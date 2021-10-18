В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере

Название - аббревиатура из детских имен. Первый в мире кроссовер, самый долго непрерывно выпускаемый автомобиль своего класса, выбор Владимира Путина... - такого о нашей Ниве вы точно не знали.

1. Наталья, Ирина, Вадим и Андрей

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Никогда не задумывались, почему ВАЗ-2121 получил название Нива? Какое отношение «поле, возделанное для посева, пашня» (толкование слова) имеет к автомобильной промышленности? Можно, конечно, предположить, что тем самым создатели намекали на невероятную проходимость: мол, даже распаханное поле не станет преградой.

Но, по словам ведущего конструктора проекта Петра Прусова, на самом деле название «Нива» составлено из начальных букв детских имен:

«Нива появилась очень просто. У меня были две дочери: Наталья и Ирина, а у главного конструктора было два сына: Вадим и Андрей. Вот Нива — это Наталья и Ирина, Вадим и Андрей. Это потом стали говорить про поле широкое...»

По другой версии, название для ВАЗ-2121 придумал дизайнер Валерий Семушкин, который к тому же проверил благозвучие слова «нива» на других языках. На фото — чудом сохранившиеся записи дизайнера.

2. Советский кроссовер

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ВАЗ-2121 иногда называют первым советским кроссовером и автомобилем, опередившим свое время. Почему? У машины оказалось уникальное сочетание конструкционных решений и эксплуатационных характеристик: несущий кузов, полный привод с системой блокировки межосевого дифференциала, большой дорожный просвет и при этом дизайн и салон от вазовских Жигулей.

Заграничные законодатели мод в классе кроссоверов, Suzuki Vitara и Toyota RAV4, появятся на рынке только через 10–20 лет. Тот же Петр Прусов рассказывал, что японцы просто скопировали Vitara c Нивы:

Полностью слизанная машина. Причем сходство наблюдалось не только по габаритам: колея, база, передняя независимая подвеска…



Когда японцы посетили ВАЗ за шесть месяцев до выхода Suzuki Vitara, то подарили мне проспект этой машины на английском языке. Я полистал и сказал: «О, придется вам платить. Все слизали». Потом, когда мы с ними посидели за рюмкой чая, мне перевели текст. Там было написано: «Соавтору Suzuki Vitara от фирмы Suzuki».

Кстати, Нива — единственный автомобиль советского/российского производства, завоевавший популярность в Японии: туда ее поставляли даже с левым рулем, хотя на заводе довольно быстро освоили выпуск праворульных моделей.

Также Нива, в отличие от другой продукции ВАЗа, никогда не шла на внешние рынки по демпинговым ценам, а спрос на нее был таков, что внутри Европы в конце 1970-х годов автодилеры занимались полулегальным реэкспортом.

3. 44 года без перерыва

Первая Нива сошла с конвейера 5 апреля 1977 года. Та самая классическая модель с незначительными изменениями и доработками до сих пор выпускается, хотя и временно меняла название на Lada 4x4, поскольку всем знакомая торговая марка отходила автомобилю Chevrolet Niva. В начале 2021 года АВТОВАЗ официально переименовал Lada 4x4 в Lada Niva Legend.

С 2016 года Нива считается самым долго выпускаемым внедорожником в оригинальном виде — рекорд перешел к ней после того, как прекратилось производство Land Rover Defender.

4. «Умрем как мужчины»

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Владельцы Нивы в Европе ценят автомобиль за простоту и проходимость, но при этом не прочь пошутить над, мягко говоря, не самой продвинутой электронной начинкой, скромным комфортом и не очень высоким уровнем безопасности. Поэтому на корпусе часто можно встретить надписи в духе: «умрем как мужчины», «ужас с четырьмя колесами», «всегда полусломан, но никогда не сломлен».

Согласно тесту немецкого автомобильного клуба ADAC, только по двум категориям, экономичность и экологичность, ВАЗ-2121 отвечает средне-удовлетворительным показателям; а хуже всего у него с безопасностью и двигателем. Вердикт ADAC категоричен:

Машина подходит для охотников, передвигающихся на коротких дистанциях по бездорожью, а больше ни для кого.

Надпись переводится с немецкого так: «Подушек безопасности нет — мы умрем как мужчины».

5. Машина для президента

В 2009 году премьер-министр, а ныне президент России Владимир Путин купил себе Ниву, о чем рассказал на встрече с работниками АВТОВАЗа. Выбор национального лидера пал на мелкосерийную модель модификации «Джунгли» (а не «Рысь», как ошибочно пишут в многих СМИ).

«Джунгли» родом из Управления спортивных автомобилей завода. Под капотом у нее стоит бензиновый двигатель объемом 1,9 л и мощностью 140 л.с., коробка передач нестандартная, со специальным рядом передаточных отношений, балка заднего моста усилена. Судя по декларациям об имуществе, Путин до сих пор владеет машиной.

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C 1977 года ВАЗ выпустил более 2,5 млн внедорожников Нива примерно трех десятков модификаций (от пикапов, броневиков и плавучих болотоходов до армейских амфибий и автомобилей для цирковых медведей), из них на экспорт отправилось более 0,5 млн! Завод планирует продавать классическую Lada Niva Legend как минимум до 2026 года.

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