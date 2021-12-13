Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — журнал За рулем

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Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Многие уверены, что заводское исполнение Лады Нивы отлично подходит для штурма бездорожья. И с этим трудно не согласиться. Но «За рулем» нашел три примера, когда Ниву все же удалось улучшить... Или нет?

Нива-«Бронтозавр»

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Тест-драйв Lada Niva Travel: 80 «лошадей», 13 л/100 км и 22 см

У Алексея (г. Севастополь) из обычного белого ВАЗ-212140 путем нехитрых манипуляций получилась «БронтоНива», или «Бронтозавр». Проект включал перекраску, замену шин, руля, сидений, ручки КП, перешивку салона, шумоизоляцию салона.

Автор утверждает, что на преображение Нивы в «Бронтозавра» хватило 250 000 руб. В планах: замена двигателя и установка самоблоков в мосты.

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

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Нива-«Гелендваген»

Шестиколесный вездеход сделан по образу и подобию Mercedes-AMG G 63 6x6, разработанного когда-то для нужд австралийской армии.

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

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15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

На удлиненную пятидверную версию Нивы (ВАЗ-2131) умельцы поставили дополнительную пару колес, поработав с трансмиссией и карданами. Для этого пришлось приподнять часть пола на втором ряду сидений.

Задние мосты установили на рессорную подвеску.

Дополнительно интегрировали в кузов каркас безопасности.

Нива-квадрокар

В таком облике ВАЗ-2121 увидишь не часто. В виде квадрокара — экстремального внедорожника с гигантскими колесами — машину-донор узнать непросто: от нее, по сути, осталась только часть кузова.

Внедорожник снабдили колесами на 46 дюймов с облегченными шинами А-201, а еще оснастили центральной системой подкачки колес. Плюс ко всему: расширители крыльев, лебедки на радиоуправлении, шноркель, санд-траки и многое другое, необходимое для поездок по бездорожью.

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

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На проект под названием Red Stone у владельца ушло больше двух с половиной лет.

***

Перед вами три способа улучшить проходимость стандартной Нивы. И каждый проект подтверждает, что проходимость этого внедорожника ограничивается лишь бюджетом владельца.

А какая Нива больше по душе вам?

Фото: instagram.com/shaman_you_tube/, instagram.com/garage__54, Youtube

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Многие уверены, что заводское исполнение Лады Нивы отлично подходит для штурма бездорожья. И с этим трудно не согласиться. Но «За рулем» нашел три примера, когда Ниву все же удалось улучшить... Или нет?

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300083Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300080Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300071Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300122Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300120Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300079Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300077Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта
Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Многие уверены, что заводское исполнение Лады Нивы отлично подходит для штурма бездорожья. И с этим трудно не согласиться. Но «За рулем» нашел три примера, когда Ниву все же удалось улучшить... Или нет?

Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300071Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300079Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300080Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300077Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300122Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300120Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта — фото 1300083Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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