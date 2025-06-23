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Привычный кроссовер Renault российской сборки все еще можно купить новым: известны цены

На Дальнем Востоке продается партия Renault Arkana по цене от 2,78 млн рублей

После ухода Renault с российского рынка в 2022 году количество автомобилей этой марки в продаже сильно сократилось, однако на Дальнем Востоке все еще имеется партия из более чем десяти новых Renault Arkana, стоимость которых начинается от 2 780 000 рублей.

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В то же время аналогичные кросс-купе от китайских производителей стоят дороже: к примеру, цена базового Changan Uni-T 2023 года составляет минимум 2 869 900 рублей, тогда как Knewstar 001, который является полной копией Geely Tugella, начинается от 4 162 990 рублей.

По данным одного из классифайдов, в продаже имеется 13 новых Renault Arkana, 12 из которых находятся в Хабаровске, а один во Владивостоке.

Восемь автомобилей предлагаются за 2 780 000 рублей в различных комплектациях Prime, Drive и Style, в то время как остальные пять стоят по 2 937 000 рублей и предлагаются в максимальной комплектации Prime.

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Renault Arkana
Renault Arkana

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Все восемь кроссоверов оснащены мультирулем и мультимедийной системой с крупным тачскрином. Отличия между моделями заключаются в отделке салона: Prime предлагает полностью кожаный интерьер из экокожи, а Drive и Style – комбинированный с тканевой отделкой.

Силовой агрегат у всех моделей – 1,6-литровый мотор мощностью 114 л.с. с вариатором и передним приводом. Более дорогие модели оснащены турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 150 л.с. и полным приводом.

Renault Arkana
Renault Arkana
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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 247
23.06.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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