Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен. Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

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Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

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Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

На Kia Ceed в системе есть второй каталитический нейтрализатор. На его место можно установить полноценный нейтрализатор подходящего размера. Например, такой. Небольшой диаметр этого нейтрализатора позволяет разместить его под днищем большинства автомобилей.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

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