Возвращение Renault в Россию: на каких условиях возможно сотрудничество?
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что российское предприятие не ожидает возвращения бывших иностранных акционеров. АВТОВАЗ успешно прошел испытания санкциями, пережил уход ключевого партнера и теперь идет своей собственной, «самостоятельной дорогой».
Действительно, предприятию пришлось пройти крайне сложный период, когда стабильное производство оказалось под угрозой. Надежный, казалось бы, партнер (Renault) вмиг собрался и ушел, и в этом видится элемент предательства. Если вновь довериться и налаживать связи, где гарантия, что все не повторится вновь?
АВТОВАЗу пришлось искать новых поставщиков и создавать новые логистические цепочки. Несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась, некоторые проблемы сохраняются. Но бизнес есть бизнес, и нужно двигаться дальше, принимая вызовы. Выстраивать такие связи, которые позволят избежать зависимости от одного партнера.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Я считаю, что нужно сотрудничать с теми компаниями, которые могут помочь нам, как стране, и каждому отдельному предприятию становиться сильнее. Речь о новых конструкциях, технологиях, компонентах и так далее. И если мы наотрез не отказываемся принимать компании, ушедшие с нашего рынка, наша задача выставить им жесткие, выгодные нам условия.
Говоря о ситуации в автопроме в целом, если бы я был чиновником, я бы отметил, что России, как стране, нужно совместное владение этими предприятиями, если кто-то из ушедших производителей захочет их выкупить. С «золотой акцией» российского бенефициара.
Нам важно, чтобы техническая документация хранилась на российских серверах, а программное обеспечение, которое используется в производстве и автомобилях, было локализовано. Только на этих условиях можно принимать их обратно.
Кроме того, я считаю, что необходимо приглашать специалистов, которые могут укрепить наш конструкторский потенциал. Нужно переманивать «мозги», как это делали китайцы. У нас есть реальная потребность в высококлассных специалистах по многим направлениям. Конечно, такие специалисты есть и в России, но их не хватает, и этот потенциал крайне важно усилить.
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