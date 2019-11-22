Подобных автомобилей в Союзе было немного. Серийными стали далеко не все, а те, что выпускали, к частникам попадали редко и в мизерных количествах.

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Мечта о личном автомобиле повышенной проходимости для рядовых советских граждан была практически не воплощаемой в реальность. А ведь о таком транспорте задумывались даже многие горожане — любители охоты, рыбалки и вообще вылазок на природу. Не говоря уж о сельских жителях: для них такая машина часто была единственной возможностью не прерывать на месяцы связь с внешним миром.

Интересно, что первый советский легковой внедорожник имел вполне комфортабельный по тем временам кузов от ГАЗ-11-73 — модернизированной «эмки». ГАЗ-61 оснастили 76-сильным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,8 л. Передний мост был подключаемым, но понижающей передачи трансмиссия не имела. Серийное производство начали в 1941-м, но продавать машины частникам, разумеется, никто не собирался. Из около двухсот собранных ГАЗ-61 большинство отправили в армию для обслуживания высшего комсостава. Правда, после войны единичные машины попали-таки в руки обычных граждан, но уже очень изношенными.

ГАЗ-61

Прародитель большинства советских внедорожников ГАЗ-64 тоже запустили в производство в 1941-м. Максимально простая по кузову машина имела 50-сильный двигатель в 3,3 л и полноприводную трансмиссию с 4-ступенчатой коробкой передач, без демультипликатора. Машины, разумеется, предназначали фронту. Но до 1943 года собрать смогли лишь 762 автомобиля.

ГАЗ-64

Первый советский массовый внедорожник этого класса — ГАЗ-67, затем — ГАЗ-67Б — развитие модели ГАЗ-64. У автомобиля увеличили колею, форсировали до 54 л.с. мотор, внесли иные изменения. Умельцы и ремзаводы ставили на «газики» не слишком приспособленные к суровому климату будки (обычно фанерные) с простенькими дверями. Производство вели с 1943 до 1953 года. Изготовили более 90 тысяч машин для армии и народного хозяйства. Некоторым частникам удавалось много позже выкупить изношенные, списанные «газики» и поставить их на ход.

ГАЗ-67Б

За два десятка лет, с 1952 по 1972 год, горьковский, но в основном — ульяновский автозаводы изготовили почти 600 тысяч знаменитых восьмиместных ГАЗ-69 и пятиместных ГАЗ-69А. Автомобили с 52-сильными моторами имели подключаемый передний привод и понижающую передачу в трансмиссии. Свободно купить ГАЗ-69 можно было лишь в системе магазинов «Березка», доступных гражданам, работавшим за границей и получающим зарплату в валюте. Частные машины встречались очень редко. Такой внедорожник был, скажем, одним из автомобилей писателя Михаила Шолохова.

ГАЗ-69

Первым автомобилем повышенной проходимости, который формально продавали всем желающим, по сути, стал ГАЗ-М72 с усиленным кузовом Победы, узлами и агрегатами ГАЗ-69. Но с 1955 по 1958 год собрали менее пяти тысяч таких машин — капля для огромной страны.

ГАЗ-М72

Вторым вседорожником преимущественно для частников оказался Москвич-410 (позднее — 410Н, а также универсал — Москвич- 411). Машина сочетала комфортабельный легковой кузов с вполне серьезной трансмиссией с понижающей передачей. На такие Москвичи ставили серийные 35-, а потом 45-сильный моторы. Но выпуск, опять же, был невелик: в 1957–1961 гг. изготовили менее 10 тысяч машин всех модификаций.

Москвич-410

Мечты граждан о простом, недорогом внедорожнике сбылись, наконец, в конце 1960-х с появлением ЛуАЗ-969. Машину с аскетичной отделкой и невысокой надежностью отличала прекрасная проходимость. Мотор МеМЗ V4 развивал 30 л.с. Несмотря на недостатки, машина была дефицитом, поскольку годовое производство не превышало 10 тысяч в год.

ЛуАЗ-969

Вторую луцкую модель ЛуАЗ-967М многие даже и не знали. В обычных гражданских автомобильных справочниках ее не было. В торговой сети — тем более. Плавающий, так называемый транспортер переднего края с 30-сильным двигателем делали исключительно для армии. Частные машины появились уже в постсоветские времена, когда их стали списывать из армии.

ЛуАЗ-967М

В 1972 году на конвейер ульяновского завода встало семейство УАЗ-469 с 75-сильным мотором — самый массовый советский внедорожник второй половины прошлого века. Машины с аскетичным кузовом, 75-сильным мотором, подключаемым передним приводом и понижающей передачей поставляли в армию и в народное хозяйство, а также на экспорт, в том числе в Италию. А в Союзе купить машину свободно было нельзя — только по специальному разрешению или изъезженную, списанную.

УАЗ-469

Неспешно модернизируя, луцкие внедорожники выпускали аж до начала 2000-х. С 1978-го — ЛуАЗ-969М с 40-сильным двигателем, а с 1991-го немного улучшенный вариант — ЛуАЗ-1302. Но спрос на машины, о которых некогда мечтали многие, стремительно падал, и в конце концов производство закрыли.

ГАЗ-24-95 Волга

Полноприводную Волгу ГАЗ-24-95 серийной называют, конечно, условно. Но пять машин все же сделали. Такой седан с агрегатами и узлами УАЗ, наверное, имел бы спрос и у некоторых — пусть и немногих — обычных граждан. Но машины предназначали начальству, а одну даже отправили в подмосковное Завидово, где охотился генсек Брежнев.

ЛуАЗ-969М

По-настоящему прорывной во всех смыслах моделью стала Нива ВАЗ-2121, выпуск которой начали в 1976-м. Комфортабельную, теплую, уютную машину с 80-сильным мотором, постоянным полным приводом и отличными внедорожными качествами в подавляющем большинстве, наконец-то, отправляли в торговую сеть.

ВАЗ-2121 Нива

Несмотря на то, что Нива была совсем не дешева — дороже всех Жигулей, спрос долго — до середины 1980-х — превышал предложение. Нива наряду с УАЗом оказалась и самой долгоиграющей моделью родом из СССР — в модернизированном виде стоит на конвейере до сих пор.

Иллюстрированная история легкового полного привода — тут.

Фото: из архива редакции