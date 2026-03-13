#
13 марта
Haval M6
13 марта
В России переписали прайс на популярный кроссовер Haval: называем цены
Бренд Haval поднял цену кроссовера M6 2026 года...
13 марта
В России переписали прайс на популярный кроссовер Haval: называем цены

Бренд Haval поднял цену кроссовера M6 2026 года в версии с МКП

Китайский автопроизводитель Haval скорректировал стоимость кроссовера M6 2026 модельного года.

Обновление прайс-листов коснулось версии с механической коробкой передач: она подорожала на 50 тысяч рублей.

Таким образом, теперь модель с обоими вариантами трансмиссий дороже по сравнению с автомобилями 2025 года выпуска.

Актуальные цены на Haval M6 2026 года в единственной комплектации Оптимум с 143-сильным турбомотором объемом 1,5 литра:

  • с 6-ступенчатой механикой – 2 049 000 рублей;
  • с 7-ступенчатым роботом (DCT) – 2 299 000 рублей.

Напомним, что серийное производство этой модели для российского рынка было запущено в Калуге в феврале 2025 года. С июля процесс стал полномасштабным, включая сварку и окраску кузовов.

Haval M6
Haval M6

Автомобиль получил ряд адаптаций для России: увеличенный объем бачка омывателя, усиленную антикоррозийную обработку, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также доработанную подвеску. Кроме того, новинка 2026 года оснащается телематической системой GWM Connection для дистанционного управления функциями через смартфон.

Haval M6
Haval M6

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Haval
13.03.2026 
Фото:Haval
