Популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ: известна цена

В РФ появился в продаже кроссовер Renault Arkana за ₽2,75 млн

Кроссовер Renault Arkana появился в продаже в России. До весны 2022 года его производили на мощностях нынешнего завода «Москвич». Частник из Санкт-Петербурга предлагает европейскую версию модели за 2 750 000 рублей.

Продавец отмечает, что продает кроссовер «почти дешевле нерастаможенного». Уточняется, что автомобиль уже ввезен в страну и утильсбор уплачен. Данный экземпляр предлагается в топовой версии: с кожаным салоном, системой кругового обзора, медиасистемой с крупным экраном и многими другими опциями.

Оснащается автомобиль 1,3-литровым турбомотором мощностью 140 л.с., роботом. Привод передний.

Renault Arkana

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Источник: «Автоновости дня»