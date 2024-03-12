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Первая партия Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris) скоро появится у дилеров

AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris

Пресс-служба холдинга AGR Automotive Group (AGR) объявила о начале отгрузки автомобилей бренда Solaris дилерам с петербургского автомобильного завода AGR, который ранее назывался ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Первая партия моделей Solaris HS скоро появится в продаже.

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О запуске производства автомобилей под маркой Solaris на автозаводе в Петербурге AGR заявила в феврале. Модельный ряд бренда Solaris включает седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам тех моделей, которые производились на заводе до ухода Hyundai из России.

Два мотора 1.5, две коробки (на выбор) — добротный «китаец» по вменяемой цене

Для удобства сравнения в моделях указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям: Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Продавать машины будут через дилерскую сеть AGR, а гарантия на них составит 3 года или 100 тысяч км пробега. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна на сайте AGR и в дилерских центрах сети.

Автомобильный завод AGR, ранее принадлежавший южнокорейскому концерну Hyundai, в январе приобрела компания «Арт-Финанс» (материнская компания АГР).

На данный момент общее количество сотрудников предприятия составляет около 800 человек.

Источник: Интерфакс

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За РулемАлексеева Елена
Фото:AGR
Количество просмотров 2
12.03.2024
Фото:AGR
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+3