В ближайшие дни начнутся поставки Arkana в дилерские центры Renault в России.

Renault первой из автомобильных марок, работающих в России, запустила новый сервис — домашний тест-драйв. И первой моделью, которую можно испытать «на дому», стало кросс-купе Аркана.

Тест-драйв с доставкой на дом: к вам едет Renault Arkana!

Кросс-купе российской идеи и сборки имеет все шансы пробиться в бестселлеры. Вопрос в том, смогут ли достоинства автомобиля перевесить его слабости.

Все секреты Renault Arkana — откровения эксперта Первые материалы о Renault Arkana вызвали волну комментариев и вопросов. Мы их адресовали Анатолию Калицеву, эксперту по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия, — одному из тех, кто придумал и вывел на наш рынок купе-кроссовер Arkana. Илья Пименов Перcона

Интервью 30039 просмотров

Renault Arkana: первый подробный тест серийной машины Мы уже рассказывали о предсерийных прототипах Арканы. «За рулем» познакомился на дорогах Питера с тем вариантом кроссовера, который через пару недель начнут выдавать покупателям. Спойлер: Arkana и порадует, и разочарует одновременно. Кирилл Милешкин Тест-драйв 81481 просмотр

Renault Arkana без камуфляжа: шок-цена! Новый купе-кроссовер Arkana призван закрыть огромную брешь между «народными» Renault и дорогим Колеосом. Базовую Аркану оценили в 999 тысяч. Много это или мало? Сейчас посчитаем! Максим Кадаков Презентация 28104 просмотра