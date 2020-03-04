20 невероятных фактов о любимой Ладе 4x4 (она же Нива) Как машину тестировал Брежнев, почему на ней был мальтийский крест, при чем тут Чебурашка и почему шведам угрожали выбить за Ниву зубы. 10 деталей, которые могут взорваться в вашей машине Вы думаете, для паровой машины позапрошлого века самопроизвольный взрыв был более вероятен, чем для современного автомобиля? Удивитесь, но это не так. Дарите разнообразие с REDMOND Приближается Восьмое марта, и вы наверняка уже ищете приятный и необычный подарок для своей мамы, жены или девушки. В рейтинге самых популярных подарков для прекрасной половины человечества по-прежнему остаются кухонные принадлежности, облегчающие жизнь современной хозяйке.