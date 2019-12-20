Каждую минуту в России продается десять подержанных автомобилей и только три новых. А Kia Rio — реальный бестселлер, который просто порвал рынок бюджетников. Но найти достойный экземпляр — непростая задача!

Kia Rio III

Годы выпуска — 2011–2017

Рестайлинг — 2017

Цены — от 300 тысяч до 850 тысяч рублей

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Что обычно продают?

Сейчас на рынке бэушек полным-полно машин со снятыми шашечками и скрученным пробегом. Увы, вычислить бывшее такси будет трудно. Через три-четыре года подержанный Rio из-под одного владельца, который ездил редко, но плохо следил за автомобилем, может выглядеть точно так же, как машина, «оттарабанившая» сотни тысяч километров в такси.

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Обивка сидений растягивается всего за два-три года или 50 тысяч пробега. А потом вообще расползается по швам. Так же молниеносно облезает кожаная отделка руля… Следом трескаются пластиковые рамки на передней панели — те, что обрамляют дефлекторы, магнитолу, блок климата и так далее…

Накладки типа «черный глянец» и «матовое серебро» расцветают царапинами. Увы: стареть интерьер Рио совершенно не умеет!

Краска на кузове легко обрастает сколами и потертостями, но с качеством металла этому Kia повезло — кругом, кроме крыши, качественная оцинковка. Поэтому коррозия — удел битых и возрастных машин. И если придется купить такую, то потом — обязательно присматривать за крышей, капотом и днищем, которые начнут ржаветь первыми.

Кстати, в такси почти не закупались хэтчбеки. И это как раз отменный шанс найти «живую» машину из-под одного хозяина.

А с автоматом можно покупать?

Молодцы корейцы! Это они одними из первых внедрили правильную идеологическую установку: дешевая машина может быть и с автоматом, а не только с механикой. На вторичке реально много двухпедальных машин. Дорестайлинговые авто будут со старой-доброй «четырехступкой» родом из девяностых. Её когда-то давно вместе сделали Hyundai и Mitsubishi. До капремонта эта сверхживучая штука ходит примерно четверть миллиона километров. Но при одном условии — каждые 60 тысяч надо менять масло и фильтр.

В плане сервиса между четырех- и шестиступенчатым агрегатом есть большая разница. У первого масло можно заменить самому. С «шестиступкой», которая появилась с рестайлингом, придется ехать на сервис, потому что замена происходит методом вытеснения, и без специального оборудования дело не провернуть.

Шесть ступеней оказались нежнее четырех. «Шестиступка» совсем не любит ни грязного масла, ни перегревов, к которым 4-ступенчатый автомат относительно терпим. Плюс ко всему у нового автомата при пробеге за 150 000 км могут подтекать сальники и прокладки. К этому же пробегу вполне могла износиться и блокировка гидротрансформатора.

Толчки и задержки при переключениях — первое, что должно насторожить во время пробной поездки. Лучше свозить авто для диагностики на сервис или покупать у проверенного продавца.

Переборка пятиступенчатой механики после 150–200 тысяч км пробега — явление обычное. Только очень аккуратные водители могут похвастаться тем, что никогда не занимались её ремонтом.

Доверяете только механическим коробкам передач? Это зря! К Rio «на ручке» претензий гораздо больше! Особенно — к дорестайлинговой версии, которые довольствовались «пятиступками». С мотором 1.4 механика еще относительно долговечна. А вот больший по объему движок быстро убивает «потроха» этой коробки. Первым делом обычно проворачивает подшипник первичного вала.

Обновленным Rio полагалась более надежная «шестиступка», которой можно не бояться. Хотя сцепление (а особенно выжимной подшипник) осталось расходником.

Еще одна характерная для Rio проблема — пыльники ШРУСов. Их хватает всего на 5–6 лет обычной эксплуатации. Потом они трескаются, начинают пропускать грязь и воду, что, соответственно, убивает сами ШРУСы.

А двигатель какой предпочесть?

Откроем страшную тайну — на Rio и Solaris ставились и ставятся китайские моторы. Это движки рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. Но Китай, как говорится, фабричный, не на коленке сделанный. Оба двигателя — с цепным приводом ГРМ. Теоретически он рассчитан на весь срок службы, но на самом деле цепь едва ли продержится до 150 000 км. И когда цепь растянется, дело может закончиться отнюдь не дружественной встречей поршней и клапанов.

Натяжитель цепи получился не слишком крепким и может стать причиной перескока цепи. Отсюда вывод: любые посторонние звуки из-под капота — причина для диагностики!

Свист приводного ремня навесного оборудования не грозит катастрофой, а всего лишь указывает, что его натяжитель пора обновить. Действительно удачные натяжители появились после второй ревизии в конце 2014 года. Узел старого образца редко выдерживал больше 100 000 км пробега.

Оба мотора выхаживают по 300–400 тысяч километров. Но есть рекордсмены, отмахавшие более полумиллиона! Тут всё зависит от качества масла и бензина. Корейцы не стали мудрить и поставили самый дешевый каталитический нейтрализатор. И чем хуже будет топливо, тем быстрее из катколлектора начнет сыпаться керамический песок. Он, понятное дело, не слишком полезен для цилиндро-поршневой группы. Так что постаревший «кат» надо менять на новый. Мы, естественно, знаем, что мало кто из владельцев так делает — слишком дорого.

