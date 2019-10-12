13 народных автомобилей СССР, которых как бы не было

Все эти модели — невоплощенные мечты советских граждан о дешевом народном автомобиле.

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Некогда справедливо считали, что массовый — как принято было говорить, народный автомобиль может быть только компактным, простым, со слабеньким моторчиком, зато дешевым, доступным.

Многие советские люди годами мечтали о чем-нибудь подобном — немного дороже, но все же повместительней и покомфортней мотоцикла, с крышей и с моторчиком хотя бы в 15–20 сил.

Попытки создать подобные машины в нашей стране предпринимали неоднократно, но в серию воплощались единицы.

НАТИ-2, 1932 г.

Не очень удачный, но все же серийный НАМИ-1 конца 1920-х решили улучшить. НАТИ-2 тоже имел хребтовую раму, но был оснащен 4-цилиндровым двигателем в 1,2 л. развивающим 22 л.с. В 1932 году собрали несколько опытных образцов с разными кузовами. Создатели НАТИ надеялись, что некоторые машины, например с двухдверным кузовом родстер попадут в руки не только чиновников средней руки, но и обычных советских граждан. Но планы производства этих автомобилей в Ижевске не воплотились. Все средства государства уходили на реконструкцию АМО и строительство завода ГАЗ.

Проект ПДП

Уже в середине 1930-х конструкторы Пельтцер, Попов и художник Долматовский взялись за проект микроавтомобиля ПДП (по начальным буквам фамилий авторов) с вполне взрослым дизайном и мотоциклетным мотором. Предполагали наладить выпуск на мотозаводе в Подольске. Но дальше эскизов и деревянного макета дело не пошло.

ГАЗ-18, 1957 г.

В 1955-м по настоятельной просьбе инвалидов войны, которым доставались лишь примитивные, хилые мотоколяски, в Горьком создали ГАЗ-18. Вполне серьезная машина с закрытым кузовом получила 2-цилиндровый мотор мощностью 18 л.с. — половина двигателя Москвич-402 и даже автоматическую трехступенчатую коробку передач. Ведь агрегат уже создали для Волги ГАЗ-М21. Такая машина заинтересовала бы, конечно, не только инвалидов. Но ГАЗ был до предела загружен серийной продукцией, а завод в Серпухове ничего подобного освоить не мог. Сделали всего два образца ГАЗ-18.

НАМИ-050 Белка

В НАМИ же в 1955–1956 гг. активно занимались микровэнчиком НАМИ-050 Белка. Машинку на 10-дюймовых колесах с поднимающейся для доступа в машину водителя и переднего пассажира передней стенкой оснащали мотоциклетными 2-цилиндровыми двигателями объемом 0,5 л. мощностью 17,5 л.с. и 23 л.с. и трехступенчатой коробкой передач. Производство планировали наладить на мотозаводе в Ирбите, но на правительственном уровне было принято решение о выпуске ЗАЗ-965. А два народных микроавтомобиля делать никто не собирался.

НАМИ-А50

А ведь существовал и так называемый сельский вариант Белки — НАМИ-А50 с упрощенным грузопассажирским кузовом и тентом.

НАМИ-031, 1957 г.

В НАМИ активно разрабатывали и автомобиль на смену примитивной серпуховской мотоколяске с брезентовым верхом. Одним из вариантов стал довольно симпатичный НАМИ-031. Он тоже мог бы заинтересовать не только инвалидов. Сзади стоял мотор мощностью 13,5 л.с., подвески были торсионные, а рулевое управление реечным. Но панели кузова сделали из малопригодного для массового производства стеклопластика. Дальше прототипа дело не пошло.

НАМИ-086 Спутник

Самый красивый прототип микроавтомобиля работы московского института — НАМИ-086 Спутник (к ВАЗ-2108 отношения не имеет) 1962 года. На автомобиле с 15-сильным мотором стояла четырехступенчатая коробка передач и электромагнитное сцепление. Но эта машина тоже не вышла из стадии опытного образца

НАМИ-059 Огонек

Конечно, в дешевом, простом микроавтомобиле были очень заинтересованы и сельские жители. С прицелом на них спроектировали универсальчик НАМИ-049 Огонек. Машина имела полный привод, но без понижающей передачи. Двигатель рабочим объемом 0,75 л развивал 22 л.с. Этот опытный автомобиль был одним из немногих, все-таки ставших отправной точкой для серийной модели. Огонек и конструктивные аналоги НАМИ с более простыми кузовами превратились постепенно в серийный ЛуАЗ.

ВАЗ-Э1101

Компактный ВАЗ-Э1101, прозванный на заводе Чебурашкой, выехал на испытания в 1972-м. Машина впервые в истории ВАЗа была переднеприводной. Для нее проектировали и строили прототипы новых моторов рабочим объемом 0,9–1,1 л. Впрочем, в серию этот автомобиль никто и не планировал. Но, в общем-то, он стал первым шагом на пути к ВАЗ-2108, да и к Оке.

Пеппи, 1990 г.

Серийная уже Ока вдохновила на попытки создания иных микроавтомобилей. В 1990-м представили автомобильчик Пеппи псковского завода, делавшего автобусы ПАГ. Машина на узлах серпуховской мотоколяски СМЗ-С3Д осталась, естественно опытным образцом.

Мишка

Громкий проект конца 1990-х — Мишка. Его рекламировали как семейство микроавтомобилей для сборки на непрофильных предприятиях и даже самостоятельно в гаражах! Реально опытный образец представлял собой узлы Оки, одетые в не очень аккуратный кузов со стеклопластиковыми панелями. Более поздние варианты были покрупнее и с агрегатами Таврии. Из странной затеи, разумеется, ничего не вышло.

Кинешма-М7901

Микроавтомобили Кинешма семейства М7901 условно можно даже назвать серийными. Их в конце 1990-х в небольших количествах собирали на заводе «Автоагрегат» в Кинешме. На машинки ставили американский 11-сильный двигатель Briggs & Stratton, 26-сильный от мотоцикла ИЖ и даже 13-сильный 2-цилиндровый дизель. Великого спроса на это творение, разумеется, не было, а ведь на заводе создали уже рестайлинговые прототипы.

Ока-2

В 1990-е на ВАЗе сделали целый ряд микроавтомобилей, в том числе несколько вариантов так называемой Оки-2. Декларировали, что ВАЗ-1121 будут производить в количествах до 100 тысяч в год. Но спрос на Оку стремительно падал. А вскоре окончательно стало ясно, что современный микроавтомобиль дешевым быть не может, а значит — спрос на такие машины у нас массовым не будет.

Одним из самых желанных автомобилей в СССР был универсал на базе 24‑й Волги. История и тест-драйв этого автомобиля — тут.

Фото: из архива автора