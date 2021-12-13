Нива для реального бездорожья: 3 чумовых проекта

Нива-«Бронтозавр»
У Алексея (г. Севастополь) из обычного белого ВАЗ-212140 путем нехитрых манипуляций получилась «БронтоНива», или «Бронтозавр». Проект включал перекраску, замену шин, руля, сидений, ручки КП, перешивку салона, шумоизоляцию салона.
Автор утверждает, что на преображение Нивы в «Бронтозавра» хватило 250 000 руб. В планах: замена двигателя и установка самоблоков в мосты.
Нива-«Гелендваген»
Шестиколесный вездеход сделан по образу и подобию Mercedes-AMG G 63 6x6, разработанного когда-то для нужд австралийской армии.
На удлиненную пятидверную версию Нивы (ВАЗ-2131) умельцы поставили дополнительную пару колес, поработав с трансмиссией и карданами. Для этого пришлось приподнять часть пола на втором ряду сидений.
Задние мосты установили на рессорную подвеску.
Дополнительно интегрировали в кузов каркас безопасности.
Нива-квадрокар
В таком облике ВАЗ-2121 увидишь не часто. В виде квадрокара — экстремального внедорожника с гигантскими колесами — машину-донор узнать непросто: от нее, по сути, осталась только часть кузова.
Внедорожник снабдили колесами на 46 дюймов с облегченными шинами А-201, а еще оснастили центральной системой подкачки колес. Плюс ко всему: расширители крыльев, лебедки на радиоуправлении, шноркель, санд-траки и многое другое, необходимое для поездок по бездорожью.
На проект под названием Red Stone у владельца ушло больше двух с половиной лет.
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Перед вами три способа улучшить проходимость стандартной Нивы. И каждый проект подтверждает, что проходимость этого внедорожника ограничивается лишь бюджетом владельца.
А какая Нива больше по душе вам?
- Недавно Niva Travel получила интересный отзыв в европейской прессе.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: instagram.com/shaman_you_tube/, instagram.com/garage__54, Youtube