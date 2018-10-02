В интернете продают Ниву за 7,9 млн рублей с «историей»

Среди тех, кто управлял этим автомобилем, засветился известный бельгийский гонщик, вице-чемпион Формулы 1 Жаки Икс. И не только он!

Удивительные автомобили порой встречаются в объявлениях продаж в интернете. В этом случае речь идет о легендарной Ладе 4x4, завоевавшей множество наград. Полноприводный внедорожник из СССР — ВАЗ-2121 (тогда еще Нива) отыскали в городе Тольятти в состоянии, пригодном к реставрации и с сопроводительной документацией, подтверждающей его яркое гоночное прошлое. Автомобиль решили сохранить в первоначальном виде, воссоздав спонсорскую рекламную атрибутику, с которой он принимал участие в 1987 году в Ралли Фараонов под управлением Жаки Икса, а штурманом тогда был Жан-Жак Пок.

Автомобиль выпущен в 1983-м (№ 7780ХЕ95), а просят за него 7,9 млн рублей на «Юле.Авто». Не столько за сам автомобиль, сколько за историю, с ним связанную. Он пять раз занимал первое место на ралли, проводившихся в разные годы, не говоря уже о втором и третьем местах. На египетском Ралли Фараонов в 1987 и 1988 годах управлял внедорожником сам вице-чемпион Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Жаки Икс. За рулем автомобиля сидели такие известные автоспортсмены, как Пьер Лартиг, Бернар Жиру, Рене Понт и Гастон Райе.

Пробег автомобиля небольшой — 10 тыс. км, но нужно понимать, в каких условиях его эксплуатировали. По документам у внедорожника было всего два владельца.

Комментирует редактор отдела автомобильной информации «За рулем» Сергей Зиновьев.

— Эта машина вполне достойна зачисления в когорту легендарных и музейные экспозиции. Французская компания Lada Poch, возглавляемая Жан-Жаком Поком, начала продажи машин нашей марки в 1977 году. А уже в 1978-м Пок — фанат одновременно автогонок и советских автомобилей — заявил две Нивы на ралли «Париж-Дакар». Обе были почти серийные, но обе добрались до финиша. Затем Пок постоянно модернизировал технику, выставляя ее на всех знаменитых ралли-рейдах, и завершил сотрудничество с АВТОВАЗом лишь в начале 1990-х. В любом случае это очень редкая машина с уникальной судьбой — и сумма, которую за нее просят, для серьезных коллекционеров не так уж и велика.

На одном из порталов онлайн-продаж выставлен кожаный автомобиль с меховым салоном. И поговаривают, что делали его по заказу самого Березовского! Хотя это всего лишь слухи.



А Тимур Бекмамбетов продает «Черную молнию», которую снимал в одноименном фильме. Судя по объявлению, режиссеру важно, чтобы эта Волга попала в хорошие руки.



Фото: Юла.Авто