Материалы по теме15 советских пикапов, которые от нас скрывали
Автомобили семейства УАЗ-469, затем 3151, в массе своей поставляли в вооруженные силы и в народное хозяйство. В частные руки УАЗы практически не продавали. Разве что по специальному разрешению.
Но за почти полвека кто и чего только не делал из массового, вполне утилитарного советского внедорожника! Причем чудеса появлялись не только у нас, но и за рубежом. Ведь УАЗы и во времена СССР экспортировали, причем не только в социалистические и развивающиеся, как тогда принято было писать, страны.
В нашей галерее — полтора десятка самых разных редких и неизвестных версий «козликов».
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Фото: из архива автора
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