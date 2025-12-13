В России возобновлены продажи привычного кроссовера Renault с приятной ценой

Кроссоверы Renault Arkana предлагаются в России с ценами от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana, который производился на мощностях завода Москвич с 2019 по 2022 год, теперь поставляется в Россию из Кореи через параллельный импорт. Доступны как бензиновые, так и дизельные версии, а цена начинается от 2 205 000 рублей.

Renault Arkana

За указанную сумму на одной из платформ предлагается гибридная версия «Арканы» в обновленном кузове с плагин-гибридной системой. Она включает 94-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, два электромотора мощностью 20 и 49 л.с., коробку без сцепления и литий-ионный аккумулятор на 1,2 кВт·ч. Общая мощность системы составляет 143 л.с.

По сравнению с официально представленными китайскими кроссоверами, которые зачастую стоят дороже, «Аркана» выглядит привлекательно. Например, цена Changan Uni-T начинается от 3 069 900 рублей, а Knewstar 001 – от 3 722 990 рублей даже с учетом значительной скидки.

Интерьер Renault Arkana

Также доступны две бензиновые версии Renault Arkana с атмосферным двигателем на 114 л.с. и вариатором. Один из них можно привезти в Казань за 2 280 250 рублей с полным пакетом документов, второй во Владивостоке оценивается в 2 790 000 рублей.

Обе модели имеют кожаную отделку, кондиционер, вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа, камеру кругового обзора, несколько подогревов, USB-порты для задних пассажиров и мультифункциональный руль.

Кроме того, в Хабаровске и Владивостоке продаются новые Renault Arkana российской сборки 2021-2022 годов. Кроссоверы доступны в комплектациях Style, Pulse, Drive и Prime со 114-сильным атмосферным двигателем 1.6 и 150-сильным турбомотором 1.3, а два экземпляра в исполнении Prime с мощным двигателем предлагаются за 2 937 000 рублей.

