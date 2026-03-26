Mercedes-Maybach S-Class
26 марта
Сколько будет стоить новый Mercedes-Maybach в России
Дилеры раскрыли стоимость и сроки появления...
Ресурсный тест: 20 тысяч километров на KGM Torres
26 марта
Ресурсный тест: 20 тысяч километров на KGM Torres
Опубликован отчет с ресурсных испытаний...
В России изменят правила маркировки моторных масел
26 марта
В России изменят правила маркировки моторных масел
Минпромторг предложил изменить правила...

Haval обновил свой самый доступный кроссовер — есть цены

Обновленный кроссовер Haval M6 выходит на рынок России по цене от 2,05 млн рублей

Бренд Haval анонсировал выход обновленного кроссовера Haval M6 на российский рынок – старт продаж намечен на II квартал 2026 года.

Haval рассматривает варианты расширения производства в России

Модель получит глянцевую черную решетку радиатора, увеличенный с 10,25" до 12,3" мультимедийный экран, камеру заднего вида с динамической разметкой, обогрев руля, отсек для очков в потолочной консоли, а также передние боковые подушки безопасности. По технике все осталось без изменений: 1.5 турбо на 143 л.с. и 202 Нм, 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот, передний привод.

Комплектаций всего две. Базовый Оптимум с механической коробкой будет стоить 2 049 000 рублей – ровно столько же, сколько после мартовского повышения стоит такая же дореформенная версия. Вторая комплектация – это тот же Оптимум, но на роботе, и его цена составит 2 349 000 рублей, то есть на 50 тысяч дороже, чем аналогичная комплектация в нынешнем исполнении.

Пресс-служба уточняет, что Haval M6 производят по полному циклу на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге (бывший «ПСМА Рус»), кроссовер имеет адаптацию к российским условиям. Напомним, что раньше Haval M6 делали на заводе бренда в Туле, но в ноябре 2024 года начался перенос в Калугу, и с февраля 2025-го машины начали собирать там, а с конца июля – производить уже по полному циклу.

Источник:  Haval
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
26.03.2026 
