Packard Twelve: любимая машина Сталина — журнал За рулем

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Packard Twelve: любимая машина Сталина

Этот Паккард был еще и первым бронированным автомобилем в кремлевском Гараже особого назначения (ГОН). И удерживал звание главного правительственного автомобиля СССР полтора десятка лет.

Ушел Ленин — ушел Роллс-Ройс

Кардинально менять автопарк советской элиты принялись в начале 1930-х. Величественные британские лимузины Rolls-Royce, которые активно закупали со времен Ленина, сменили на продукцию передового американского автопрома. Советскую элиту особенно заинтересовал всемирно известный Packard.

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Первый 12-цилиндровый

Паккард привлек скоростью, комфортом, надежностью. И передовыми технологиями. Еще в 1915 году американцы удивили мир первым в истории серийным автомобилем с мотором V12. Чудо техники назвали Twin Six — «двойная шестерка».


В 1930-х модель оставалась флагманом фирмы, правда, под другим именем — Packard Twelve. Автомобили были супердорогими, делали их немного (хотя выпускались и более демократичные 8-цилиндровые версии).


Ранний открытый Packard уже после войны обслуживал на кавказском отдыхе председателя Президиума Верховного Совета Николая Шверника.
Ранний открытый Packard уже после войны обслуживал на кавказском отдыхе председателя Президиума Верховного Совета Николая Шверника.

В 1933 году для ГОНа «на пробу» закупили восемь открытых Паккардов. А в 1936-м в СССР пришли и первые модели с закрытыми кузовами, в том числе бронированные.


Сейф на колесах

В 1936–1937 гг. в СССР завезли четырнадцать Паккардов — для всех высших руководителей страны. В первую очередь, конечно, для Сталина. За ним было закреплено два автомобиля.


Сталин всегда садился на правое заднее откидное сиденье-страпонтен, считал это место самым безопасным. Пространства для ног в огромном салоне было достаточно.


Packard Twelve 1508 с характерной фарой-прожектором и дополнительными звуковыми сигналами.
Packard Twelve 1508 с характерной фарой-прожектором и дополнительными звуковыми сигналами.


На бронированные автомобили в США сделали специальной заказ. Хотя есть версия, что первые Паккарды бронировали уже в СССР (в кремлевском гараже их называли автомобилями «скрытого бронирования» или «тяжелыми»).


А вот у президента США первый специальный бронированный автомобиль — Lincoln — появился лишь в 1939 году. По слухам, «обогнал» советскую элиту только знаменитый чикагский гангстер Аль Капоне — он еще в конце 1920-х разъезжал на бронированном Кадиллаке.


«Выдавали» фары

По современным меркам Паккарды советской элиты защищены были слабо: отдельные стальные бронелисты толщиной 6–6,5 мм крепились к деревянному каркасу. Защита должна была выдержать пулю, выпущенную с расстояния 100 м из винтовки Мосина образца 1891 года.


Стекла толщиной 65 мм были мутноватыми — по ним бронированный автомобиль «вычислялся» с первого взгляда.


На выставку трофейной техники в 1943-м Сталин приехал, конечно, на Паккарде.
На выставку трофейной техники в 1943-м Сталин приехал, конечно, на Паккарде.


Кроме того, все основные машины ГОНа отличались дополнительными наружными рожками специальных звуковых сигналов и фарой-прожектором посередине перед решеткой радиатора. Именно по свету этой фары охрана понимала: перед этим автомобилем ворота Кремля надо открыть заранее.


«Лихач» Микоян и покушение на Сталина

Тяжелый, громоздкий Packard с передней независимой подвеской был быстрым и хорошо управлялся.


А с 1937 года в ГОН начали поступать модернизированные Packard Twelve серии 1508 — со 180-сильным двигателем рабочим объемом 7,7 л. Он позволял развивать скорость до 150 км/ч.


Появились первые «лихачи». Сохранилось специальное постановление, запрещающее Анастасу Микояну ездить со скоростью 80–100 км/ч (значит — ездил!) и превышать скорость 50–60 км/ч.


