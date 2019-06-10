УАЗ-469 — один из самых долгоиграющих отечественных автомобилей. Пробную партию сделали аж в конце 1971 года. А учитывая, что УАЗ Хантер — хотя и сильно измененный, но все же прямой потомок 469-го — выпускают и сегодня, модель находится в производстве в общей сложности почти полвека.

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За эти годы основной продукцией завода всегда были хорошо известные «козлики» с тентом, стандартным ульяновским мотором, часть машин — с колесными редукторами.

Автомобили семейства УАЗ-469, затем 3151, в массе своей поставляли в вооруженные силы и в народное хозяйство. В частные руки УАЗы практически не продавали. Разве что по специальному разрешению.

Но за почти полвека кто и чего только не делал из массового, вполне утилитарного советского внедорожника! Причем чудеса появлялись не только у нас, но и за рубежом. Ведь УАЗы и во времена СССР экспортировали, причем не только в социалистические и развивающиеся, как тогда принято было писать, страны.

В нашей галерее — полтора десятка самых разных редких и неизвестных версий «козликов».

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Фото: из архива автора