Дизелю точно нужна дроссельная заслонка? Ответ эксперта
Дроссель – очень полезная вещь, причем не только с точки зрения экологии.
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Зачем нужна дроссельная заслонка на дизеле?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор:
– На современных дизельных двигателях у дроссельной заслонки три основных функции.
- При частично закрытой заслонке повышается эффективность работы системы рециркуляции, так как разрежение на впуске увеличивается.
- Полностью закрыв заслонку, можно мягко и плавно остановить работу двигателя по завершению поездки.
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А в случае, когда дизель пошел «в разнос», работая на собственном моторном масле вместо топлива, дроссельная заслонка позволяет остановить его, лишив воздуха.
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