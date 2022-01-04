Несостоявшиеся модели УАЗа: 4 досадных промаха завода

В конце 2021 года генеральный директор завода УАЗ Адиль Ширинов заявил, что все проекты по новым моделям остановлены. И у завода нет средств и возможностей для их реализации.
А ведь новые разработки были. Причем многие не в эскизах и чертежах, а в виде прототипов, близких к серийному производству. Эти проекты вполне могли бы изменить судьбу УАЗа... Если бы им дали зеленый свет.
УАЗ-3170/3172
Уже в начале 70-х годов УАЗ активно работал над сменой модели 469, на тот момент совсем недавно вставшей на конвейер. В министерстве автомобильной промышленности не видели необходимости спешить с новым поколением. Но работы, тем не менее, продолжались.
В 1979 году был построен первый ходовой макет УАЗ-3170. К 1991 году помимо трехдверных внедорожников УАЗ-3170 и УАЗ-3171 подготовили и пятидверный армейский УАЗ-3172.
Характеристики впечатляют. Неразрезные мосты с бортовыми редукторами обеспечивали гигантский просвет в 325 мм. Раздаточная коробка была с дифференциалом. При этом была возможность принудительно блокировать оба межколесных дифференциала.
Вместе с армейским вездеходом представлен и УАЗ-3172 для сельского хозяйства. У гражданской версии был улучшенный салон и отсутствовали бортовые редукторы. Подготовили и УАЗ-3172-01 — внедорожник с иным цельнометаллическим кузовом и приличным салоном, вмещающим девять человек.
Доведи УАЗ этот проект до конца, мы бы имели неплохой отечественный полноразмерный внедорожник за вменяемые деньги. Однако в 1996 году на семидесятой серии окончательно поставили крест. А все ресурсы бросили на семейство 3160/3162, которое в итоге стало Патриотом.
УАЗ-3972
В рамках «семидесятого» проекта значился и микроавтобус, который должен был сменить устаревшее семейство «буханки». Полноприводный армейский вездеход вагонной компоновки получил индекс 3972 и базировался на платформе УАЗ-3172. В 1990 году построили четыре образца — три военных санитарных фургона и один гражданский автобус.
Сегодня эти модели выглядят неказисто, но не забывайте — проектировались они больше тридцати лет назад. И даже в виде опытных образцов УАЗ-3972 был куда совершеннее и комфортнее традиционной «буханки» УАЗ-452. Однако, как и в случае с внедорожниками, проект микроавтобуса закрыли.
УАЗ-3165 Симба
Были также построены кареты скорой помощи с увеличенным задним свесом и бортовой грузовик. В 2003 году представили УАЗ-3165М с модернизированной внешностью и салоном. Попытки наладить серийное производство продолжались до 2005 года, а потом проект окончательно закрыли. Очень жаль, ведь эта модель могла стать настоящим хитом.
Полноприводный микроавтобус за разумные деньги — отличный автомобиль для нашего рынка (почти кроссовер). Могли появиться и цельнометаллические фургоны, а вместе с ними и заднеприводные машины. По габаритам Симба оказалась бы на ступень ниже ГАЗели и наверняка бы пользовалась спросом.
Модель по задумке и реализации выглядит удачнее нынешнего Профи. Но доводка и постановка новой модели на конвейер требовали вложения средств. А их вкладывать категорически не хотели. Зачем? Ведь и «буханка» (УАЗ-2206) хорошо продавалась.
УАЗ Хантер
При чем тут Хантер? Он давно выпускается! Но продолжать выпускать культовую модель много лет без серьезной модернизации — утопия.
Примеров масса — Land Rover и Toyota непрерывно обновляли классические внедорожники Defender и Land Cruiser 70. «Семидесятка», кстати, выпускается по сей день.
Подобные примеры есть и среди наших ветеранов. Lada регулярно модернизировала классическую трехдверную Ниву: подвеска, трансмиссия, новый салон...
Все это нужно было делать и с классическим УАЗом. Поработать над качеством окраски, сварки и защитой от коррозии. Отладить качество сборки и комплектующих. Хотя бы немного приблизить к нормальному уровню характеристики двигателя, трансмиссии и шасси. Улучшить интерьер, да хотя бы нормальный отопитель поставить...
Если бы Хантер прошел тот же путь, что и Нива, его перспективы были бы радужнее. И спрос выше. Причем не только у нас.
А что завтра?
Доведи УАЗ любой из этих проектов до серийного производства, ситуация была бы иной. Хотя бы потому, что на конвейере появился бы современный автомобиль. А к этому моменту, возможно, даже его следующее поколение.
И если сейчас завод не планирует вкладывать средства в разработку новой модели, то наиболее разумный вариант для развития — совместные проекты с другими автопроизводителями (это, кстати, подтвердил и один из официальных представителей завода). Проекты есть, но их тоже нужно довести до серийного производства.
Иначе марка УАЗа уже в ближайшие годы станет историей. А завод если и продолжит существовать, то лишь как сборочная площадка.
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Фото: из архива «За рулем»