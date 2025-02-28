Возвращение Renault в Россию: на каких условиях возможно сотрудничество?

Кадаков: Иностранные специалисты могли бы усилить наш конструкторский потенциал

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что российское предприятие не ожидает возвращения бывших иностранных акционеров. АВТОВАЗ успешно прошел испытания санкциями, пережил уход ключевого партнера и теперь идет своей собственной, «самостоятельной дорогой».

Действительно, предприятию пришлось пройти крайне сложный период, когда стабильное производство оказалось под угрозой. Надежный, казалось бы, партнер (Renault) вмиг собрался и ушел, и в этом видится элемент предательства. Если вновь довериться и налаживать связи, где гарантия, что все не повторится вновь?

АВТОВАЗу пришлось искать новых поставщиков и создавать новые логистические цепочки. Несмотря на то, что в целом ситуация стабилизировалась, некоторые проблемы сохраняются. Но бизнес есть бизнес, и нужно двигаться дальше, принимая вызовы. Выстраивать такие связи, которые позволят избежать зависимости от одного партнера.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я считаю, что нужно сотрудничать с теми компаниями, которые могут помочь нам, как стране, и каждому отдельному предприятию становиться сильнее. Речь о новых конструкциях, технологиях, компонентах и так далее. И если мы наотрез не отказываемся принимать компании, ушедшие с нашего рынка, наша задача выставить им жесткие, выгодные нам условия.

Говоря о ситуации в автопроме в целом, если бы я был чиновником, я бы отметил, что России, как стране, нужно совместное владение этими предприятиями, если кто-то из ушедших производителей захочет их выкупить. С «золотой акцией» российского бенефициара.

Нам важно, чтобы техническая документация хранилась на российских серверах, а программное обеспечение, которое используется в производстве и автомобилях, было локализовано. Только на этих условиях можно принимать их обратно.

Кроме того, я считаю, что необходимо приглашать специалистов, которые могут укрепить наш конструкторский потенциал. Нужно переманивать «мозги», как это делали китайцы. У нас есть реальная потребность в высококлассных специалистах по многим направлениям. Конечно, такие специалисты есть и в России, но их не хватает, и этот потенциал крайне важно усилить.