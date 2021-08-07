Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей

Появившаяся в 1980 годы Самара заметно подняла экспорт отечественных машин. Их стали поставлять не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. А некоторые иностранные дилеры выпускали даже оригинальные версии наших «восьмерок» и «девяток».

Как тебя зовут? В некоторых странах нашим Самарам придумывали оригинальные названия. В Западной Германии часть автомобилей звали Forma. Lada Samara фирмы Deutsche Lada Во Франции знаменитая некогда фирма Poch, очень активно продвигающая советские автомобили, продавала Самары под именем Sagona. Lada Sagona GLS фирмы Poch из Франции В Бельгии переднеприводные Лады знали как Diva. А вот в Великобритании имя Samara не меняли. Кстати, именно благодаря этому семейству в 1988 году продажи Лады в Британии достигли пика — за год реализовали около 30 000 машин! Праворульная британская Lada Samara Juno Придирчивые британские журналисты отмечали вместительность, экономичность и хорошую управляемость наших автомобилей. Критиковали ненадежную электрику, сцепление и качество окраски. Но по цене наши Самары были сравнимы с автомобилями классом ниже — такими как Citroen AX, FIAT Panda, Renault 5. Продолжение — на следующей странице.