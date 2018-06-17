Долго ли я смогу ездить с горящим Check Engine?

В комбинации приборов вашего автомобиля засветился сигнализатор Check Engine. Можно ли доехать в такой ситуации до мастерской? А до дома? А вернуться из отпуска? Рассмотрим возможные причины и расскажем, как вести себя автовладельцу.

«Контрольки» аварийного давления масла и неисправности тормозной системы своим красным цветом просто вопиют, что ехать дальше нельзя ни в коем случае. А вот загоревшаяся в комбинации приборов лампа Check Engine даже своим желтым цветом подсказывает, что беда, в общем, произошла, но не очень сильная. В этой ситуации, чтобы принять решение о возможности дальнейшего движения, надо задать себе два вопроса:

В какой ситуации загорелся этот символ

Как изменилось поведение автомобиля

Разберем подробнее. Символ Check Engine загорается сразу после поворота ключа зажигания и должен гаснуть при пуске двигателя. Если пуск состоялся, а сигнализатор не гаснет, то это значит, что блок управления двигателем определил какую-то неисправность в системе управления или питания. Я советую сразу открыть капот и посмотреть, нет ли там следов присутствия кошек или крыс. Неоднократно был свидетелем, как крысы перегрызали провода, причем чаще всего жертвой были жгуты кислородных датчиков. Если увидите подобное, то смело можно отправляться в путь, хотя, желательно, за новым датчиком. Если грызуны испортят более ответственные цепи, например проводку датчика положения коленчатого вала, то и пуск двигателя не состоится.

Итак, после нескольких минут работы на холостом ходу можно вначале на месте увеличить обороты двигателя. Если он нормально принимает обороты, то попробуйте двигаться, вначале с небольшой скоростью. Если поведение двигателя не отличается от обычного, то можно совершить непродолжительную поездку, но лучше в сторону автосервиса, где вам помогут определить причину. Если до помощи далеко, то можно попробовать остановиться и на минуту-другую снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если после повторного пуска ошибка погасла, то можно считать ее случайной и ездить до следующего ТО, при котором все же сделать диагностику с помощью сканера. А продвинутый автолюбитель, не пожалевший 300–500 рублей на простейший сканер, и сам проведет себе диагностику.

Теперь предположим, что символ Check Engine загорелся в движении. Не произошло ли это вскоре после заправки? Тогда почти однозначно виновато топливо. Тут все зависит от вашей мнительности. Можно возвращаться на заправку и там начинать скандал с вызовом эвакуатора за их счет. Можно доехать до брендовой заправки и там долить высококачественное топливо, но в любом случае надо наблюдать за поведением автомобиля. Не должно быть сильных провалов, подергиваний и сильного снижения мощности двигателя. А при наступлении этих грозных признаков действительно лучше подумать о том, как добраться до места ремонта на буксире или эвакуаторе. Все то же относится к загоранию лампы Check Engine и при движении автомобиля. Могут выйти из строя самые разные датчики и исполнительные механизмы систем управления и питания двигателя. Но общим правилом должно быть понимание того, что разительное ухудшение характеристик двигателя опасно, а малозаметное, по крайней мере, позволит добраться до дома. Примером опасной неисправности может быть выход из строя индивидуальной катушки зажигания одного из цилиндров. Топливо в цилиндр продолжает поступать, а сгорания не будет. Гореть оно будет в каталитическом нейтрализаторе, выводя его из строя стахановскими темпами. Ну а то, что двигатель работает без одного цилиндра, не заметить может только человек, машину видевший лишь издалека.

В комментариях расскажите, кому приходилось ездить с горящей лампой Check Engine.