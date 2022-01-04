Несостоявшиеся модели УАЗа: 4 досадных промаха завода

Ульяновский завод сейчас в сложном положении. Нет не только новых моделей, но даже планов на их разработку и производство. А ведь в прошлом были не только интересные, но и потенциально востребованные покупателями машины.

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В конце 2021 года генеральный директор завода УАЗ Адиль Ширинов заявил, что все проекты по новым моделям остановлены. И у завода нет средств и возможностей для их реализации.

А ведь новые разработки были. Причем многие не в эскизах и чертежах, а в виде прототипов, близких к серийному производству. Эти проекты вполне могли бы изменить судьбу УАЗа... Если бы им дали зеленый свет.

УАЗ-3170/3172

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Уже в начале 70-х годов УАЗ активно работал над сменой модели 469, на тот момент совсем недавно вставшей на конвейер. В министерстве автомобильной промышленности не видели необходимости спешить с новым поколением. Но работы, тем не менее, продолжались.

В 1979 году был построен первый ходовой макет УАЗ-3170. К 1991 году помимо трехдверных внедорожников УАЗ-3170 и УАЗ-3171 подготовили и пятидверный армейский УАЗ-3172.

Характеристики впечатляют. Неразрезные мосты с бортовыми редукторами обеспечивали гигантский просвет в 325 мм. Раздаточная коробка была с дифференциалом. При этом была возможность принудительно блокировать оба межколесных дифференциала.

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Вместе с армейским вездеходом представлен и УАЗ-3172 для сельского хозяйства. У гражданской версии был улучшенный салон и отсутствовали бортовые редукторы. Подготовили и УАЗ-3172-01 — внедорожник с иным цельнометаллическим кузовом и приличным салоном, вмещающим девять человек.

Доведи УАЗ этот проект до конца, мы бы имели неплохой отечественный полноразмерный внедорожник за вменяемые деньги. Однако в 1996 году на семидесятой серии окончательно поставили крест. А все ресурсы бросили на семейство 3160/3162, которое в итоге стало Патриотом.

УАЗ-3172 по внедорожным способностям мог легко поспорить с Дефендером и Гелендевагеном. Просвет больше 300 мм, а глубина преодолеваемого брода — 1,3 м! Для 1991 года гражданский УАЗ-3172-01 смотрелся очень неплохо. И внешне выглядит гармоничнее нынешнего Патриота.

УАЗ-3972

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В рамках «семидесятого» проекта значился и микроавтобус, который должен был сменить устаревшее семейство «буханки». Полноприводный армейский вездеход вагонной компоновки получил индекс 3972 и базировался на платформе УАЗ-3172. В 1990 году построили четыре образца — три военных санитарных фургона и один гражданский автобус.

Сегодня эти модели выглядят неказисто, но не забывайте — проектировались они больше тридцати лет назад. И даже в виде опытных образцов УАЗ-3972 был куда совершеннее и комфортнее традиционной «буханки» УАЗ-452. Однако, как и в случае с внедорожниками, проект микроавтобуса закрыли.

Внешне УАЗ-3972 напоминает культовый Volvo Laplander. По вместимости и проходимости прототип был намного современнее традиционной «буханки» УАЗ-452 (позже 2206).

УАЗ-3165 Симба

Попытки создать преемника УАЗ-452/2206 продолжались и позже. В 1999 году создали прототип УАЗ-3165 Симба на узлах и агрегатах Симбира УАЗ-3162. Полукапотный микроавтобус вышел не только симпатичным, но и практичным — салон вмещал до 13 пассажиров.

Были также построены кареты скорой помощи с увеличенным задним свесом и бортовой грузовик. В 2003 году представили УАЗ-3165М с модернизированной внешностью и салоном. Попытки наладить серийное производство продолжались до 2005 года, а потом проект окончательно закрыли. Очень жаль, ведь эта модель могла стать настоящим хитом.

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Полноприводный микроавтобус за разумные деньги — отличный автомобиль для нашего рынка (почти кроссовер). Могли появиться и цельнометаллические фургоны, а вместе с ними и заднеприводные машины. По габаритам Симба оказалась бы на ступень ниже ГАЗели и наверняка бы пользовалась спросом.

Модель по задумке и реализации выглядит удачнее нынешнего Профи. Но доводка и постановка новой модели на конвейер требовали вложения средств. А их вкладывать категорически не хотели. Зачем? Ведь и «буханка» (УАЗ-2206) хорошо продавалась.

Симба еще была предсерийной, когда в 2003 году пережила обновление. Машина получила оптику и решетку радиатора от только что представленного Патриота.

УАЗ Хантер

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При чем тут Хантер? Он давно выпускается! Но продолжать выпускать культовую модель много лет без серьезной модернизации — утопия.

Примеров масса — Land Rover и Toyota непрерывно обновляли классические внедорожники Defender и Land Cruiser 70. «Семидесятка», кстати, выпускается по сей день.

Подобные примеры есть и среди наших ветеранов. Lada регулярно модернизировала классическую трехдверную Ниву: подвеска, трансмиссия, новый салон...

Все это нужно было делать и с классическим УАЗом. Поработать над качеством окраски, сварки и защитой от коррозии. Отладить качество сборки и комплектующих. Хотя бы немного приблизить к нормальному уровню характеристики двигателя, трансмиссии и шасси. Улучшить интерьер, да хотя бы нормальный отопитель поставить...

Если бы Хантер прошел тот же путь, что и Нива, его перспективы были бы радужнее. И спрос выше. Причем не только у нас.

Классическому «козлику» из Ульяновска тяжело отказать в харизме. Но отличный внедорожник при сходе с конвейера представляет «заготовку», которую нужно «допиливать» самому.

А что завтра?

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Доведи УАЗ любой из этих проектов до серийного производства, ситуация была бы иной. Хотя бы потому, что на конвейере появился бы современный автомобиль. А к этому моменту, возможно, даже его следующее поколение.

И если сейчас завод не планирует вкладывать средства в разработку новой модели, то наиболее разумный вариант для развития — совместные проекты с другими автопроизводителями (это, кстати, подтвердил и один из официальных представителей завода). Проекты есть, но их тоже нужно довести до серийного производства.

Иначе марка УАЗа уже в ближайшие годы станет историей. А завод если и продолжит существовать, то лишь как сборочная площадка.

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Фото: из архива «За рулем»