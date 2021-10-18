В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере

Название - аббревиатура из детских имен. Первый в мире кроссовер, самый долго непрерывно выпускаемый автомобиль своего класса, выбор Владимира Путина... - такого о нашей Ниве вы точно не знали.

1. Наталья, Ирина, Вадим и Андрей

Материалы по теме
Боливийские красавицы сфотографировались с внедорожниками Niva

Никогда не задумывались, почему ВАЗ-2121 получил название Нива? Какое отношение «поле, возделанное для посева, пашня» (толкование слова) имеет к автомобильной промышленности? Можно, конечно, предположить, что тем самым создатели намекали на невероятную проходимость: мол, даже распаханное поле не станет преградой.

Но, по словам ведущего конструктора проекта Петра Прусова, на самом деле название «Нива» составлено из начальных букв детских имен:

«Нива появилась очень просто. У меня были две дочери: Наталья и Ирина, а у главного конструктора было два сына: Вадим и Андрей. Вот Нива — это Наталья и Ирина, Вадим и Андрей. Это потом стали говорить про поле широкое...»

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовереПо другой версии, название для ВАЗ-2121 придумал дизайнер Валерий Семушкин, который к тому же проверил благозвучие слова «нива» на других языках. На фото — чудом сохранившиеся записи дизайнера.
По другой версии, название для ВАЗ-2121 придумал дизайнер Валерий Семушкин, который к тому же проверил благозвучие слова «нива» на других языках. На фото — чудом сохранившиеся записи дизайнера.

Материалы по теме
Забавную рекламу Нивы из Боливии перевели на русский (видео)Японского журналиста очаровала Niva LegendРедкую праворульную Lada Niva Cossack продают в Великобритании

2. Советский кроссовер

Материалы по теме
Крупнейший дилер Mercedes-Benz начал продавать Нивы

ВАЗ-2121 иногда называют первым советским кроссовером и автомобилем, опередившим свое время. Почему? У машины оказалось уникальное сочетание конструкционных решений и эксплуатационных характеристик: несущий кузов, полный привод с системой блокировки межосевого дифференциала, большой дорожный просвет и при этом дизайн и салон от вазовских Жигулей.

Заграничные законодатели мод в классе кроссоверов, Suzuki Vitara и Toyota RAV4, появятся на рынке только через 10–20 лет. Тот же Петр Прусов рассказывал, что японцы просто скопировали Vitara c Нивы:

Полностью слизанная машина. Причем сходство наблюдалось не только по габаритам: колея, база, передняя независимая подвеска…

Когда японцы посетили ВАЗ за шесть месяцев до выхода Suzuki Vitara, то подарили мне проспект этой машины на английском языке. Я полистал и сказал: «О, придется вам платить. Все слизали». Потом, когда мы с ними посидели за рюмкой чая, мне перевели текст. Там было написано: «Соавтору Suzuki Vitara от фирмы Suzuki».

Кстати, Нива — единственный автомобиль советского/российского производства, завоевавший популярность в Японии: туда ее поставляли даже с левым рулем, хотя на заводе довольно быстро освоили выпуск праворульных моделей.

Также Нива, в отличие от другой продукции ВАЗа, никогда не шла на внешние рынки по демпинговым ценам, а спрос на нее был таков, что внутри Европы в конце 1970-х годов автодилеры занимались полулегальным реэкспортом.

3. 44 года без перерыва

Первая Нива сошла с конвейера 5 апреля 1977 года. Та самая классическая модель с незначительными изменениями и доработками до сих пор выпускается, хотя и временно меняла название на Lada 4x4, поскольку всем знакомая торговая марка отходила автомобилю Chevrolet Niva. В начале 2021 года АВТОВАЗ официально переименовал Lada 4x4 в Lada Niva Legend.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовереС 2016 года Нива считается самым долго выпускаемым внедорожником в оригинальном виде — рекорд перешел к ней после того, как прекратилось производство Land Rover Defender.
С 2016 года Нива считается самым долго выпускаемым внедорожником в оригинальном виде — рекорд перешел к ней после того, как прекратилось производство Land Rover Defender.

4. «Умрем как мужчины»

Материалы по теме
Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось

Владельцы Нивы в Европе ценят автомобиль за простоту и проходимость, но при этом не прочь пошутить над, мягко говоря, не самой продвинутой электронной начинкой, скромным комфортом и не очень высоким уровнем безопасности. Поэтому на корпусе часто можно встретить надписи в духе: «умрем как мужчины», «ужас с четырьмя колесами», «всегда полусломан, но никогда не сломлен».

Согласно тесту немецкого автомобильного клуба ADAC, только по двум категориям, экономичность и экологичность, ВАЗ-2121 отвечает средне-удовлетворительным показателям; а хуже всего у него с безопасностью и двигателем. Вердикт ADAC категоричен:

Машина подходит для охотников, передвигающихся на коротких дистанциях по бездорожью, а больше ни для кого.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовереНадпись переводится с немецкого так: «Подушек безопасности нет — мы умрем как мужчины».
Надпись переводится с немецкого так: «Подушек безопасности нет — мы умрем как мужчины».

5. Машина для президента

Материалы по теме
Багги, велик, черепаха... На чем ездят футболисты сборной России

В 2009 году премьер-министр, а ныне президент России Владимир Путин купил себе Ниву, о чем рассказал на встрече с работниками АВТОВАЗа. Выбор национального лидера пал на мелкосерийную модель модификации «Джунгли» (а не «Рысь», как ошибочно пишут в многих СМИ).

«Джунгли» родом из Управления спортивных автомобилей завода. Под капотом у нее стоит бензиновый двигатель объемом 1,9 л и мощностью 140 л.с., коробка передач нестандартная, со специальным рядом передаточных отношений, балка заднего моста усилена. Судя по декларациям об имуществе, Путин до сих пор владеет машиной.


***

C 1977 года ВАЗ выпустил более 2,5 млн внедорожников Нива примерно трех десятков модификаций (от пикапов, броневиков и плавучих болотоходов до армейских амфибий и автомобилей для цирковых медведей), из них на экспорт отправилось более 0,5 млн! Завод планирует продавать классическую Lada Niva Legend как минимум до 2026 года.

  • Еще больше невероятных фактов о легендарной Ниве собрано здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере

Название — аббревиатура из детских имен. Первый в мире кроссовер, самый долго непрерывно выпускаемый автомобиль своего класса, выбор Владимира Путина... — такого о нашей Ниве вы точно не знали.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284858В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284857В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284860В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере
В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере

Название — аббревиатура из детских имен. Первый в мире кроссовер, самый долго непрерывно выпускаемый автомобиль своего класса, выбор Владимира Путина... — такого о нашей Ниве вы точно не знали.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284857В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284860В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере — фото 1284858В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере
Наше новое видео
Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)
Кроссовер Genesis GV70 — тест и обзор
На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1169Количество комментариев10
Оцените материал
4:0

Отзывы о LADA Niva (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

Написать отзыв

Читать комментарии (10)
Загрузка...