Packard Twelve: любимая машина Сталина

Кардинально менять автопарк советской элиты принялись в начале 1930-х. Величественные британские лимузины Rolls-Royce, которые активно закупали со времен Ленина, сменили на продукцию передового американского автопрома. Советскую элиту особенно заинтересовал всемирно известный Packard.

Первый 12-цилиндровый

Паккард привлек скоростью, комфортом, надежностью. И передовыми технологиями. Еще в 1915 году американцы удивили мир первым в истории серийным автомобилем с мотором V12. Чудо техники назвали Twin Six — «двойная шестерка».





В 1930-х модель оставалась флагманом фирмы, правда, под другим именем — Packard Twelve. Автомобили были супердорогими, делали их немного (хотя выпускались и более демократичные 8-цилиндровые версии).

Ранний открытый Packard уже после войны обслуживал на кавказском отдыхе председателя Президиума Верховного Совета Николая Шверника.

В 1933 году для ГОНа «на пробу» закупили восемь открытых Паккардов. А в 1936-м в СССР пришли и первые модели с закрытыми кузовами, в том числе бронированные.

Сейф на колесах

В 1936–1937 гг. в СССР завезли четырнадцать Паккардов — для всех высших руководителей страны. В первую очередь, конечно, для Сталина. За ним было закреплено два автомобиля.





Сталин всегда садился на правое заднее откидное сиденье-страпонтен, считал это место самым безопасным. Пространства для ног в огромном салоне было достаточно.

Packard Twelve 1508 с характерной фарой-прожектором и дополнительными звуковыми сигналами.

На бронированные автомобили в США сделали специальной заказ. Хотя есть версия, что первые Паккарды бронировали уже в СССР (в кремлевском гараже их называли автомобилями «скрытого бронирования» или «тяжелыми»).





А вот у президента США первый специальный бронированный автомобиль — Lincoln — появился лишь в 1939 году. По слухам, «обогнал» советскую элиту только знаменитый чикагский гангстер Аль Капоне — он еще в конце 1920-х разъезжал на бронированном Кадиллаке.

«Выдавали» фары

По современным меркам Паккарды советской элиты защищены были слабо: отдельные стальные бронелисты толщиной 6–6,5 мм крепились к деревянному каркасу. Защита должна была выдержать пулю, выпущенную с расстояния 100 м из винтовки Мосина образца 1891 года.





Стекла толщиной 65 мм были мутноватыми — по ним бронированный автомобиль «вычислялся» с первого взгляда.

На выставку трофейной техники в 1943-м Сталин приехал, конечно, на Паккарде.





Кроме того, все основные машины ГОНа отличались дополнительными наружными рожками специальных звуковых сигналов и фарой-прожектором посередине перед решеткой радиатора. Именно по свету этой фары охрана понимала: перед этим автомобилем ворота Кремля надо открыть заранее.

«Лихач» Микоян и покушение на Сталина

Тяжелый, громоздкий Packard с передней независимой подвеской был быстрым и хорошо управлялся.





А с 1937 года в ГОН начали поступать модернизированные Packard Twelve серии 1508 — со 180-сильным двигателем рабочим объемом 7,7 л. Он позволял развивать скорость до 150 км/ч.





Появились первые «лихачи». Сохранилось специальное постановление, запрещающее Анастасу Микояну ездить со скоростью 80–100 км/ч (значит — ездил!) и превышать скорость 50–60 км/ч.

Из лимузина Packard серии 1408 выпуска 1936 года выходит член политбюро Лазарь Каганович.

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Хотя, возможно, благодаря «лихачеству» водителя Анастасу Ивановичу удалось остаться в живых во время покушения: 6 ноября 1942 года выехавший из Спасских ворот автомобиль Микояна был обстрелян из винтовки. Стрелял дезертир — ефрейтор Савельев, уверенный, что в прицеле машина Сталина. Водитель увел автомобиль, резко прибавив скорость. Никто не пострадал, хотя несколько пуль все-таки попали в машину.





После покушения защиту лимузина уже не считали безупречно надежной. Новые бронированные Паккарды после 1937-го покупать перестали. А недостатки учли при создании советской машины ЗИС-115, появившейся, впрочем, лишь после войны.

Спасти президента Рузвельта

Была еще одна история, подтвердившая хорошую управляемость Паккарда и мастерство водителей ГОНа. В феврале 1944 года водители особого гаража обслуживали участников Ялтинской конференции.

Машины советской делегации на Тегеранской конференции 1943 года. На первом плане ЗИС-101 и ЗИС-101А, за ними — Packard.

Президент США из-за болезни ног всегда садился на переднее сиденье, рядом с водителем, а его охрана сзади — на откидных сиденьях-страпонтенах. На горной дороге, при левом повороте президент Рузвельт неловко нажал на ручку и открыл дверь. Водитель чудом одной рукой успел поймать и втащить Рузвельта в салон, а охранник дотянулся и захлопнул дверь.





Поговаривают, что благодаря этой истории на дверях послевоенного ЗИС-115 появились предохранительные цепочки (примерно такие, как на дверях квартир осторожных советских обывателей).

Победа ЗИСа

В 1950 году основным автомобилем членов политбюро стал советский ЗИС-115.

Премьер Великобритании Уинстон Черчилль рядом с Паккардом ГОНа, февраль 1944 г.

Но последний американский бронированный лимузин вывели из резерва ГОНа лишь в 1955-м. Впрочем, еще и в начале 1950-х обычные небронированные Паккарды продолжали изредка возить высокопоставленных советских чиновников на службу. Во время отпусков на море элита пересаживалась на открытые модели.

У кого Паккард Сталина?

У коллекционеров и сейчас хранится несколько бронированных Паккардов из кремлевского гаража. Каждый владелец, разумеется, утверждает, что именно на его машине ездил Сталин. Но достоверно определить это невозможно.

Сталин приехал в бронированном Packard Twelve на авиапарад в Тушино, 1949 г.

Не только Packard, но и многие другие легендарные автомобили вы сможете увидеть живьем в музее Гаража особого назначения. Его экспозиция откроется для посещения уже в ближайшее время в Москве на ВДНХ. А о других самых интересных машинах из коллекции ГОНа можно будет прочитать на нашем сайте — следите за публикациями.

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Фото: из архива «За рулем»