Hyundai Santa Fe
9 декабря
Этот проверенный корейский кроссовер снова в РФ и доступнее китайских конкурентов
Hyundai Santa Fe предлагают в России по цене от...
Уйдут ли бренды GAC и Geely из РФ
9 декабря
В компаниях GAC и Geely ответили на вопрос о...
Один из крупных поставщиков АВТОВАЗа переходит на трехдневку
9 декабря
Димитровградский автоагрегатный завод перейдет...

В России снова доступен новый кроссовер Renault: известны цены

В РФ в продажу вышел кроссовер Renault Arkana по цене от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana теперь доставляется в Россию из Кореи. Автомобиль доступен как с бензиновыми, так и с дизельными силовыми установками, цены начинаются от 2 205 000 рублей.

Например, за столько одна из компаний в Находке предлагает на заказ гибридную версию Арканы с обновленным кузовом, которая оснащена плагин-гибридной силовой установкой. Этот агрегат включает 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 94 л. с., два электромотора на 20 и 49 л. с., мультирежимную коробку без сцепления и литий-ионную батарею на 1,2 кВт·ч. Общая мощность такой системы составляет 143 л. с.

Renault Arkana
Renault Arkana

Кроме того, доступны две бензиновые версии Renault Arkana с атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л. с. Первый экземпляр, цена которого составляет 2 280 250 рублей, можно заказать и привезти в Казань с полным пакетом документов. Второй вариант находится во Владивостоке и выставлен по цене 2 790 000 рублей.

Судя по снимкам, оба автомобиля могут похвастать кожаным салоном, кондиционером и другими полезными опциями.

Интерьер Renault Arkana
Интерьер Renault Arkana

Также есть возможность приобрести несколько автомобилей Renault Arkana, собранных в России в 2021–2022 годах, предлагаемых в Хабаровске и Владивостоке. Здесь кроссоверы в комплектациях Style, Pulse, Drive и Prime со 114-сильным атмосферником 1.6 и 150-сильным турбомотором 1.3 можно приобрести за 2 780 000 рублей, а два экземпляра Prime с 150-сильным двигателем оценены в 2 937 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Renault
09.12.2025 
Фото:Renault
Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
Комментарий:
Добавить нечего
+16