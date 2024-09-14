5,5 рубля на 1 км – отчет владельца Хавейла

«За рулем» рассказал об опыте эксплуатации Haval М6 в течение 9 месяцев

Среди моделей Haval лучше берут только более доступный Jolion. Но если выехать из столиц, то на дорогах, кажется, «мишек» уже не меньше.

И это понятно: именно вне крупных городов М6 демонстрирует лучшие свои качества – всепрощающую плавность хода, достойную для переднеприводника проходимость и редкую практичность. Ни один другой автомобиль за те же 2,18–2,30 млн рублей не даст столь же роскошного простора на заднем ряду и огромного багажника.

Кстати, в августе 2024 года на М6 действовала безусловная скидка в 200 тысяч рублей – то есть машину с «механикой» можно было купить за 1,98 млн рублей. Это за крупный кроссовер длиной 4,6 метра!

Haval M6

Я даже сходил в салон, нашел М6 с МКП – и порадовался четкой «переключалке» шестиступенчатой коробки и легкой педали сцепления. Еще и потому, что капризы робота на нашей машине стали, наверное, одним из главных разочарований длительной эксплуатации. Сначала он не дает резво тронуться с места, а наберешь ход – то тупит, то наоборот «подтыкает» ступени излишне резко. Тот редкий случай, когда в городе я предпочитал использовать режим Спорт – в нем реакция на акселератор более прогнозируемая.

А для зимы неплох вялый режим Эко – так на скользких покрытиях проще контролировать пробуксовку передних колес.

Платформа – копия Хонды CR-V третьего поколения, и в том числе по задней независимой подвеске: некоторые запчасти подходят от Хонды.

К 143‑сильному турбомотору вопросов ноль. Везет бодро, греется быстро – и на редкость хорошо «тормозит двигателем». Еще бы кушал поменьше: «десятка» при преимущественно загородной езде – это перебор. При небольшом для такой крупной машины 55‑литровом баке заезжать на заправку приходится чаще, чем хочется.

В поисках причин вибрации от колес после перехода на летние шины попробовал даже почистить тормоза – не помогло.

Для экономии и из исследовательского интереса полностью перешел на АИ‑92 – никаких недовольств мотор не выказал, расход заметно не изменился.

Переобувка с зимних шин на штатные летние ChaoYang обнажила проблему, на которую жалуются многие владельцы М6 – вибрации на высоких скоростях, как будто колеса отбалансированы неидеально. Перебалансировка не помогает – вероятно, дело в силовой неоднородности китайских покрышек. Поскольку трясло несильно и лишь время от времени, я с этим явлением свыкся.

Рулевой механизм крепится на алюминиевых «ножках», а не напрямую к подрамнику – наверняка это дает толику довольно «ленивой» управляемости.

Кстати, с переобувкой вообще надо быть осторожным. Одно из «наследий» немолодой платформы кроссовера Haval H6, на которой сделан М6 – пластиковые пороги кузова. С одной стороны, это здорово для ремонта – зацепил какой-нибудь сугроб порогом, и просто меняешь его безо всяких кузовных работ. С другой – поддомкратники сделаны в виде металлических пластин, уходящих высоко к кузову. Чуть криво поставишь домкрат или лапу подъемника – пластина согнется. Будьте внимательны!

Поддомкратники – длинные металлические полосы, которые легко согнуть. При возможности лучше поднимать машину за силовые элементы.

Спустя год и 23 тысячи км двери так и не стали закрываться легко. Ожидания, что уплотнителям просто нужно обмяться, не сработали. Особенно сильно приходится хлопать правой ­задней.

В прошлый раз (ЗР № 2, 2024) я жаловался на медиасистему – сбивались часы, меня никто не слышал при звонке через Bluetooth. Обновление прошивки решило первую проблему, но качество телефонной связи улучшило лишь слегка. Плюнул, достал старый Bluetooth-наушник и звоню из машины через него: надоело кричать.

Первые признаки старения показала ткань на сиденьях, в которую загрязнения будто втираются. Но всё равно предпочитаю ее «как бы коже»! А хуже всего выглядит пластик в багажнике, царапающийся, кажется, от одного взгляда.

И еще одна вещь, к которой невозможно привыкнуть – то, что датчик бесконтактного доступа есть лишь в ручке водительской двери. Самая типичная ситуация – когда забираешь детей из садика или школы, всегда сажаешь их сзади-справа. Обходить вокруг машины, чтобы открыть ее, надоедает – приходится доставать брелок. Впрочем, сам факт наличия бесключевого доступа в машине за такие деньги не может не радовать.

Как и мощность кондиционера (а печку я уже хвалил). Летом в Москве бывало и за 30 градусов, и он справлялся. Правда, компрессор «по-олдскульному» постоянно щелкает, включаясь и выключаясь, чего не бывает на современных машинах. Но не исключаю, что новейшие компрессоры, плавно меняющие свою производительность, менее надежны и дороже в ремонте.

А это тоже важный фактор для практичных и дальновидных покупателей. В целом у М6 здесь «хорошие данные» – один из крупнейших брендов, большая дилерская сеть, понятная и проверенная конструкция, длинная гарантия в 3 года или 150 тысяч км.

Случись покупать новый автомобиль за 2 млн рублей, я бы и сам рассматривал Haval M6 как один из основных вариантов.

Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Great Wall Motors, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

Пробег на момент отчёта – 23 500 км

Публикации ЗР: № 2, 2024

Расходы на содержание (10 000–11 000 км)*

Расходы на содержание (10 000–11 000 км) – 5346 ₽

Из них на бензин (АИ-92…95, средний расход 9,9 л/100 км) – 5346 ₽

Расходы на содержание (11 000–23 500 км) – 68 370 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,32 л/100 км) – 68 370 ₽

Общие расходы – 73 716 ₽

Стоимость 1 км пробега – 5,46 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

«За рулем» испытал новый Hongqi HS3 и нашел 5 плюсов и 2 особенности кроссовера.