4,25 л, мощностью 115 л.с. Была и модификация ГАЗ‑31011 со 120‑сильным двигателем и 4‑ступенчатой механической коробкой. Но в мелкую серию шли машины с мощными 195‑сильным или 220‑сильным двигателями и автоматами.



