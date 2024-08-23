245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

«За рулем» испытал новый Hongqi HS3 и нашел 5 плюсов и 2 особенности кроссовера

На российский рынок вышел компактный паркетник HS3 от премиального китайского бренда Hongqi. Он играет в сегменте, где до недавних пор присутствовали гранды вроде BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Или пытается играть? Насколько серьезны его притязания, мы выяснили в ходе первого знакомства.

Дизайн и имидж Hongqi HS3

Кузов Hongqi HS3 оцинкован весь, кроме крыши.

В России уже перестали чураться китайских машин. За последние годы они стали куда качественнее и надежнее, эргономичнее и современнее по конструкции – былого отставания от мировых лидеров не наблюдается. Но к дизайну вопросы еще остаются – за редким исключением, облик у «китайцев» слишком вычурный, с азиатской спецификой. Так вот, HS3 – исключение.

Выглядит он породисто, не кичливо. Над дизайном «трешки» корпел Джайлз Тейлор, которого компания Hongqi переманила не откуда-нибудь, а из Rolls-Royce.

Скульптурная радиаторная решетка (производитель сравнивает ее с водопадом), фары с 26 гранеными элементами и (тут уже идет сравнение с алмазами) – это все придумки Тейлора. И хорошо, что обошлись без утапливаемых дверных ручек – в консервативном премиальном сегменте к ним еще не привыкли.

HS3 получился привлекательным. Я специально остановился на парковке дорогого ресторана и понаблюдал за реакцией приезжающих на крутых автомобилях посетителей. Так вот, каждый второй бросал заинтересованные взгляды на Hongqi. Похоже, уже принимают за своего.

Простор и качество отделки Hongqi HS3

В модельном ряду компании кроссовер HS3 – самый компактный. Длина его кузова составляет 4655 мм, размер колесной базы – 2770 мм. Типичный D-сегмент.

Я знаю немало кроссоверов схожих габаритов, в которых чувствуешь себя зажатым. Но пассажирам HS3 на тесноту жаловаться грех – места хватает по всем направлениям.

Второй ряд очень просторен. Места хватает с избытком даже пассажирам ростом выше среднего. Продольной регулировки заднего дивана нет, зато можно менять угол наклона спинки.

Но, как мы знаем, чудес не бывает. Ради простора в салоне пришлось пожертвовать объемом багажника – он вмещает скромные 352 л.

Не самый просторный багажник порадовал внушительной высотой подъема двери, глубоким кармашком слева и хорошим оснащением: такелажные петли, две точки подсветки, шторка. Из претензий – сложенные спинки второго ряда образуют с полом большую ступеньку.

Поскольку Hongqi позиционирует себя премиум-брендом, проработке интерьера уделено особое внимание. Отделочные материалы приятны на вид и на ощупь. Помимо привычных черного и белого колеров обивки предлагаются синий и зеленый цвета.

Интерьер красив и современен. На центральной консоли кнопок нет – почти все настройки проводятся через тачскрин медиасистемы. Экран диагональю 12,6 дюйма имеет антибликовое покрытие.

И еще один нюанс: двери закрываются с породистым, приглушенным звуком – в точности как в дорогих немецких одноклассниках.

Сбалансированное шасси Hongqi HS3

На ходу HS3 покладист и гармоничен. Он достаточно бодро управляется – охотно встает на дугу, ловко перекладывается в S-образных связках и не докучает кренами.

Руль, может, и не является образцом информативности, но по уровню обратной связи лучше многих китайских одноклассников.

Плавность хода тоже выше среднего. Машина с похвальной мягкостью проехала по брусчатке, что у Московского зоопарка, уверенно отработала чудовищно кривые заплатки на улице Гиляровского, и только на совсем уж «злых» «лежачих полицейских» подвеска грубовато срабатывает на отбой, если не притормозить перед ними до приемлемой скорости. Так что за шасси – зачет.

Пакет водительских ассистентов Hongqi HS3

Порадовало, что уже в стандартном оснащении HS3 укомплектован полным комплектом электронных помощников: ассистент удержания в полосе, функция контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль (работает в диапазоне 0-150 км/ч).

Во время тест-драйва я часто пользовался круиз-контролем и ничего худого про него сказать не могу – работает адекватно. А вот в поворотах (не всегда крутых) система то и дело отключалась, отдавая контроль над педалью газа водителю. Так что целиком и полностью полагаться на электронику не получится.

Наличие полноприводной модификации Hongqi HS3

HS3 в базовой комплектации – переднеприводный. Полный привод предлагается за доплату. Конструктив там нехитрый – задняя ось подключается муфтой BorgWarner. Принудительной блокировки не предусмотрено, как и изменяемого вектора управления тягой. Но даже в таком виде трансмиссия 4х4 – уже хорошо.

Производитель заявляет клиренс в 150 мм, однако по нашим измерениям он солиднее – 175 мм.

Полноприводная версия сочетается с двухлитровым турбомотором (245 л.с., 380 Н·м), которому ассистирует ценимый нашими автомобилистами традиционный автомат Aisin AWF8. Такой HS3 способен ускоряться до сотни за 6,9 с.

Базовый мотор Hongqi HS3

Переднеприводная версия кроссовера оснащается другим силовым агрегатом. Увы, но этого турбомотора 1.5 (156 л. с., 252 Н·м) машине массой 1660 кг откровенно не хватает.

Ускоряется автомобиль натужно, как будто из-под палки. Заявленные 9,9 секунды разгона до сотни выглядят средненько. На деле же и это время не подтвердилось – по нашим замерам, машина набирает 100 км/ч за 11,6 с. Не впечатляет!

Цепной турбомотор (заводской индекс CA4GB15TD-30) снабжен непосредственным впрыском и двумя балансирными валами. Ради улучшения экономичности установлена система «Старт-стоп». Интересное и редкое для сегмента решение – закрывающиеся жалюзи решетки радиатора (рассчитаны на 400 тысяч циклов закрытия-открытия).

Свою лепту в неспешный разгон вносит и семиступенчатый робот собственной разработки, который то и дело грешит заминками при переключениях. Ну и задержка при старте в секунду-полторы никуда не годится. Я понимаю, что тем самым берегутся сцепления, но нельзя же быть настолько неторопливым…

Нюансы оснащения Hongqi HS3

Базовая версия Hongqi HS3 предлагается почти за 4 млн рублей. Тем не менее, если присматриваете себе HS3, рекомендую поднакопить полмиллиона на модификацию 2.0 – не придется мириться с вялыми разгонами. Кроме того, вы получите более богатое оснащение: отделка из натуральной кожи, дополнительные регулировки и вентиляция передних сидений, обогрев руля, ионизатор воздуха.

Занятно, но даже в такой продвинутой машине нет штатной поддержки Apple CarPlay. Однако свой смартфон я все же смог подключить. Для этого пришлось подключиться к USB-разъему внешнего модуля – он-то и «женит» телефон с машиной.

Честно говоря, первый раз имел дело с таким устройством. На фирменную опцию она не похожа. Больше смахивает на вещицу с «АлиЭкспресс». И да, Android Auto система не поддерживает – но это дело времени: придумают другой модуль.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем.