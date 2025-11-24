Основные отличия Искры от Весты: три оригинальных решения

АВТОВАЗ рассказал, чем Lada Iskra отличается от Vesta

АВТОВАЗ поделился информацией о новой модели Lada Iskra, акцентировав внимание на трех ключевых дизайнерских элементах. Одним из них стали фары со стреловидным дизайном, обладающие треугольным «плавничком», который плавно заходит на бампер.

Это решение позволяет сделать образ Iskra легко узнаваемым и отличает ее от Lada Vesta, при этом сохраняя общие черты с Х-образной графикой. Задние фонари выполнены в том же стиле, создавая «кольцевую композицию» благодаря перекличке форм.

Второй особенностью стали стреловидные подштамповки на боковых частях кузова. Хотя они меньше по размеру по сравнению с Vesta, они явно отсылают к фирменному стилю компании.

Третья деталь интерьера – ромбовидные дефлекторы вентиляции, которые отличаются высокой функциональностью и удобством в настройках. Ромбовидная форма также используется для подстаканников, что упрощает установку смартфонов.

Lada Iskra vs. Lada Vesta

