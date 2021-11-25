Откуда название «Нива»? Раскрыта неожиданная правда

«Наталья, Ирина, Вадим и Андрей»? Это просто пранк!

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Широко распространена легенда о том, что название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева); эта история отражена в Википедии и с завидной регулярностью тиражируется СМИ. 25 ноября 2021 года АВТОВАЗ официально опроверг эту версию на страницах корпоративного онлайн-издания «Волжский автостроитель».

Источник приводит слова дизайнера двух поколений «Нивы» Валерия Семушкина:

У Владимира Соловьева не было сына Вадима! А был сын Сергей. Что же, по этой логике машина должна называться «Ниса»?» — говорит Семушкин.

Добавим к этому, что один из дизайнерских набросков будущего внедорожника, на которых уже фигурирует имя модели, относится к декабрю 1971 году, а младшая дочь Прусова Ирина, якобы «подарившая» Ниве вторую букву названия, родилась только в марте 1972-го...

Более того, «ВА» напоминает, что в те годы автомобили назывались по аббревиатуре завода-производителя, где вполне могли сквозить фамилии известных людей, но едва ли можно представить, чтобы кто-то произвольно присвоил массовому автомобилю имена близких родственников. Указан и источник вышеприведенной легенды: интервью Петра Прусова журналу «Итоги» от 2012 года. Отмечается, что Прусов был острослов и шутник — и, видимо, пошутил и в этот раз.

Валерий Семушкин подтвердил эту версию в разговоре с корреспондентом «За рулем»:

Когда мы с Ю.К. Целиковым (ныне — председатель совета ветеранов АВТОВАЗа. — Прим. ред.) спросили «Петя, зачем ты это делаешь?», [Прусов] ответил: эти корреспонденты все равно все переврут, так хоть пусть будет интересно».

На самом деле название Нива (в значении «возделанное поле») появилось на эскизах еще в начале 1970-х, пишет «Волжский автостроитель», в качестве иллюстраций публикуя копии ранних эскизов Валерия Семушкина, который, как утверждается, и отстаивал это название в разных инстанциях. В 1976 году оно было оформлено на государственном уровне.

Ниву до сих пор любят во всем мире, даже в США.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: «Волжский автостроитель»