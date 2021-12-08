«Лучше современных»: испанец оценил Niva Travel

Журналист испанского издания Autofacil Николас Мерино опубликовал обзор российского внедорожника Lada Niva Travel. Российская техника пришлась испанцу по душе. Перевод материала на русский язык подготовил ресурс Lada Niva Documentary — отмечая, что в Испании Нивы славятся особо: в советские времена именно эта страна была рекордным для ВАЗа экспортным рынком, сюда поставлялось до 18 внедорожников в год.
Объяснили и выбор фотографии для свежей испанской публикации о Niva Travel: в Европе идут масштабные снегопады, и автомобилисты склонны присматриваться к технике с высокими внедорожными свойствами. Однако Николас Мерино сетует, что по вредным выбросам машина недотягивает до испанских стандартов.
В этом месте автор русского перевода указывает, что испанец прав лишь отчасти: работы по переводу двигателя Нивы на стандарт Евро-6 несколько лет назад были проведены и на АВТОВАЗе, и на предприятии GM-AVTOVAZ, выпускавшем Chevrolet Niva. Напомним также, что в данный момент и Niva Travel, и Niva Legend силами частных компаний спокойно реализуются во многих европейских странах.
Как бы то ни было, а в испанской публикации указывается следующее: если бы Niva Travel продавалась в Испании, это был бы триумф — хоть и с оговорками. Издание отмечает, что у машины более современные внешний вид (по сравнению с классической Нивой, к которой привыкли в Испании) и интерьер, ряд новых опций комфорта, но все тот же силовой агрегат — «это был бы один из самых медленных автомобилей на рынке», отмечает Мерино.
Но тут же заговаривает о легендарном внедорожном потенциале Нивы: «Взамен вы получаете действительно выдающиеся внедорожные возможности... Travel вне асфальта является гораздо более проходимой моделью, чем любой современный внедорожник». К тому же, пишет автор, Lada предлагает специальные шины и шноркель для дальнейшей «прокачки» полезных свойств автомобиля, а цена при этом все равно остается ниже 10 тысяч евро.
- А вы знаете, откуда взялось название Нива? Все не так, как вы думали!
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Фото: АВТОВАЗ