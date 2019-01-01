Автомобиль Arkana: обзоры, новости, машина Аркана — характеристики, комплектации, разные поколения Arkana — сайт За Рулем www.zr.ru

Renault > Arkana

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Renault Arkana: 5 больших плюсов и один турбоминус

Кросс-купе российской идеи и сборки имеет все шансы пробиться в бестселлеры. Вопрос в том, смогут ли достоинства автомобиля перевесить его слабости.

Тест-драйв с доставкой на дом: к вам едет Renault Arkana!

Renault первой из автомобильных марок, работающих в России, запустила новый сервис — домашний тест-драйв. И первой моделью, которую можно испытать «на дому», стало кросс-купе Аркана.

Сегодня началось серийное производство Renault Arkana в Москве

В ближайшие дни начнутся поставки Arkana в дилерские центры Renault в России.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana: 5 больших плюсов и один турбоминус

Кросс-купе российской идеи и сборки имеет все шансы пробиться в бестселлеры. Вопрос в том, смогут ли достоинства автомобиля перевесить его слабости.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Тест-драйв с доставкой на дом: к вам едет Renault Arkana!

Renault первой из автомобильных марок, работающих в России, запустила новый сервис — домашний тест-драйв. И первой моделью, которую можно испытать «на дому», стало кросс-купе Аркана.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana — у дилеров: теперь ее можно тестировать

Сегодня в дилерской сети Renault начались продажи кросс-купе Arkana. Автомобиль также доступен для тест-драйвов клиентами.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Все секреты Renault Arkana — откровения эксперта

Первые материалы о Renault Arkana вызвали волну комментариев и вопросов. Мы их адресовали Анатолию Калицеву, эксперту по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия, — одному из тех, кто придумал и вывел на наш рынок купе-кроссовер Arkana.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana: первый подробный тест серийной машины

Мы уже рассказывали о предсерийных прототипах Арканы. «За рулем» познакомился на дорогах Питера с тем вариантом кроссовера, который через пару недель начнут выдавать покупателям. Спойлер: Arkana и порадует, и разочарует одновременно.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana без камуфляжа: шок-цена!

Новый купе-кроссовер Arkana призван закрыть огромную брешь между «народными» Renault и дорогим Колеосом. Базовую Аркану оценили в 999 тысяч. Много это или мало? Сейчас посчитаем!
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana: цены начинаются с 999 тысяч

С сегодняшнего дня Renault Россия открывает прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana. Стали известны все цены и комплектации.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

Этот вопрос интересовал многих, в Renault однозначного ответа до сих пор не давали, но нам удалось узнать подробности еще до официального старта продаж модели.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Arkana.онлайн: новый кроссовер продают по новой технологии

Renault Arkana — первый купе-кроссовер в массовом сегменте, первый автомобиль, созданный по идее и при активном участии российских специалистов. Он и мировую премьеру отпраздновал в Москве. Для такого уникума подобрали соответствующий способ продаж.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Новый кроссовер Renault Arkana — подробности

Уже совсем скоро, 17 июня, состоится премьерный тест-драйв новой модели для российского рынка, и тогда мы узнаем про нее все, а пока по крупицам собираем данные об автомобиле.
Haval F7
Haval F7

Haval > F7

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Renault Arkana или Haval F7: какой кроссовер выгоднее?

Две самых ярких новинки этого года на нашем рынке — Renault Arkana и Haval F7 — находятся в разных «весовых категориях». Однако идея сравнить их не лишена смысла, так как стоимость кроссоверов вполне сопоставима. Давайте посмотрим, какой автомобиль предпочесть.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Кроссовер 4х4 с автоматом: названы 7 самых доступных

Эксперты «За рулем», проанализировав предложения на рынке новых автомобилей, назвали семь самых недорогих полноприводных кроссоверов с автоматическими коробками.

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