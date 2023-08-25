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Дизелю точно нужна дроссельная заслонка? Ответ эксперта

Дроссель – очень полезная вещь, причем не только с точки зрения экологии.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Зачем нужна дроссельная заслонка на дизеле?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– На современных дизельных двигателях у дроссельной заслонки три основных функции.

  • При частично закрытой заслонке повышается эффективность работы системы рециркуляции, так как разрежение на впуске увеличивается.
  • Полностью закрыв заслонку, можно мягко и плавно остановить работу двигателя по завершению поездки.
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А в случае, когда дизель пошел «в разнос», работая на собственном моторном масле вместо топлива, дроссельная заслонка позволяет остановить его, лишив воздуха.

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Фото:За Рулем«За рулем»
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