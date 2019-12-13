Та самая Lada Samara: тест машины-мечты из 90-х

Лидер современного российского авторынка — Лада Гранта обязана своим успехом «восьмеркам» и «девяткам» — первым переднеприводным моделям ВАЗа, выпускавшимся в середине 1980-х. На тесте у «За рулем» — редкая Лада Самара, которая, как выяснилось, и сейчас превосходит ту же Гранту по ряду показателей.

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ВАЗ-21093 в версии Summertime, оказавшийся в распоряжении редакции, вернулся в Россию из Германии в 1998 году.

Экспортный

Такие машины — обязательно белого цвета, с молдингами и стикерами на кузове, немецким люком в крыше, особой решеткой радиатора и на оригинальных колесных дисках — готовил дилер Deutsche Lada. Все это делало их мечтой любого российского автовладельца.

Первыми автовазовскими хэтчбеками стали именно автомобили восьмого семейства, а появление пятидверной «девятки», на второй ряд которой забираться стало удобно, оценили, в первую очередь, люди семейные. Правда, эти машины особым простором похвастать не могли. Пассажирам второго ряда было тесновато, да и багажник с высоким порогом сделали маленький, всего на 300 л (полезный объем можно было увеличить, только сложив спинку заднего сиденья).

А вот место водителя в Самаре получилось куда более удобным, нежели в Жигулях, за счет удачного взаимного расположения руля и кресла. И тянуться к рычагу переключения передач не приходилось — он здесь близко.

Салон автомобилей восьмого семейства по сравнению с салоном Жигулей был модным, даже новаторским. Правда, на этом плюсы заканчивались. В отделке использовали жесткий пластик, и с годами центральная консоль, щиток приборов и дверные карты начинали греметь, благодаря чему в народе эти машины прозвали «погремушками». Зато владельцы могли развлечься, разобрав салон, проклеив его поролоном и собрав обратно.

Двигатель

Изначально у восьмого семейства было три типа двигателей: базовый рабочим объемом 1,3 л, 1,1-литровый экспортный и топовый 21083 объемом 1,5 л (70 л.с.). Первые два позже канули в Лету, а наиболее удачный последний остался и пережил множество модификаций. Сегодня одна из них, ВАЗ-21186, устанавливается на Гранты, Ларгусы и Датсуны. Lada Samara Summertime оснащена как раз 1,5-литровым двигателем.

Управляемость и динамика

Самару можно считать машиной времени: проехав на ней несколько метров, мысленно переносишься на 20 лет назад. Разница в поведении на дороге между Жигулями и автомобилями восьмого семейства колоссальная. Первые хэтчи легко трогаются с места, без проблем ускоряются и великолепно управляются. За это надо сказать спасибо тольяттинским инженерам и их коллегам из компании Porsche — последние занимались доводкой ходовой части.

Петь дифирамбы управляемости можно бесконечно: даже по сегодняшним меркам она отличная, запаздываний и кренов нет, обратная связь на руле кристально чистая. Машина чутко реагирует на поворот руля и уверенно следует по заданной траектории. Остается только один вопрос: как получилось, что все автомобили, сделанные позже на этом шасси (десятое семейство, Приоры, Калины, Гранты), рулились хуже?

«Девятка», как бы это ни звучало, располагает к динамичной езде. И не только за счет управляемости. Машина без вопросов разгоняется. Казалось бы, 1,5-литровый мотор выдает всего 70 л.с. Но нужно помнить, что «девятка» весит 900 кг в снаряженном состоянии. Мощности двигателя более чем достаточно для такой массы, при этом он невероятно эластичный: если на четвертой передаче при скорости 60 км/ч утопить педаль газа в пол, машина начнет бодро набирать скорость.

Специфическая коробка передач

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Коробка передач на динамичных и управляемых машинах восьмого семейства — этакая ложка дегтя. Четкость переключений оставляла желать лучшего. Со временем механизм разбалтывался, и владельцам приходилось быть очень осторожными и внимательными, чтобы не перепутать первую и заднюю передачи. В отсутствие дополнительных фиксаторов сделать это было довольно просто.

Самые первые машины семейства оснащались 4-ступенчатыми коробками. Но нам досталась Самара с «пятиступкой». Одна из главных особенностей этой коробки — характерное завывание, которое слышишь, когда включаешь пятую передачу. Данная особенность сохранялась, пока не появилась новая трансмиссия (2181) с тросовым механизмом.

Обсуждая «восьмерки» и «девятки», не сразу вспоминаешь, что им больше 30 лет. И все же, несмотря на кое-какие недостатки, на этих машинах в хорошем состоянии можно спокойно ездить каждый день даже сегодня. Особенно приятно, что до наших дней дожили и оригинальные экземпляры, такие как Lada Samara Summertime.