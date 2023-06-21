Замена масла: как сэкономить и не «убить» мотор

На актуальные вопросы автомобилистов отвечают эксперты «За рулем».

1. Как часто надо менять масло?

В инструкциях к большинству легковых автомобилей фигурирует периодичность замены масла в двигателе каждые 15 тысяч км. Официальные дилеры также придерживались этой стратегии. Нынче, когда официалы практически всех европейских, американских и японских фирм стали «вольноопределяющимися», стоит самому внимательнее отнестись к заводским рекомендациям.

А там сказано, что в тяжелых условиях эксплуатации замену масла нужно проводить вдвое чаще. Причем тяжелыми условиями названы не подъем автомобиля своим ходом на Эверест, а пробки, высокие и низкие температуры, плохие и пыльные дороги, высокие нагрузки и не всегда качественное топливо .

Именно в таких условиях и ездит большинство наших автомобилей. Поэтому мы советуем менять масло в моторе не реже чем раз в 7500 км для большинства автомобилей и раз в 5000 км там, где рекомендованным является десятитысячный интервал. К таким относятся, в частности, автомобили фирмы Toyota, некоторые модели Hyundai/Kia и большинство «китайцев».

Более частая замена масла окупится в наше турбулентное время увеличенным ресурсом двигателя, капремонт которого стал очень дорог и проблематичен. Современные автомобили могут выдерживать большие пробеги, прежде чем начнут рассыпаться по подвеске, кузову и трансмиссии. А вот ресурс облегченных, высокофорсированных, экологичных и очень нежных моторов может быть втрое ниже возможностей машины в целом.

2. Менять масло в двигателе самому или на СТО?

Когда владелец сам меняет масло, то его не мучают вопросы типа «а то ли мне масло залили, что я привез или оплатил? Поменяли ли масляный фильтр или протерли тряпочкой старый? Зачем с меня взяли деньги за снятие защиты силового агрегата, когда в ней есть отверстие для слива масла»?

Тут выходов два – или стоять над душой и контролировать процесс, или заняться заменой самому. Это экономит деньги и время – но чаще всего вынуждает искать яму, эстакаду или подъемник в аренду – для слива масла.

При классической замене масла его нужно ­сливать не менее 10 минут.

Впрочем, у большинства автомобилей замену масла можно провести не откручивая сливную пробку в поддоне. Достаточно обзавестись приспособлением для отсоса масла из-под капота, через направляющую трубку щупа. Особенно удобно проводить эту работу, если и масляный фильтр доступен сверху или через нишу колеса.

Достаточно подключить электронасос к аккумуляторной батарее и вставить заборную трубку в отверстие, предназначенное для щупа, после чего можно за несколько минут откачать масло, которое должно быть теплым (40–50 °C).

Главное – при первом применении убедиться, что на вашей машине через трубку получается высосать всё масло, и в поддоне ничего не остается. Для этого сливную пробку всё-таки придется открутить.

Раз обзаведясь подобным приспособлением для откачки масла, вы полюбите процедуру замены и будете делать это регулярно.

3. Промывать двигатель нужно?

При любом способе замены в моторе остается до 10% старого масла. Для освобождения от этих остатков и поддержания внутренних поверхностей двигателя в чистоте используют замену масла с промывкой.

Промывки бывают пятиминутными, когда средство заливают перед самой заменой масла и дают мотору поработать на холостых. Существуют промывки, также в небольшой дозировке, на которых требуется проехать несколько сотен километров. А еще бывают промывочные масла, которыми после слива старого масла нужно заполнить систему смазки и дать мотору поработать.

Но на самом деле промывочные мероприятия вообще не нужны двигателю, в котором масло меняют регулярно – если он не простаивал без движения несколько лет .

А вот приобретя подержанную машину с сильно загрязненным двигателем, есть смысл провести промывку – но другим способом. Надо залить недорогое масло, поставить новый фильтр и проехать несколько сотен километров без больших нагрузок на двигатель. Затем произвести замену фильтра еще раз и уже теперь налить то масло, на котором планируется дальнейшая эксплуатация.

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