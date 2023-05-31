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Какой двигатель лучше ― атмосферник или турбированный?

Прошли времена, когда малообъемный двигатель с турбонаддувом был сомнительным выбором. В прошлом также остались и все претензии к такой технике.

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Среди автовладельцев бытует мнение, что:

  • Турбина ― ненадежный агрегат.
  • Турбированный двигатель имеет сложное устройство.
  • Турбонаддув приводит к повышенному расходу масла.
  • Турбодвигатель долго греется.

Разбираемся, что из этого является правдой, на примере популярных моторов VW и Ford.

Один из самых популярных турбомоторов на нашем рынке – фольксвагеновский ЕА211 рабочим объемом 1,4 литра.
Один из самых популярных турбомоторов на нашем рынке – фольксвагеновский ЕА211 рабочим объемом 1,4 литра.

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В свое время много вопросов возникало к малолитражным (1,2 и 1,4 л) турбодвигателям Volkswagen серий САХ и CBZ. У этих агрегатов износ цилиндропоршневой группы мог достигать критических значений уже к 100 тыс. км пробега. Можно обозначить две причины такого быстрого износа.

1. Первая причина ― это то, что для малообъемных двигателей не рекомендуется надолго загонять стрелку тахометра в красный сектор. Особенно нежелательно давать такую нагрузку непрогретому двигателю. Прогрев турбированного двигателя до рабочей температуры требует больше времени. Именно резкое повышение оборотов на холодную приводит к быстрому износу деталей.

2. Вторая причина в размерах деталей ГРМ и кривошипно-шатунного механизма. Чем они меньше, тем быстрее изнашиваются.

В чем конструктивная разница?

Если же говорить о сложности конструкции, то некоторые современные атмосферники по этой части не уступают турбированным моторам. Изменяемые впускные тракты, непосредственный впрыск, регулировка фаз газораспределения, сильно облегченные детали КШМ — все это встречается и на двигателях без турбонаддува. Так что единственным серьезным конструктивным отличием остается сам наддув.

Популярная линейка турбомоторов – EcoBoost от Ford. Двигатели рабочим объемом 1,5 л можно увидеть на Фокусах и Куге, а 2-литровые – на Mondeo.
Популярная линейка турбомоторов – EcoBoost от Ford. Двигатели рабочим объемом 1,5 л можно увидеть на Фокусах и Куге, а 2-литровые – на Mondeo.

Насколько надежны турбомоторы?

Ненадежными можно назвать, например, первые фольксвагеновские турбодвигатели, выпускавшиеся в позапрошлом десятилетии. С тех пор их надежность заметно выросла. Такая же ситуация и с турбированным двигателем EcoBoost от концерна Ford. Тем не менее ресурс старых атмосферников из 90-х не идет ни в какое сравнение с современными турбоагрегатами.

Сколько греть турбодвигатель?

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Самый простой способ сократить время прогрева – использовать дополнительный электронагреватель. Но в двигателе ЕА211 инженеры решили вопрос иначе: выпускной коллектор встроили в головку блока цилиндров. В результате сократилось время прогрева двигателя и увеличилось количество тепла, отдаваемого в салон.

Какой автомобиль лучше разгоняется?

С учетом одинаковой мощности автомобиль с турбонаддувом при разгоне всегда оставляет позади своего собрата с атмосферником. Любой автовладелец, проводивший такой эксперимент, сможет это подтвердить.

За Рулем

Чем турбированный двигатель лучше атмосферного?

График внизу отображает внешнюю скоростную характеристику двигателя ЕА211 от Volkswagen. Отличная динамика разгона турбированного автомобиля взаимосвязана с широкой полкой максимального крутящего момента. Причем уже с 1500 об/мин.

Внешняя скоростная характеристика фольксвагеновского двигателя ЕА211.
Внешняя скоростная характеристика фольксвагеновского двигателя ЕА211.

Это сравнительная характеристика атмосферного двигателя. Обратите внимание на то, при каких оборотах достигаются максимальные мощность и крутящий момент. Диапазон будет смещен в сторону больших оборотов.

Внешняя скоростная характеристика атмосферного мотора.
Внешняя скоростная характеристика атмосферного мотора.

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За Рулем5 простых способов продлить срок службы мотора

Надежность современных турбированных двигателей в значительной степени выше, чем у первых турбоагрегатов. Подтверждением тому может служить наш редакционный Фольксваген Golf VII, на котором мы без серьезных проблем с мотором проехали уже более 130 000 км.

Недостатки турбомоторов

Главными же недостатками турбированных двигателей остались повышенный расход масла и низкая теплоотдача. Причина первой проблемы кроется в особенностях конструкции таких моторов, а вторая проблема решается за счет использования дополнительных электронагревателей или благодаря интегрированному в ГБЦ выпускному коллектору.

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Один из самых популярных турбомоторов на нашем рынке – фольксвагеновский ЕА211 рабочим объемом 1,4 литра.
Популярная линейка турбомоторов – EcoBoost от Ford. Двигатели рабочим объемом 1,5 л можно увидеть на Фокусах и Куге, а 2-литровые – на Mondeo.
За Рулем
Внешняя скоростная характеристика фольксвагеновского двигателя ЕА211.
Внешняя скоростная характеристика атмосферного мотора.

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За РулемКацубо Игорь
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