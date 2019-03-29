Lada 4x4: лучшее, что с ней произошло за 42 года

На днях появилась информация об очередной модернизации Лады 4х4. Масштаб предлагаемых доработок ничтожен — скорее речь идет об исправлении багов. Не верите? Тогда вспомним все ключевые изменения модели, которые действительно улучшили характеристики машины.

Материалы по теме 15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

Волжский автомобильный завод приступил к производству Нивы (ВАЗ-2121) в 1977 году . Машина имела весьма оригинальную конструкцию. Небольшой трехдверный жесткий несущий кузов, постоянный полный привод и массовое применение стандартных агрегатов заднеприводного семейства ВАЗ.

Использовались узлы от флагмана легкового семейства того времени — ВАЗ-2106. От него Ниве достался двигатель рабочим объемом 1,6 л и мощностью 80 л.с. со всем навесным оборудованием, 4-ступенчатая коробка передач, задние фонари и даже элементы комбинации приборов. Получившийся компактный и юркий вездеход пользовался высоким спросом не только в нашей стране, но и очень хорошо продавался за рубежом. Модель выпускалась полтора десятка лет без серьезных модернизаций. Недаром те времена называли застоем.

Ниву самой первой генерации проще всего отличить по высокой задней полке с «шестерочными» фонарями. С такой передней панелью и рулем от ВАЗ-2106 увидела свет первая Нива.

Новое имя для Нивы

Не все помнят, но самые первые, значительно модернизированные Нивы, выпущенные в 1993 году, даже получили имя собственное — Тайга. Однако имя не прижилось. Зато на автомобиль с новым заводским индексом ВАЗ-21213 начали устанавливать двигатель с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом. В систему питания внедрили карбюратор «Солекс».

Карбюраторный двигатель 21213 считался довольно надежным и неприхотливым.

А еще на обновленную Ниву стали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач. Значительной переделке подвергли заднюю часть кузова. Снизили погрузочную высоту до уровня пола багажного отделения и, соответственно сделали выше третью дверь. По бокам от дверного проема установили специально разработанные задние фонари.

Модернизированный вариант ВАЗ-21213: новые передняя панель и руль.

Новые фонари значительно осовременили машину.



Топливные игры

Нива, пожалуй, единственный автомобиль из всей вазовской продукции, который примерил на себя практически все возможные системы питания двигателя. Помимо карбюраторов двух семейств — «Озон» и «Солекс», были еще и две разные системы впрыска топлива. Машины с моновпрыском поставлялись на экспорт, а моторы с распределенным впрыском начиная с 2002 года предназначались для внутреннего рынка. Был и дизель.

Модификация ВАЗ-21215 с дизельным двигателем Peugeot XUD9 выпускалась мелкосерийно, в основном для экспорта, но в малых количествах попадала и на внутренний рынок.

Длина — величина переменная

Еще один параметр, который много раз пытались изменить при создании новых модификаций Нивы, это длина машины. Тем, кому обычная Нива казалась чересчур компактной, предназначалось несколько вариантов:

ВАЗ-212180 Фора — удлиненная на 300 мм Нива.

ВАЗ-2129 (известна в народе под именем Кедр) — удлиненная на полметра Нива с трехдверным кузовом.

ВАЗ-2131 — удлиненная на 500 мм пятидверная версия на основе ВАЗ-21213, которая выпускается до сих пор. Машина отличается неплохой проходимостью, в ней с комфортом могут разместиться четверо взрослых пассажиров, да и багажник у машины довольно вместительный.



Что еще изменили?

За время производства Нивы, а впоследствии Лады 4х4, автомобиль обрастал современными узлами и агрегатами. При этом зачастую даже индекс модели не менялся. К таковым можно отнести:

гидроусилитель рулевого механизма;

валы привода осей с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС);

измененное крепление раздаточной коробки;

антиблокировочная система тормозов

боковые зеркала с электроприводом и обогревом

электронная педаль газа

выбросы вредных веществ двигателем ужаты до норм Евро-5

катафорезная обработка кузова

кондиционер

ДХО

Валы привода передней и задней оси со ШРУСами начали вытеснять обычные карданные валы начиная с 2011 года. Хотя опытные партии появлялись раньше.

Отдали имя — получили модернизацию

ВАЗ по соглашению с General Motors уступил бренд Niva в 2001 году. Машину переименовали в Ладу 4х4.

Взамен АВТОВАЗ постепенно получил множество полезных модернизаций, освоенных на соплатформенной Chevrolet Niva:

нерегулируемые ступичные подшипники;

новые поворотные кулаки передней подвески с уменьшенным плечом обката;

увеличенные сайлентблоки нижних рычагов подвески;

редуктор передней оси отсоединили от двигателя и прикрепили к балке передней подвески;

сцепление фирмы Valeo;

9-дюймовый вакуумный усилитель тормозов и новый главный тормозной цилиндр диаметром 22,22 мм (прежде 20,64 мм);

увеличены размеры амортизаторов, изменено нижнее крепление задних амортизаторов.

Урбанизация селянки

Новые бамперы не сильно ухудшили геометрическую проходимость Лады 4х4.

В 2014 году стартовало производство Лады 4x4 в комплектации Urban. Появились новые пластиковые бамперы и стильная решетка радиатора. Машина комплектуется электропакетом, кондиционером и электрообогревом сидений. Кроме того, появились удлиненные щетки стеклоочистителя и двухструйные форсунки омывателя ветрового стекла.

Легендарная Нива, потеряв свое настоящее имя, не потеряла лицо, не изменила себе и остается одним из лучших легких внедорожников, как в нашей стране, так и во всем мире.