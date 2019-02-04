Материалы по темеLada Samara — самые необычные модификации
Казалось бы, что может быть проще и известней Жигулей? Несколько обширных семейств автомобилей из Тольятти — от первой «копейки» до «пятерок», «четверок» и «шестерок» уже ХХI столетия разошлись по миру миллионными тиражами и изучены вдоль и поперек несколькими поколениями автолюбителей.
Искушенные покупатели назубок знали все серийные модификации вазовской «классики». Но за четыре десятилетия производства на базе разных Жигулей сделали множество необычных, а иногда и попросту экзотических малосерийных модификаций или и вовсе единичных образцов. Причем такие машины рождались не только у нас, но и в других странах, в том числе за океаном.
В галерее ниже — лишь некоторые из них.
- Полная история Жигулей в картинках опубликована к 45-летию ВАЗа.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
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