6 достоверных фактов, которые помогут иначе взглянуть на УАЗ

Эмблема УАЗа на других машинах, недостаток, ставший рекордом Гиннесса, радиодетали вместо автомобилей — эти и другие занятные факты из истории марки УАЗ мы собрали для вас.

Был ЗИС, стал УАЗ

Биография завода началась в 1941 году — когда было принято решение о частичной эвакуации московского завода имени Сталина. Под цеха решили отдать здания складов Государственного таможенного управления, расположенные на берегу Волги под Ульяновском.

Филиал №4 эвакуированного московского ЗИСа назвали УльЗИС. В 1942 году он начал поставлять н фронт трехтонки ЗИС-5В.

Но полностью «обжить» плохо приспособленные для производства склады так и не удалось — 22 июня 1943 года приняли решение построить цеха на берегу реки Свияги (правый приток Волги).

Эти цеха и стали называть УАЗом. Хотя на деле завод еще некоторое время оставался сборочным производством ГАЗа (в 1947 г. там начали собирать грузовики ГАЗ-ММ, а в 1954 одновременно с ГАЗом ульяновцы начали выпускать полноприводные ГАЗ-69).

Изначально это был Синбирск. Затем — Симбирск. Позже — Ульяновск. И сейчас у города два имени: двойное название встречает на въезде.

Имя Сталина — случайно, имя Ленина — заслуженно

На архивном фото вывески завода значится: «Автозавод имени Сталина». Хотя так предприятие никогда не называлось.

Официально имя Сталина УАЗу не никогда не присваивалось! Видимо, по аналогии с предприятием в тыл решили перенести и имя вождя.

Лишился имени Сталина УАЗ тоже автоматически. В 1944 году производство ЗИСов из Ульяновска передали в Миасс на Уральский автомобильный завод. Кстати, аббревиатура — один в один уазовская.

До 1962 года он назывался Уральский автомобильный завод имени Сталина (УралЗИС), потом до 2001 года — Ура́льский автомоби́льный заво́д (УралАЗ). Сегодня это АО «Автомобильный завод „УРАЛ“».

А вот имя Ленина УАЗу было присвоено вполне официально — в 1970 году, в честь столетия со дня рождения Ильича.

П/я 80: радиолокаторы вместо машин

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Совсем уж непонятное переименование пришлось на 1951 год. Автозавод внезапно передали в совершенно другую отрасль — радиопромышленности. Его переименовали в «Государственный Союзный завод п/я 80», и он начал производить… военные радиолокаторы. Если кто не знает: сокращение «п/я» означает «почтовый ящик» — так с СССР называли предприятия, работающие на оборонную промышленность.

В автопром УАЗ вернулся только в 1954 году.

Такой модели не было

В 1954 году, когда УАЗ начал выпускать знаменитые ГАЗ-69, автомобили по документации продолжали считаться газовскими, а не ульяновскими: первоначальное имя не отменялось! Автомобилей УАЗ-69 в истории не было — были только ГАЗ-69. Так требовали стандарты тех времен. Впрочем, выштамповка на капоте самого знаменитого «газика» со временем все-таки стала уазовской.

Об этой выштамповке на капоте до сих пор ведутся споры: была ли она когда-нибудь уазовской или не была? Судя по фото, все-таки была.

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется

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Знаменитый УАЗ-469 делали для армии. Но военным он не понравился — в машине не умещалось мотострелковое отделение из 9–13 человек.

На этом фоне забавным кажется мировой рекорд по вместимости, установленный этим же автомобилем в 2010 году. Внутри машины разместилось 32 человека. Общая масса пассажиров вместе с водителем составила 1900 кг. УАЗ-469 с полной загрузкой проехал 10 метров, как этого требуют условия установления мирового рекорда.

Правда, в машине были не мотострелки, а… худенькие учащиеся циркового училища.

Обязательным условием установления рекорда является сохранение полноценного рабочего места водителя. Лично наблюдал и подтверждаю: водитель был совсем не худенький, но за руль уселся свободно.

Откинуть окна, махнуть двери местами

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И ГАЗ-69, и УАЗ-469 не случайно оснащались брезентовой, а не цельнометаллической крышей. При необходимости тент быстро складывался, ветровое стекло откидывалось на капот, съемные верхние надставки дверей удалялись — в результате машина получала возможность пробираться сквозь заросли с низко нависающими сучьями, а личный состав мог вести огонь из стрелкового оружия.

Передние и задние двери были взаимозаменяемыми. Правда, только по одному борту и только нижние части. А верхние Были взаимозаменяемы по диагонали: например, левая передняя с правой задней. Максимальная унификация для армейской службы была очень важна.

Ни на кого не похожий

Благодаря перипетиям истории мы получили по-настоящему народный, отлично проходящий по раскисшим родным хлябям «уазик». Который, несмотря на множественные недостатки, до сих пор занимает достойное место в автомобильном мире.

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Фото: из архива «За рулем»