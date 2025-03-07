В России выставили на продажу Renault Logan Stepway без пробега по цене Lada

В России продают Renault Logan Stepway без пробега за 1,55 млн рублей

В РФ выставили на продажу Renault Logan Stepway 2019 г. в. с пробегом всего 5 тыс. км. Основным плюсом продаваемого экземпляра его владелец считает надежный двигатель Renault-Nissan объемом 1.6 литра с цепными приводом мощностью 113 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая МКП.

В списке оснащения обогревы лобового стекла, сидений и зеркал, кондиционер, подушки безопасности и другое. Пробег автомобиля 2019 г. в. составляет 4991 км. Почти всё время после перегона от дилера в другом городе Logan простоял в гараже.

Стоит автомобиль 1 550 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta на гарантии с мотором мощностью 106 л.с. и МКП5 стоит 1 525 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Авито