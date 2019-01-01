Кросс-купе российской идеи и сборки имеет все шансы пробиться в бестселлеры. Вопрос в том, смогут ли достоинства автомобиля перевесить его слабости.
Renault первой из автомобильных марок, работающих в России, запустила новый сервис — домашний тест-драйв. И первой моделью, которую можно испытать «на дому», стало кросс-купе Аркана.
В ближайшие дни начнутся поставки Arkana в дилерские центры Renault в России.
Правда, пока такой сервис доступен только для тех, кто выбрал Arkana.
С новым купе-кроссовером смогут познакомиться жители крупных городов.
Сегодня в дилерской сети Renault начались продажи кросс-купе Arkana. Автомобиль также доступен для тест-драйвов клиентами.
Первые материалы о Renault Arkana вызвали волну комментариев и вопросов. Мы их адресовали Анатолию Калицеву, эксперту по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия, — одному из тех, кто придумал и вывел на наш рынок купе-кроссовер Arkana.
Мы уже рассказывали о предсерийных прототипах Арканы. «За рулем» познакомился на дорогах Питера с тем вариантом кроссовера, который через пару недель начнут выдавать покупателям. Спойлер: Arkana и порадует, и разочарует одновременно.
Новый купе-кроссовер Arkana призван закрыть огромную брешь между «народными» Renault и дорогим Колеосом. Базовую Аркану оценили в 999 тысяч. Много это или мало? Сейчас посчитаем!
С сегодняшнего дня Renault Россия открывает прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana. Стали известны все цены и комплектации.
Этот вопрос интересовал многих, в Renault однозначного ответа до сих пор не давали, но нам удалось узнать подробности еще до официального старта продаж модели.
Renault Arkana — первый купе-кроссовер в массовом сегменте, первый автомобиль, созданный по идее и при активном участии российских специалистов. Он и мировую премьеру отпраздновал в Москве. Для такого уникума подобрали соответствующий способ продаж.
Уже совсем скоро, 17 июня, состоится премьерный тест-драйв новой модели для российского рынка, и тогда мы узнаем про нее все, а пока по крупицам собираем данные об автомобиле.
Две самых ярких новинки этого года на нашем рынке — Renault Arkana и Haval F7 — находятся в разных «весовых категориях». Однако идея сравнить их не лишена смысла, так как стоимость кроссоверов вполне сопоставима. Давайте посмотрим, какой автомобиль предпочесть.
Эксперты «За рулем», проанализировав предложения на рынке новых автомобилей, назвали семь самых недорогих полноприводных кроссоверов с автоматическими коробками.