Из лимузина Packard серии 1408 выпуска 1936 года выходит член политбюро Лазарь Каганович.
Из лимузина Packard серии 1408 выпуска 1936 года выходит член политбюро Лазарь Каганович.

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Хотя, возможно, благодаря «лихачеству» водителя Анастасу Ивановичу удалось остаться в живых во время покушения: 6 ноября 1942 года выехавший из Спасских ворот автомобиль Микояна был обстрелян из винтовки. Стрелял дезертир — ефрейтор Савельев, уверенный, что в прицеле машина Сталина. Водитель увел автомобиль, резко прибавив скорость. Никто не пострадал, хотя несколько пуль все-таки попали в машину.


После покушения защиту лимузина уже не считали безупречно надежной. Новые бронированные Паккарды после 1937-го покупать перестали. А недостатки учли при создании советской машины ЗИС-115, появившейся, впрочем, лишь после войны.


Спасти президента Рузвельта

Была еще одна история, подтвердившая хорошую управляемость Паккарда и мастерство водителей ГОНа. В феврале 1944 года водители особого гаража обслуживали участников Ялтинской конференции.


Машины советской делегации на Тегеранской конференции 1943 года. На первом плане ЗИС-101 и ЗИС-101А, за ними — Packard.
Машины советской делегации на Тегеранской конференции 1943 года. На первом плане ЗИС-101 и ЗИС-101А, за ними — Packard.

Президент США из-за болезни ног всегда садился на переднее сиденье, рядом с водителем, а его охрана сзади — на откидных сиденьях-страпонтенах. На горной дороге, при левом повороте президент Рузвельт неловко нажал на ручку и открыл дверь. Водитель чудом одной рукой успел поймать и втащить Рузвельта в салон, а охранник дотянулся и захлопнул дверь.


Поговаривают, что благодаря этой истории на дверях послевоенного ЗИС-115 появились предохранительные цепочки (примерно такие, как на дверях квартир осторожных советских обывателей).


Победа ЗИСа

В 1950 году основным автомобилем членов политбюро стал советский ЗИС-115.


Премьер Великобритании Уинстон Черчилль рядом с Паккардом ГОНа, февраль 1944 г.
Премьер Великобритании Уинстон Черчилль рядом с Паккардом ГОНа, февраль 1944 г.

Но последний американский бронированный лимузин вывели из резерва ГОНа лишь в 1955-м. Впрочем, еще и в начале 1950-х обычные небронированные Паккарды продолжали изредка возить высокопоставленных советских чиновников на службу. Во время отпусков на море элита пересаживалась на открытые модели.


У кого Паккард Сталина?

У коллекционеров и сейчас хранится несколько бронированных Паккардов из кремлевского гаража. Каждый владелец, разумеется, утверждает, что именно на его машине ездил Сталин. Но достоверно определить это невозможно.


Сталин приехал в бронированном Packard Twelve на авиапарад в Тушино, 1949 г.
Сталин приехал в бронированном Packard Twelve на авиапарад в Тушино, 1949 г.

Не только Packard, но и многие другие легендарные автомобили вы сможете увидеть живьем в музее Гаража особого назначения. Его экспозиция откроется для посещения уже в ближайшее время в Москве на ВДНХ. А о других самых интересных машинах из коллекции ГОНа можно будет прочитать на нашем сайте — следите за публикациями.

  • Историю создания ЗИС-110 — лимузина Иосифа Сталина — читайте тут.

Фото: из архива «За рулем»

Packard Twelve: любимая машина Сталина

Этот Паккард был еще и первым бронированным автомобилем в кремлевском Гараже особого назначения (ГОН). И удерживал звание главного правительственного автомобиля СССР полтора десятка лет.

Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227314Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227315Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227312Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227313Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227316Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227317Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227311Packard Twelve: любимая машина Сталина
Packard Twelve: любимая машина Сталина

Этот Паккард был еще и первым бронированным автомобилем в кремлевском Гараже особого назначения (ГОН). И удерживал звание главного правительственного автомобиля СССР полтора десятка лет.

Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227312Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227311Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227313Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227314Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227315Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227316Packard Twelve: любимая машина Сталина — фото 1227317Packard Twelve: любимая машина Сталина
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