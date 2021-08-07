Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — журнал За рулем

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Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей

Появившаяся в 1980 годы Самара заметно подняла экспорт отечественных машин. Их стали поставлять не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. А некоторые иностранные дилеры выпускали даже оригинальные версии наших «восьмерок» и «девяток».

Как тебя зовут?

В некоторых странах нашим Самарам придумывали оригинальные названия. В Западной Германии часть автомобилей звали Forma.

Lada Samara фирмы Deutsche Lada
Lada Samara фирмы Deutsche Lada

Во Франции знаменитая некогда фирма Poch, очень активно продвигающая советские автомобили, продавала Самары под именем Sagona.

Lada Sagona GLS фирмы Poch из Франции
Lada Sagona GLS фирмы Poch из Франции

В Бельгии переднеприводные Лады знали как Diva. А вот в Великобритании имя Samara не меняли. Кстати, именно благодаря этому семейству в 1988 году продажи Лады в Британии достигли пика — за год реализовали около 30 000 машин!

Праворульная британская Lada Samara Juno
Праворульная британская Lada Samara Juno

Придирчивые британские журналисты отмечали вместительность, экономичность и хорошую управляемость наших автомобилей. Критиковали ненадежную электрику, сцепление и качество окраски.

Но по цене наши Самары были сравнимы с автомобилями классом ниже — такими как Citroen AX, FIAT Panda, Renault 5. 

Продолжение — на следующей странице.

Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей

Появившаяся в 1980 годы Самара заметно подняла экспорт отечественных машин. Их стали поставлять не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. А некоторые иностранные дилеры выпускали даже оригинальные версии наших «восьмерок» и «девяток».

Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268002Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268003Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268001Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268004Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268006Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268005Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268009Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268008Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268007Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268010Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей — фото 1268011Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей
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