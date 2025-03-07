Популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ: известна цена
В РФ появился в продаже кроссовер Renault Arkana за ₽2,75 млн
Кроссовер Renault Arkana появился в продаже в России. До весны 2022 года его производили на мощностях нынешнего завода «Москвич». Частник из Санкт-Петербурга предлагает европейскую версию модели за 2 750 000 рублей.
Продавец отмечает, что продает кроссовер «почти дешевле нерастаможенного». Уточняется, что автомобиль уже ввезен в страну и утильсбор уплачен. Данный экземпляр предлагается в топовой версии: с кожаным салоном, системой кругового обзора, медиасистемой с крупным экраном и многими другими опциями.
Оснащается автомобиль 1,3-литровым турбомотором мощностью 140 л.с., роботом. Привод передний.
Renault Arkana
Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Фото:Renault
07.03.2025
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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