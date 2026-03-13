В России переписали прайс на популярный кроссовер Haval: называем цены

Бренд Haval поднял цену кроссовера M6 2026 года в версии с МКП

Китайский автопроизводитель Haval скорректировал стоимость кроссовера M6 2026 модельного года.

Обновление прайс-листов коснулось версии с механической коробкой передач: она подорожала на 50 тысяч рублей.

Таким образом, теперь модель с обоими вариантами трансмиссий дороже по сравнению с автомобилями 2025 года выпуска.

Актуальные цены на Haval M6 2026 года в единственной комплектации Оптимум с 143-сильным турбомотором объемом 1,5 литра:

с 6-ступенчатой механикой – 2 049 000 рублей;

с 7-ступенчатым роботом (DCT) – 2 299 000 рублей.

Напомним, что серийное производство этой модели для российского рынка было запущено в Калуге в феврале 2025 года. С июля процесс стал полномасштабным, включая сварку и окраску кузовов.

Haval M6

Автомобиль получил ряд адаптаций для России: увеличенный объем бачка омывателя, усиленную антикоррозийную обработку, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также доработанную подвеску. Кроме того, новинка 2026 года оснащается телематической системой GWM Connection для дистанционного управления функциями через смартфон.

Haval M6

