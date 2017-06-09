Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал

За полвека Волжский автозавод создал немало опытных моделей разных классов и назначений. Некоторые были очень интересными и перспективными: переднеприводные компакты, амфибии и даже пикап «для романтических путешествий». Но ни одна в серию не пошла.

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Не успел встать на конвейер первенец завода — ВАЗ-2101, как уже в 1968 году по инициативе главного конструктора Владимира Соловьева начали проектирование переднеприводного компакта.

ВАЗ-Э1101 делали с максимальным использованием узлов «копейки», но с передней подвеской МcPherson и опытными моторами рабочим объемом 0,9–1,1 л.

За характерную внешность машина получила у заводских испытателей неофициальное прозвище «Чебурашка». На первые тесты ее вывели в 1972 году. Машину на конвейер не планировали, делали с дальним прицелом на перспективу.

ВАЗ-Э1101 Чебурашка

Тем не менее Чебурашка получил и модификацию Автороллер с максимально упрощенным кузовом в стиле британского Mini Moke. Теперь такой автомобиль назвали бы пляжным. Серийные перспективе такой машины у нас в стране и сейчас сомнительны, а в те времена — тем более. Впрочем, тогда инициатива принадлежала главному инженеру завода, который искал транспорт для перемещения по огромным цехам.

ВАЗ-Э1101 Автороллер ВАЗ-2Э1101

Усовершенствованный переднеприводный компакт ВАЗ-2Э1101 появился в 1973-м и прошел сравнительные испытания с итальянским FIAT 127. В дизайне этой машины читались некоторые черты, позже воплощенные в Ниве. А Нива начиналась с прототипа ВАЗ-Э2121, совсем непохожего на будущую машину. Концептуально это был уменьшенный вариант уазика. Рамная машина с простейшим открытым кузовом имела отключаемый передний или задний привод. Прототипы вышли на испытания летом 1971-го, но вскоре приняли решения проектировать совсем иной автомобиль. ВАЗ-2Э2121 1973 года, по сути, представлял собой уже тот автомобиль, которые все узнали под именем Нива.

ВАЗ-Э2121

На стадии создания люксового седана ВАЗ-2106 немецкая фирма Porsche предложила свое виденье модернизации «трешки». Причем в сторону упрощения — без блестящего декора.

Прототип модернизации ВАЗ-2103 от фирмы Porsche.

Довольно загадочный автомобиль и ВАЗ-21032 — универсал-«двойка» с отделкой ВАЗ-2103. Есть сведения, что в 1976-м собрали три опытных образца. Но скептики в этом сомневаются, да и к фото относятся с подозрением.

ВАЗ-21032

Один из самых странных прототипов в истории завода, тем не менее, планировавшийся к мелкосерийному производству, — пикап Турист на базе ВАЗ-2106. Машину со складной палаткой в кузове предназначали «для романтических путешествий» вдвоем. Сначала предполагали закрыть палатку двойными створками с электроприводом, но на опытном образце, который в 1982-м сделали без чертежей — «по месту», стояла обычная одинарная крышка. Не успели дособрать прототип, как начальство потеряло к нему интерес.

ВАЗ-2106 Турист

В начале 1970-х конструкторы ВАЗа начали работы по плавающему армейскому внедорожнику. Тему нехитро зашифровали словом «Река». Первый ВАЗ-Э2122 1976 года, хоть он и имел трансмиссию будущей Нивы, сделали заметно крупнее, чем ВАЗ-2121.

ВАЗ-Э2122 ВАЗ-2Э2122

Поскольку узлы трансмиссии не выдерживали тяжелых нагрузок, второй образец ВАЗ-2Э2122 1977 года был компактней, легче и рассчитан на двигатель рабочим объемом 1.3 л.

ВАЗ-2122 серия 400 ВАЗ-2122 серия 600

Амфибии долго дорабатывали: за это время поменялось несколько ведущих конструкторов. В 1983-м собрали образцы так называемой серии 400. А в 1987-м изготовили ВАЗ-2122 серии 600, по сути — наконец-то готовый к производству автомобиль. Его планировали не только для армии, но и для продажи частникам. Спрос, наверное, появился бы, но завод самостоятельно не мог развернуть серийное производство, а государственного финансирования так и не случилось. За десять с лишним лет изготовили 22 разных прототипа ВАЗ-2122.

ВАЗ-3Э1101 Ладога

Работы по переднему приводу в 1976-м продолжились хэтчбеком ВАЗ-3Э1101 Ладога. Этот опытный образец в 1976-м вместе с его создателем Игорем Гальчинским уехал в Запорожье, куда перешел работать дизайнер. Так что в известной мере Ладогу можно считать предшественницей Таврии.

Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал За полвека Волжский автозавод создал немало опытных моделей разных классов и назначений. Некоторые были очень интересными и перспективными: переднеприводные компакты, амфибии и даже пикап «для романтических путешествий». Но ни одна в серию не пошла. Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал

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Фото: из архива автора