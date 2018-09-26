Продается «кожаный» автомобиль с меховым салоном. Его делали по заказу Березовского?

На портале онлайн-продаж этот автомобиль размещен как «другая марка», поскольку узнать в нем базовый седан Toyota Crown практически невозможно. Ну а просят за него поистине гигантские деньги.

У каждой из выставленных на продажу машин есть своя история. Этот обтянутый натуральной кожей автомобиль с меховым салоном, по слухам, сделан по заказу российского олигарха, который скончался за три месяца до окончания работ. Предназначался он для члена королевской семьи Великобритании. Осведомленные источники намекают, что речь идет о Борисе Березовском, который собирался вручить «дубленку на колесах» принцу Майклу Кентскому, с которым у олигарха были в то время деловые отношения.

Но, увы, таки не успел, и теперь эту автоэкзотику продают на «Авито Авто» за 13 млн 800 тыс. рублей. Нужно отметить, что выставляют автомобиль уже не в первый раз, причем раньше за него просили и вовсе уж баснословные 88 млн рублей, но с годами аппетиты поумерили. Хотя это и понятно — стареет и кожа, и мех, которым отделан салон.

Кузов автомобиля пластиковый, он покрыт кожей канадского бизона двух цветов (коричневой и молочной). Потолок в салоне обтянут мехом сибирской норки, а заднее сидение — самым дорогим мехом в мире: баргузинского соболя. Кожу российские мастера наносили специальным клеем. Утверждается (хотя это пока никто не проверял!), что машину можно мыть, хранить на улице, и что даже поцарапать такое покрытие сложнее, чем металл. Не страшны машине суровые морозы и химические реагенты. За основу автомобиля был взят люксовый Toyota Crown, однако от исходника сохранились только платформа и 2,5-литровый мотор. Название «Амулет» для автомобиля выбрано неслучайно: по словам владельца, у машины есть магические свойства: она защищает и дает силу своему хозяину. Ведь кожаный кузов и меховой салон украшен древнеславянскими символами, они видны со всех сторон: под ногами, на крыше, даже на внутренних поверхностях капота, багажника и на двигателе. На создание этого чуда ушло полтора года. По заверению производителя, документы на автомобиль в порядке и даже есть страховка.

А знаменитый стретч-седан «Иван Калита» 1999 года выпуска, на котором ездил Юрий Лужков, был оценен всего в 20 тыс. долларов.

Также в Сети продается «Черная молния», которую снимали в фильме Тимура Бекмамбетова. Принадлежит автомобиль самому режиссеру, и, судя по объявлению, ему важны не столько деньги, сколько то, чтобы Волга попала в хорошие руки.

Фото: Авито