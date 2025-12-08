В России идет рекордное подорожание новых машин: в чем причины

Авто.ру Оценка: средняя стоимость китайского авто превысила 3,68 млн рублей

В ноябре в России зафиксирован ощутимый рост средней стоимости новых автомобилей, который стал самым значительным за текущий год.

Средняя цена на отечественные автомобили увеличилась на 8% по сравнению с октябрем и составила 1,85 миллиона рублей. Средняя стоимость китайских автомобилей поднялась до 3,68 миллиона рублей, увеличившись на 3%, сообщают эксперты «Авто.ру Оценка».

Причины столь резкого роста средней стоимости в ноябре связаны как с пересмотром розничных цен, так и с изменениями в структуре предложения, пояснили аналитики.

Эксперты отмечают, что число объявлений о продаже китайских моделей сократилось на 10% за месяц и на 60% в годовом исчислении. В то же время, предложение отечественных марок увеличилось на 13%, прежде всего благодаря росту предложений от Tenet, которая почти удваивает количество объявлений каждый месяц. Также отмечено, что предложение Lada Iskra в ноябре возросло в полтора раза по сравнению с октябрем.

Кроме того, на увеличение средней стоимости отечественных автомобилей повлияли высокие цены на модели Solaris KRS и HC, которые стали дороже на 5% и 4%, составив 2,5 и 2,9 миллиона рублей соответственно. Эти модели вошли в пятерку автомобилей с наибольшим ростом цен в ноябре. В список также попали Solaris KRX (4%, 2,6 миллиона рублей), Lada Iskra (3%, 1,55 миллиона рублей) и SWM G05 (3%, 2,01 миллиона рублей). Рост цены Lada Iskra связан с увеличением предложений более богатых версий.

Лишь у пяти моделей средняя стоимость заметно снизилась в ноябре. Например, кроссовер Jetour Dashing предлагали в среднем за 3 миллиона рублей (-3,6%), Voyah Dream – за 8,24 миллиона рублей (-1,6%), а Omoda C5 – за 2,67 миллиона рублей (-1,4%). Также на 1% упали цены на Exeed TXL (3,91 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7L (2,9 миллиона рублей).

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

«За рулем» можно смотреть на YouTube