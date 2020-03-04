Сегодня, в 6:00 20 невероятных фактов о любимой Ладе 4x4 (она же Нива) Как машину тестировал Брежнев, почему на ней был мальтийский крест, при чем тут Чебурашка и почему шведам угрожали выбить за Ниву зубы.
Материалы по теме
Говорят, в 1986 году японцы из Suzuki подарили одному из создателей Нивы Петру Прусову рекламный проспект Suzuki Escudo (Vitara) с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Скорее всего, это байка: конструктивно машины все-таки разные: японская — рамная, русская — с несущим кузовом. Но ВАЗ-2121 Ниву (Lada 4x4) можно действительно считать одним из предков современных кроссоверов, а также внедорожников малого класса. Петр Михайлович Прусов, ведущий конструктор проекта 2121.
Петр Михайлович Прусов, ведущий конструктор проекта 2121.
Петр Михайлович рассказывал, что в названии «Нива» зашифрованы имена его детей (Натальи и Ирины) и детей первого главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева (Вадима и Андрея). Хотя для большинства это название имеет другое значение — плодородное поле. Прежде чем дать автомобилю имя, вазовцы изучали значение слова и его благозвучие на разных языках. По второй версии, название «Нива» придумал дизайнер автомобиля Валерий Павлович Семушкин.
По второй версии, название «Нива» придумал дизайнер автомобиля Валерий Павлович Семушкин.
Первый прототип ВАЗ-Э2121 носил неофициальное название «Крокодил Гена» и был мало похож на привычную нам Ниву. Скорее он смахивал на Renault Rodeo (1970) и Citroen Mehari (1968). Последний вы можете знать по серии фильмов о жандарме из Сан-Тропе с Луи де Фюнесом. «Нивский» прототип также имел открытый тентованный кузов. Один из «крокодилов» Э2121 на испытаниях.
Один из «крокодилов» Э2121 на испытаниях.
Почему «Крокодил Гена»? Наверное, потому, что второй экспериментальный образец автомобиля был ярко-зеленым, и потому, что в то же время завод создавал экспериментальную малолитражку Э1101, прозванную «Чебурашкой». В том же 1971 году «Союзмультфильм» выпустил одноименный мультик Романа Качанова. Если сравнить изображения машины и персонажа мультика, можно сказать, с некоторым прищуром, что по глазам/фарам — похожи. Известный всем сейчас облик Нива получила только в 1973 году благодаря 33-летнему дизайнеру Семушкину.
Известный всем сейчас облик Нива получила только в 1973 году благодаря 33-летнему дизайнеру Семушкину.
Материалы по теме
Еще одним «крестным» Нивы стал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, страстный автомобилист, владевший, по разным оценкам, коллекцией из 49 или даже 68 автомобилей. После показа ходовых образцов генеральному директору завода Виктору Полякову, а затем министру автомобильной промышленности Александру Тарасову будущую Ниву отправили на показ Брежневу. По воспоминаниям Семушкина, генсек двадцать минут неизвестно где катался, к ужасу охранников, на экспериментальной машине, потом вылез из нее, хлопнул ладонью по крыше и сказал: «Делайте автомобиль!» Кстати, этот образец, классического для модели ярко-желтого цвета, был единственным с шильдиками «Нива» и вазовской символикой. Остальные «закамуфлировали» шильдиками с большой латинской F и табличками free way. Семушкин не скрывал, что в работе над Нивой он ориентировался на облик FIAT-127. По его словам, скульптурный рельеф передка итальянской модели подсказал ключ пластического решения Нивы.
Семушкин не скрывал, что в работе над Нивой он ориентировался на облик FIAT-127. По его словам, скульптурный рельеф передка итальянской модели подсказал ключ пластического решения Нивы.
Во время ходовых испытаний Нива носила еще одно название — Formika («муравей» на латыни). На автомобиль повесили соответствующие шильдики, а всем связанным с проектом приказали отвечать на вопросы любопытствующих, что это самоделка или новый румынский FIAT (в зависимости от статуса спрашивающего). Чтобы окончательно сбить всех с толку, дизайнер Семушкин придумал эмблему на передок в виде красно-белого мальтийского креста, вписанного в окружность. Авторское свидетельство на Ниву, выданное государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 5 августа 1974 года.