Каталитический нейтрализатор в катколлекторе Hyundai Solaris (на фото) расположен слишком близко к головке блока цилиндров и при разрушении может повреждать мотор.

Имейте в виду, что алюминиевый блок не годится для расточки и в конце жизни должен отправиться на свалку. К счастью, на разборках бэушных движков для Rio и Солярисов предостаточно, и стоят они от 25 000 рублей.

Увы, для многих бомбил Rio — одноразовый инструмент для заработка, и они предпочитают либо не обслуживать машину совсем, либо сводят затраты к минимуму. Например, масло с фильтром в таких моторах меняется от силы раз в 40 000 км, а до этого лишь доливается по мере необходимости самой дешевой «бурдой». А какой смысл тратиться на обслуживание, если мотор стоит «тридцатку»?

На этом беды и слабости корейских двигателей китайской сборки не заканчиваются. Без регулярной очистки дроссельной заслонки атмосферники будут глохнуть и трястись на холостых. А без присмотра за сальниками и прокладками есть шанс однажды остаться без масла. Что, понятное дело, равнозначно смерти мотора. Также убить агрегат можно банальным перегревом. Чтобы этого не произошло, придется время от времени чистить «сэндвич» радиаторов.

Плюс неплохо бы проверять, как закреплена крыльчатка вентилятора! Если фиксирующая гаечка ослабнет и потеряется, «Карлсон» станет совершенно бесполезным и стрелка температуры охлаждающей жидкости поползет вверх.

Какие проблемы у Kia Rio с электрикой?

Мелкие болячки не обходят Rio стороной. Может зависнуть поплавок датчика топлива, отказать панель приборов или скончаться моторчик отопителя. Обогрев сидений — нежная штука. Неаккуратно надавил на подушку кресла, порвал нити обогрева — и остался без тепла.

Тепла, кстати, может быть слишком много. На дорестайлинговых машинах, бывало, даже прожигало обивку. Обогрев зеркал тоже жарит будь здоров. Лопнувшие по зиме зеркальные элементы — не редкость. Да и с прохладой летом могут случиться проблемы.

После долгой работы летом испаритель кондиционера покрывается коркой льда, и пассажиры остаются один на один с изнуряющей жарой. У дорестайлинговых машин ненадежный компрессор кондиционера. Узел недешевый, а значит, проверять, как холодит система, нужно обязательно.

Подвеска-то живучая?

Подвеску дорабатывали столько раз, что просто не сосчитать. В первой серии Hyundai и Kia лечили «морскую болезнь» — покупатели и журналисты сразу подняли панику: «На этих машинах страшно ездить быстрее 100 км/ч!».

На плохих дорогах машина из первых партий становилась абсолютно неуправляемой. Заднюю часть седанов подкидывало и переставляло. Корейцы проблему признали.

Эксперименты с жесткостью пружин и амортизаторов начались с конца 2011 года. Проблему удалось решить только с третьей попытки. Те же счастливчики, что отхватили самые первые Kia Rio, через несколько месяцев вдруг снова потянулись на сервис. Жалоба была одна — люфт передних колес. По логике, крайними назначили ступичные подшипники. На самом деле причина крылась в экономии и желании добиться большего комфорта.

Между колесным приводом и ступицей конструкторы установили хлипкую пластиковую шайбу. Назначение этой детали — гасить шум. Но на наших дорогах шайбы ходили недолго. В итоге от шайбы просто отказались. Ну а машинам из первых партий пластиковые шайбы со временем поудаляли. Были проблемы и с опорными подшипниками. Их переделали в 2014-м.

С самими ступицами, а точнее их подшипниками конструкторы тоже промахнулись. Передние поначалу ходили 20–25 тысяч км, а задние — лишь немногим дольше. Ситуацию спасла срочная ревизия 2013 года. В итоге ступичные подшипники были вычеркнуты из списка слабых мест автомобиля.

В списке слабых мест хлипкие стойки стабилизатора, которые редко выхаживали дольше 50 тысяч км. Проблему решили в 2015 году. Тогда же были переделаны и шаровые опоры.

Амортизаторы, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизатора на «рестайлинге» ходят примерно 100 тысяч км пробега. Шаровые опоры и сайлент-блоки вообще служат до 150 тысяч. А «сайлентам» задней балки отпущены все 200 000 км.

Не лишено проблем и рулевое управление: рейки текли, валы стучали, гидроусилители выходили из строя. Все эти проблемы нередко проявлялись при пробегах 50–60 тысяч км. У рестайлинговых машин рулевое управление куда долговечнее. Так что искать следует либо модернизированный Kia Rio, либо дорестайлинговый, но с деталями нового образца.

Так или иначе, корейцы сделали настоящий хит. Пускай не миллионник, но Kia Rio постепенно стал заметно надежнее. За некоторыми исключениями вроде тонкого металла, который покрывается вмятинами даже от дорожного гравия. И слабого пластика: даже небольшого удара достаточно, чтобы полопались крепления бамперов, решетки радиатора и оптики.

А еще «корейцев» охотно угоняют! Даже сильно подержанных, когда нужен экземпляр под имеющиеся документы. Технику посвежее охотно «дербанят» на запчасти. Значит, даже старенький Rio нельзя бросать без присмотра. А при покупке обязательно сверьте VIN-номер, который по странной задумке создателей выбит под пассажирским креслом, с тем, что указан в документах.

В сухом остатке: Rio — неплохой выбор с точки зрения соотношения цены и качества, но важно не нарваться на убитый экземпляр.

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