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Renault Logan Stepway
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В России выставили на продажу Renault Logan Stepway без пробега по цене Lada
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В России выставили на продажу Renault Logan Stepway без пробега по цене Lada

В России продают Renault Logan Stepway без пробега за 1,55 млн рублей

В РФ выставили на продажу Renault Logan Stepway 2019 г. в. с пробегом всего 5 тыс. км. Основным плюсом продаваемого экземпляра его владелец считает надежный двигатель Renault-Nissan объемом 1.6 литра с цепными приводом мощностью 113 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая МКП.

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В списке оснащения обогревы лобового стекла, сидений и зеркал, кондиционер, подушки безопасности и другое. Пробег автомобиля 2019 г. в. составляет 4991 км. Почти всё время после перегона от дилера в другом городе Logan простоял в гараже.

Стоит автомобиль 1 550 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta на гарантии с мотором мощностью 106 л.с. и МКП5 стоит 1 525 000 рублей.

Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: Авито

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
07.03.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5