Авторское свидетельство на Ниву, выданное государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 5 августа 1974 года.
Под новый автомобиль был разработан и новый стандарт испытаний, сочетавший элементы испытаний легковушек и внедорожников, что привело к появлению новой категории автомобилей — «легковой полноприводный». В 1974 году ВАЗовцы выпустили первые 15 предсерийных образцов. Некоторые из них отправили в зимний пробег по Уралу (4000 км), а затем — в летний, в Среднюю Азию (13000 км). Во время испытаний Ниву сравнивали и с отечественными моделями...
Во время испытаний Ниву сравнивали и с отечественными моделями...
Когда главный конструктор проекта Петр Прусов прилетел в командировку в Термез (Ниву испытывали в том числе и в Узбекской ССР), ему на пересадке в Ташкенте по большому секрету и из большого уважения сообщили, что в республике испытывают какой-то новый потрясающий FIAT. Легенда сработала. И даже со знаменитыми британскими внедорожниками.
И даже со знаменитыми британскими внедорожниками.
Новый автомобиль сравнивали с отечественными внедорожниками УАЗ-469Б, ЛуАЗ-696, ИЖ-14, а также с Range Rover и Land Rover 88. По итогам испытаний решили, что автомобиль пригоден для постановки на конвейер и экспорта. Соответствующий приказ подписали 31 июля 1977 года. К XXV cъезду КПСС в марте 1976 года по обходной технологии изготовили вторую пробную партию из 50 машин. Серийное производство ВАЗ-2121 официально началось 5 апреля 1977 года.
Серийное производство ВАЗ-2121 официально началось 5 апреля 1977 года.
В 1975 году тольяттинцам по указанию председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, как раз и инициировавшего создание легкового автомобиля для села, пришлось делать еще один образец Нивы — с удлиненным передком. Он потребовался, чтобы разместить двигатель от Москвича-412, который, как доложили председателю Совета министров, был лучше вазовского. Автомобиль получил прозвище «МосНива». В ходе быстрых и жестких испытаний заводчане доказали, что этот двигатель машине не подходит. Одна из первых партий Нив на испытательном треке Волжского автомобильного завода в Тольятти.
Одна из первых партий Нив на испытательном треке Волжского автомобильного завода в Тольятти.
Материалы по теме
Первый раз о Ниве достаточно подробно рассказали (и показали на фото) в февральском номере журнала «За рулем» за 1976 год — в рубрике «XXV съезду КПСС». В статье говорилось: «Экспериментальный образец этой интересной машины, получившей название „Нива“, экспонировался летом и осенью минувшего года на ВДНХ, во время тематической выставки „Технология автомобилестроения-75“». Так что, вопреки распространенному мнению, в то время проект уже не был засекреченным. Изначально автомобиль предлагался по цене 9000 рублей, дешевле Волги (9200–9600 рублей), но значительно дороже самой дорогой модели ВАЗ — 2103, которая стоила от 7300 до 7600 рублей, и Москвича-412 (7500–7800 рублей). В 1979 году все машины подорожали, цена Нивы взлетела чуть ли не до 11 000 рублей, так что дороже оказалась только Волга ГАЗ 24–02 с кузовом универсал — 14 000 рублей. К 1983 году статус-кво был восстановлен: ГАЗ-24 — 11 200 рублей, ВАЗ-2121 Нива — 10 300 рублей. Автомобиль Нива в Лондоне, 1 мая 1978 г.
Автомобиль Нива в Лондоне, 1 мая 1978 г.
