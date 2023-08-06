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Какие дизельные автомобили любят в России?

Сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» рассказал, какие дизельные машины популярны у россиян и сколько они стоят

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«СберАвто» подвел статистику самых распространенных моделей дизельных машин на российском рынке. Дизельные авто составляют 11% от общего числа автомобилей в «СберАвто», при этом 62% из них — с пробегом.

Hyundai занимает 22% от всех дизельных машин. Mitsubishi и Kia делят по 12% рынка. В десятку вошли BMW (10%), Mercedes-Benz (7%), Toyota (7%), Volkswagen (6%), Land Rover (5%), Renault (3%) и Audi (3%).

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Самым популярным дизельным автомобилем стал Mitsubishi Pajero Sport (9%), следом идёт Hyundai Santa Fe (8%) и Hyundai Tucson (6%). Причем Mitsubishi Pajero Sport имеет и бензиновую модификацию, однако 79% этих машин предлагаются именно на дизеле. Дизельных Hyundai Santa Fe около 47% на рынке, а Hyundai Tucson с на дизеле 39%.

Средняя стоимость нового дизельного автомобиля составляет 4,5 млн рублей, машины с пробегом — 2,8 млн рублей. 45% всех дизельных авто, представленных в «СберАвто», доступны в Москве.

Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

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За РулемЛежнин Роман
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