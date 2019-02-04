Пикапы, лимузины, версии с турбонаддувом и даже гибрид «шестерки» и «семерки» для Брежнева — среди самых массовых и известных вазовских автомобилей классической компоновки встречались настоящие экзоты. ЗР рассказывает, кто и для чего их строил.

Материалы по теме Lada Samara — самые необычные модификации

Казалось бы, что может быть проще и известней Жигулей? Несколько обширных семейств автомобилей из Тольятти — от первой «копейки» до «пятерок», «четверок» и «шестерок» уже ХХI столетия разошлись по миру миллионными тиражами и изучены вдоль и поперек несколькими поколениями автолюбителей.

Искушенные покупатели назубок знали все серийные модификации вазовской «классики». Но за четыре десятилетия производства на базе разных Жигулей сделали множество необычных, а иногда и попросту экзотических малосерийных модификаций или и вовсе единичных образцов. Причем такие машины рождались не только у нас, но и в других странах, в том числе за океаном.

В галерее ниже — лишь некоторые из них.



