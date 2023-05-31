Какой двигатель лучше ― атмосферник или турбированный?

Прошли времена, когда малообъемный двигатель с турбонаддувом был сомнительным выбором. В прошлом также остались и все претензии к такой технике.

Среди автовладельцев бытует мнение, что:

Турбина ― ненадежный агрегат.

Турбированный двигатель имеет сложное устройство.

Турбонаддув приводит к повышенному расходу масла.

Турбодвигатель долго греется.

Разбираемся, что из этого является правдой, на примере популярных моторов VW и Ford.

Один из самых популярных турбомоторов на нашем рынке – фольксвагеновский ЕА211 рабочим объемом 1,4 литра.

В свое время много вопросов возникало к малолитражным (1,2 и 1,4 л) турбодвигателям Volkswagen серий САХ и CBZ. У этих агрегатов износ цилиндропоршневой группы мог достигать критических значений уже к 100 тыс. км пробега. Можно обозначить две причины такого быстрого износа.

1. Первая причина ― это то, что для малообъемных двигателей не рекомендуется надолго загонять стрелку тахометра в красный сектор. Особенно нежелательно давать такую нагрузку непрогретому двигателю. Прогрев турбированного двигателя до рабочей температуры требует больше времени. Именно резкое повышение оборотов на холодную приводит к быстрому износу деталей.

2. Вторая причина в размерах деталей ГРМ и кривошипно-шатунного механизма. Чем они меньше, тем быстрее изнашиваются.

В чем конструктивная разница?

Если же говорить о сложности конструкции, то некоторые современные атмосферники по этой части не уступают турбированным моторам. Изменяемые впускные тракты, непосредственный впрыск, регулировка фаз газораспределения, сильно облегченные детали КШМ — все это встречается и на двигателях без турбонаддува. Так что единственным серьезным конструктивным отличием остается сам наддув.

Популярная линейка турбомоторов – EcoBoost от Ford. Двигатели рабочим объемом 1,5 л можно увидеть на Фокусах и Куге, а 2-литровые – на Mondeo.

Насколько надежны турбомоторы?

Ненадежными можно назвать, например, первые фольксвагеновские турбодвигатели, выпускавшиеся в позапрошлом десятилетии. С тех пор их надежность заметно выросла. Такая же ситуация и с турбированным двигателем EcoBoost от концерна Ford. Тем не менее ресурс старых атмосферников из 90-х не идет ни в какое сравнение с современными турбоагрегатами.

Сколько греть турбодвигатель?

Самый простой способ сократить время прогрева – использовать дополнительный электронагреватель. Но в двигателе ЕА211 инженеры решили вопрос иначе: выпускной коллектор встроили в головку блока цилиндров. В результате сократилось время прогрева двигателя и увеличилось количество тепла, отдаваемого в салон.

Какой автомобиль лучше разгоняется?

С учетом одинаковой мощности автомобиль с турбонаддувом при разгоне всегда оставляет позади своего собрата с атмосферником. Любой автовладелец, проводивший такой эксперимент, сможет это подтвердить.

Чем турбированный двигатель лучше атмосферного?

График внизу отображает внешнюю скоростную характеристику двигателя ЕА211 от Volkswagen. Отличная динамика разгона турбированного автомобиля взаимосвязана с широкой полкой максимального крутящего момента. Причем уже с 1500 об/мин.

Внешняя скоростная характеристика фольксвагеновского двигателя ЕА211.

Это сравнительная характеристика атмосферного двигателя. Обратите внимание на то, при каких оборотах достигаются максимальные мощность и крутящий момент. Диапазон будет смещен в сторону больших оборотов.

Внешняя скоростная характеристика атмосферного мотора.

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Надежность современных турбированных двигателей в значительной степени выше, чем у первых турбоагрегатов. Подтверждением тому может служить наш редакционный Фольксваген Golf VII, на котором мы без серьезных проблем с мотором проехали уже более 130 000 км.

Недостатки турбомоторов

Главными же недостатками турбированных двигателей остались повышенный расход масла и низкая теплоотдача. Причина первой проблемы кроется в особенностях конструкции таких моторов, а вторая проблема решается за счет использования дополнительных электронагревателей или благодаря интегрированному в ГБЦ выпускному коллектору.