Новый автомобиль хорошо приняли не только у нас, но и за рубежом. Было время, когда 80% всех Нив отправляли на экспорт. По воспоминаниям Петра Прусова, толчок к росту европейских продаж русской машины дала… погода. Зима 1979 года в Европе выдалась необычайно снежной, и европейцы с оторопью смотрели, как Нива проезжала там, где сидели тяжелые джипы. «Лучшей рекламы нельзя и представить: в тот год в одной только Германии Нив продали в четыре раза больше, чем годом ранее». В 1981 году экипаж на Ниве (Жан-Клод Бриавуан и Катрин Плесси) занял первое место в ралли-рейде «Париж-Тунис».
В 1981 году экипаж на Ниве (Жан-Клод Бриавуан и Катрин Плесси) занял первое место в ралли-рейде «Париж-Тунис».
Успеху Нивы за рубежом способствовали и спортивные достижения модели. Автомобиль участвовал в больших ралли-рейдах с 1979 года. В первом марафоне с участием Нив до финиша добрались около трети участников. Нивы пришли обе. В 1980 году экипаж Нивы (Андрэ Троса и Жаки Турон) занял уже 19-е место. В 1981 году Нива с Жан-Клодом Бриавуаном и Андре Делиаром лидировала почти всю гонку, получила пробой радиатора и чуть не сошла с дистанции, но все-таки добралась третьей. На марафоне «Париж-Дакар» 1982 года Жан-Клод Приавон и Андре Делиар на Ниве заняли вторую ступень пьедестала. В «Ралли Фараонов-84» экипажи на Нивах оккупировали весь подиум. То же случилось в 1986 году на австралийском «Вин-сафари». В разные годы на Нивах ездили такие знаменитые гонщики, как Пьер Лартиг, Жан-Луи Шлессер, Жаки Икс. 1 мая 1986 года. Нива в витрине одного из автомагазинов в Канберре (Австралия)
1 мая 1986 года. Нива в витрине одного из автомагазинов в Канберре (Австралия)
Нивы продавались в 100 странах мира, в шести из них (Бразилия, Эквадор, Чили, Панама, Греция и Канада) автомобиль собирали из машинокомплектов. И в Австрии, и даже в Новой Зеландии Нива несколько лет была самым популярным внедорожником. В Германии за Нивой стояла очередь, как в странах соцлагеря. И до сих пор во многих странах у этого автомобиля масса поклонников, так что Нивы и сейчас там нередко встречаются. В начале 2000-х одно из шведских изданий начало выступать с критикой в адрес FIAT (осуждая плохую антикоррозионную стойкость итальянских машин), заодно досталось и ВАЗу. И тут же в популярной газете появилась статья в защиту русских машин под заголовком «Еще раз плохо скажешь о ВАЗе, я дам тебе в зубы!». Угроза подействовала, ВАЗ больше не задевали. В течение 15 лет, с 1990 года, обычная Нива работала в Антарктиде, на станции Беллинсгаузен, куда ее доставили по просьбе полярников. Сейчас автомобиль находится в вазовском музее.
В течение 15 лет, с 1990 года, обычная Нива работала в Антарктиде, на станции Беллинсгаузен, куда ее доставили по просьбе полярников. Сейчас автомобиль находится в вазовском музее.
В 1998 году Нива поднялась своим ходом до базового лагеря Эвереста, расположенного на высоте 5300 м. В том же году Нива, сброшенная с парашютом на льды, завелась и доехала до Северного полюса Земли. Годом позже Нива взобралась на высоту 5762 метра в Гималаях, на Тибетское плато. В иностранных фильмах Нива «играет» в основном в эпизодах. Но в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти» ей досталась главная автомобильная роль.
В иностранных фильмах Нива «играет» в основном в эпизодах. Но в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти» ей досталась главная автомобильная роль.
Нива — теле- и кинозвезда. Пересчитать советские и российские фильмы, в которых «играла» модель, невозможно. Однажды ей даже пришлось изображать американский банковский броневик (фильм «Мираж» по детективу Чейза). А из иностранных работ можно вспомнить «Робокоп», «Золотой глаз», «И целого мира мало», «Ее звали Никита», «Кто я?», «Час пик-3», «Миссия невыполнима», «Неудержимые-3», «Корсиканец», «Механик: воскрешение», «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter