Первая партия Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris) скоро появится у дилеров
Пресс-служба холдинга AGR Automotive Group (AGR) объявила о начале отгрузки автомобилей бренда Solaris дилерам с петербургского автомобильного завода AGR, который ранее назывался ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Первая партия моделей Solaris HS скоро появится в продаже.
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О запуске производства автомобилей под маркой Solaris на автозаводе в Петербурге AGR заявила в феврале. Модельный ряд бренда Solaris включает седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам тех моделей, которые производились на заводе до ухода Hyundai из России.
Для удобства сравнения в моделях указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям: Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
Продавать машины будут через дилерскую сеть AGR, а гарантия на них составит 3 года или 100 тысяч км пробега. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна на сайте AGR и в дилерских центрах сети.
Автомобильный завод AGR, ранее принадлежавший южнокорейскому концерну Hyundai, в январе приобрела компания «Арт-Финанс» (материнская компания АГР).
На данный момент общее количество сотрудников предприятия составляет около 800 человек.
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Источник: Интерфакс
Отзывы о Hyundai Solaris (10)
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
нету
вообще бомбический автомобиль!